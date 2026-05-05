HUAWEI, 27 Gramlık WATCH FIT 5 ile Size Egzersiz Yaptırıyor

Akıllı saatler artık sadece bildirimleri görüntüleyen ya da adım sayan cihazlar değil. HUAWEI'nin yeni WATCH FIT 5 serisi, bu algıyı kökten değiştirmeye aday bir koleksiyon olarak karşımıza çıkıyor. İki farklı modelden oluşan seri; FIT 5 ile şehirli, dinamik ve estetik odaklı bir profil çizerken, FIT 5 Pro ile profesyonel spor performansını ve klinik sağlık takibini tek bir bileğe taşıyor. İki haftayı aşkın kullanım deneyimimin ardından şunu söyleyebilirim: Bu saat, alışkanlıklarınızı değiştiriyor. HUAWEI WATCH FIT 5 serisinin en sürpriz ve keyifli özelliği tartışmasız "Mini Egzersiz" deneyimi. Huawei, bu konuda gerçekten sektörde bir ilk yapıyor: Bilek üstü, ekipmansız ve mekândan bağımsız mikro antrenman deneyimi.

Kollar, bel, karın kasları, kalça kasları, bacaklar ve yüz dahil olmak üzere vücudun on bir farklı bölgesini hedef alan toplam otuz hareket bulunuyor. Gün içinde masanızda, mutfakta, işe gidip gelirken ya da TV izlerken yapabileceğiniz bu küçük hareketler, fiziksel gerginliği ciddi ölçüde azaltabiliyor. Araştırmalar kısa süreli mikro egzersizlerin bile kas gerginliğini önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya koyuyor.

ANİMASYONLU PANDA İLE EGZERSİZ

Ancak asıl büyü animasyonlu panda karakterinde gizli. Sabah sekizden itibaren izlediğim saatin kadranındaki sevimli panda, hareketsiz kaldığım dönemlere göre duygusal tepkiler veriyor: Bir saat boyunca kıpırdamazsanız uyuşuk görünüyor, iki saat geçince dokunaklaşıyor, üç saatte ise "bazı hareketler bekleniyor" moduna giriyor. İlk mini antrenmanı tamamladığımda panda zıplayarak sevincini belli etti; ikincisinde dans etti; dördüncüden sonra ise etrafta koşuşturur hale geldi. Bu gamifikasyon mekanizması, gün boyunca aktif kalmayı bir oyuna dönüştürüyor. Buna "Panda Kanka" demek yerinde olur çünkü gerçekten teşvik edici bir yoldaş gibi davranıyor.

Solunum egzersizleri de yine bu panda karakteriyle yönetiliyor. Stresli ya da duygusal açıdan dengesiz hissettiğinizde "sevimlilik rahatlama" özelliğini başlatıyorsunuz; evcil hayvan animasyonu eşliğinde nefes alıp verme sürenizi ve ritminizi kendiniz belirliyorsunuz. Seans sonunda ise antrenman etki değerlendirmesi ve nabız sonuçlarını görebiliyorsunuz. Nefes nefese değil, düşünce düşünce sakinleşmek bu.

27 GRAMLIK HAFİFLİK BİLEKTE UNUTTURUYOR

FIT 5'i ilk elde tuttuğunuzda aklınızdan geçen ilk şey "bu kadar hafif mi olur" oluyor. Kayış hariç yalnızca 27 gram ağırlığıyla saat, bilekte adeta kaybolup gidiyor. Klavye başında saatlerce çalışırken bile varlığını hissettirmiyor; bu, akıllı saat dünyasında gerçekten nadir bir deneyim.

FIT 5'in kasası yüzde yüz geri dönüştürülmüş alüminyum alaşımından üretilmiş, arka kapağı ise yüzde on üç virgül yetmiş beş oranında geri dönüştürülmüş plastikten. Dokuma kayış da neredeyse tamamen geri dönüştürülmüş malzemeden. Sürdürülebilirlik konusunda gerçek bir duruş bu; göstermelik değil.

HER TELEFON VE PLATFORMLA UYUMLU ÇALIŞIYOR

FIT 5 Pro ise bambaşka bir lisan konuşuyor. Titanyum alaşımlı çerçeve, 2.5D safir cam ve havacılık sınıfı nanoseramik kaplama (yalnızca beyaz model) sizi karşılıyor. Bu nanoseramik kaplamanın yüzey sertliğini yüzde yüz otuz artırdığı belirtiliyor ve giyilebilir teknoloji sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor. Kaptanlık ederek ekleyeyim: Metale dokunurken hissedilen o serin, pürüzsüz seramik doku, kalite algısını anında yukarı çekiyor. Saat bilekte takılı duran bir teknoloji ürünü değil, bir aksesuar gibi hissettiriyor kendini. Tüm bu özellikler hem iOS hem de Android ile tam uyumlu çalışıyor. App Store ya da Google Play'den HUAWEI Sağlık uygulamasını indirmeniz yeterli; saat ile eşleştirme işlemi QR kod ya da uygulama üzerinden tarama yöntemiyle oldukça hızlı gerçekleşiyor. iPhone kullanıcıları için not düşelim: HUAWEI Sağlık, iOS'ta da tam işlevsel olarak çalışıyor; herhangi bir özellik kaybı söz konusu değil.

SPOR TAKİBİ: GÜNDELİK YÜRÜYÜŞTEN PROFESYONEL BİSİKLETE

FIT 5'in 1.82 inç, FIT 5 Pro'nun ise 1.92 inçlik AMOLED ekranı, dört yönden neredeyse eşit genişlikte yalnızca 1.8 mm'lik ince çerçeveleriyle son derece sürükleyici bir görüntü sunuyor. FIT 5'te maksimum 2500 nit, Pro'da ise 3000 nit parlaklık değeriyle güneşli bir günde açık havada bile ekranı rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Parlak bir İstanbul öğlesinde denedim; yansıma ve görüntü kaybı yok. Yüz'den fazla spor modu sunan FIT 5 serisi, sporu yalnızca saymakla yetinmiyor; ölçüyor, analiz ediyor ve rehberlik ediyor.

Bisiklet modu bu açıdan dikkat çekici. Eğim, sanal güç ve sanal kadans gibi gerçek zamanlı veriler artık doğrudan bilek üstünde mevcut. Saat, mevcut hızınıza, eğime, ağırlığınıza ve bisiklet türünüze göre sanal bisiklet gücünüzü hesaplıyor. Rotaları içe aktarabiliyor, telefon tabanlı navigasyon kullanabiliyor ve antrenman verilerini paylaşabiliyorsunuz. FIT serisine yeni eklenen yüksek hassasiyetli IMU sensörü sayesinde düşme algılama özelliği de devrede; kaza anında otomatik SOS araması ve konum mesajı gönderilebiliyor.

Patika koşusu konusunda ise geliştirilmiş Sunflower konumlandırma sistemi devreye giriyor. Rota navigasyonu, haritada yakınlaştırma, rotadan sapma uyarısı, irtifa eğilim grafiği ve kontrol noktalarına olan tahmini mesafe bilgisi sayesinde bilinmez bir dağ yolunda bile saatle kendinizi güvende hissedebiliyorsunuz. FIT 5 Pro'da 25 saat patika koşusu pil ömrü, bu anlamda ciddi bir özgürlük sunuyor.

BİSİKLETTEN GOLFE DALIŞTAN KOŞUYA

Şehir koşusu için ise koşu gücü ve tek ayak koşma yeteneği (RAI) gibi bilimsel ölçümler artık saate eklendi. Kaslarınızın etkin antrenman hacmini doğrudan yansıtan bu veriler, koşuyu salt bir spor aktivitesinden çıkarıp bir performans bilimine dönüştürüyor.

Golf tutkunları için de FIT 5 Pro özel olarak tasarlanmış. Dünya genelinde on yedi binden fazla golf sahasını kapsayan vektör haritalar, yeşil alan görünümü, özel bayrak direği ve 18 delikli canlı skor kartı gibi özellikler bilek üstünde toplu halde sunuluyor. Vuruş modu ve saha modu şeklinde çift golf modu kullanıcıya esneklik sağlıyor. Rekabet modunda ise kural ihlallerini önlemek amacıyla antrenman ekranındaki veri gösterimi sadeleştiriliyor.

FIT 5 Pro ayrıca 40 metreye kadar serbest dalış desteği sunuyor; dalış sırasında gerçek zamanlı kalp atış hızı, derinlik ve süre takibi yapılabiliyor.

ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMA EKOSİSTEMİ: DIŞARIYA AÇILAN BİR KAPI

Yeni Egzersiz Hizmeti (Workout Service) platformu, HUAWEI saatlerini üçüncü taraf fitness uygulamalarıyla doğrudan buluşturuyor. Herhangi bir uyumlu uygulamayı indirmeniz yeterli; uygulama, saatin fizyolojik izleme ve hareket algılama özelliklerine anında erişebiliyor.

İlk sürümde Goodshot (badminton), Tennix (tenis), PickleX (pickleball) ve KeepStrong (kuvvet antrenmanı) uygulamaları destekleniyor. Tenis özelinde konuşacak olursak; saatin tenis uygulamasıyla birlikte forehand, backhand ve arka arkaya vuruş verilerini kaydedebildiğini belirtmek gerekiyor. Bu veriler hem saatte hem de HUAWEI Sağlık uygulamasında görüntülenebiliyor. HUAWEI WATCH FIT 5 serisi, NFC ödeme özelliğiyle günlük hayatın akışını kolaylaştırıyor. Sabah kahvesi, öğle yemeği ya da market alışverişi için saatinizi POS cihazına yaklaştırmanız yeterli; telefon ya da cüzdan aramaya gerek kalmıyor. Ödeme anı, bilek hareketinin doğal bir parçası haline geliyor. Şu an için bu sistemi ülkemizde Garanti ve Akbank işlemlerinde kullanabiliyorsunuz.

SAĞLIK TAKİBİ: BİLEĞİNİZDEKİ DOKTOR

HUAWEI'nin TruSense sistemi, sağlık takibini gerçek anlamda bütüncül bir deneyime taşıyor.

EKG analizi (FIT 5 Pro'ya özgü), saatin yan tarafındaki işlev düğmesine otuz saniye boyunca temas edilerek gerçekleştiriliyor ve sinüs ritmi, atriyal fibrilasyon, ventriküler prematüre atım gibi düzensizliklere ilişkin anlık bir rapor sunuluyor. PPG tabanlı nabız dalgası aritmi analizi ise Avrupa'da CE sertifikası almış; atriyal fibrilasyon ve erken atım risklerini sürekli olarak izleyerek kullanıcıyı uyarıyor.

Arteriyel sertlik tespiti (FIT 5 Pro), yüksek performanslı PPG ve EKG sensörleri aracılığıyla damarların esnekliğini ölçüyor. Otuz saniyede tamamlanan bu analiz, arteriyoskleroz riskini tarayarak ayrıntılı sağlık önerileri sunuyor.

Uyku takibi konusunda gelişmiş bir modül söz konusu. Derin uyku, hafif uyku ve REM evreleri ayrıştırılıyor; gece boyunca nabız, solunum kalitesi ve stres seviyeleri izlenerek sabah detaylı bir özet sunuluyor. "Uyku Solunum Farkındalığı" özelliği, uyku apnesi-hipopnesi sendromu ön taraması yapıyor ve küresel pazarda tıbbi olmayan ticari kullanım için cihazda sunuluyor. Bunu klinik bir tanı aracı olarak değil, farkındalık yaratan erken uyarı sistemi olarak konumlandırmak gerek.

Duygusal sağlık takibi ise saatin beklenmedik fakat hoş bir özelliği. On iki farklı duygu durumunu destekleyen sistem, anlık duygu ölçümleri yapıyor ve sonuçlara göre önerilerde bulunuyor. "Sakin", "rahat" ya da "cesareti kırık" gibi kategorilerle karşılaştığınızda saatin sizi ne kadar iyi tanıdığını fark ediyorsunuz.

6 LED ve 6 fotodedektörden oluşan geliştirilmiş kalp atış hızı modülü, hem kalp atış hızını hem de SpO2 (kan oksijeni) ölçümlerini daha hassas biçimde yapıyor. Cilt sıcaklığı sensörü ise kadın sağlığı açısından özellikle anlamlı: Vücut sıcaklığındaki değişimleri izleyerek döngü takvimini destekliyor ve yüksek isabetli ovülasyon tahmini sunuyor.

KALORİ KANKA'SI VE ARKADAŞ YARIŞMALARI: BİRLİKTE HAREKET ET

HUAWEI Sağlık uygulamasının en sosyal özelliği, arkadaşlarla birlikte aktivite grupları oluşturabilme imkânı. Uygulamada bir grup veya etkinlik oluşturup arkadaşlarınızı, ailenizi ya da iş arkadaşlarınızı davet ederek gerçek zamanlı bir sıralama listesi açabiliyorsunuz. Bu liste; yakılan kalori, atılan adım sayısı ve katedilen mesafe gibi metriklere göre kişiler arasında sıralama yapıyor.

Sabah işe giderken kaç adım attığınızı, öğle yemeğinde kim daha fazla kalori yaktığını ya da hafta sonunda kimin daha uzun koştuğunu görüp yorumlayabiliyorsunuz. Bu özelliği bir süre boyunca bir grup arkadaşla test ettim; "Kalori Kanka'sı" olarak adlandırdığımız bu rekabet, herkesin telefonunu eline alıp birbirinin adımlarını kontrol ettiği küçük ama motive edici bir yarışmaya dönüştü. Yürüyüş arkadaşlığı da bu sistemin doğal bir uzantısı: Aynı aktiviteyi aynı anda yapan kişilerin birbirini görmesi, motivasyonu ciddi biçimde artırıyor.

PİL ÖMRÜ: ŞARJI UNUTMAK YENİ NORMAL

FIT 5 serisi, pil konusunda rakiplerine ciddi bir fark açıyor. FIT Serisi'nde ilk kez kullanılan yüksek silikonlu katmanlı pil teknolojisiyle pil yoğunluğu yüzde on dört, kapasite ise yüzde on sekiz artırıldı. 471 mAh kapasiteli pil, tipik kullanımda yedi gün, hafif kullanımda ise on güne kadar dayanıyor. Patika koşusu sırasında GPS açık olsa bile yirmi beş saate varan pil ömrü sunuyor.

Üstelik FIT 5 Pro, altmış dakikalık kablosuz hızlı şarjı da destekliyor. Yani bir film izlerken saatiniz tamamen dolmuş oluyor.

Bir haftalık yoğun kullanım testi boyunca GPS, sürekli kalp atışı takibi, uyku izleme ve bildirimler aktif olmasına rağmen saati sekizinci günün sonunda şarj etmek zorunda kaldım. Rakip markaların amiral gemisi modellerinde bu süre bir ila iki gün.

FIT 5 Mİ, FIT 5 PRO MU?

İki model arasındaki tercih tamamen kullanım amacınıza göre şekilleniyor.

FIT 5; şehirli yaşam temposunda hafiflik, renkli tasarım, mini egzersiz deneyimi ve sağlam sağlık takibi arayan kullanıcılar için biçilmiş kaftan. 7.999 TL fiyatıyla bu segment içinde rekabetçi.

FIT 5 Pro ise EKG, arteriyel sertlik tespiti, 40 metre serbest dalış, golf modu ve titanyum-safir cam gibi premium malzemeleri öne çıkaranlar için tasarlanmış. 11.499 TL fiyatıyla sunulan bu model, sağlığını ve sporunu ciddiye alan kullanıcıların tercihi.

Her iki modelin de HarmonyOS, iOS ve Android ile uyumlu çalıştığını, ekosisteme girişin HUAWEI Sağlık uygulamasıyla son derece kolay olduğunu belirtmek gerekiyor.

Teknoloji bir cihaza ne kadar insani bir dokunuş katabilir sorusuna FIT 5 serisi, panda dansı yaparak yanıt veriyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör