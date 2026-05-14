Google’dan ’sessiz’ işgal! 4GB’lık yapay zeka dosyası gizlice cihazlara yerleştirdi

Bağımsız gizlilik araştırmacısı Alexander Hanff (The Privacy Guy) tarafından 4 Mayıs 2026'da kamuoyuna duyurulan bilgilere göre, Chrome'un masaüstü sürümleri, sistem dosyaları arasındaki "OptGuideOnDeviceModel" klasörüne "weights.bin" isimli devasa bir veri paketi yerleştiriyor.
SİLİNSE DAHİ İLK FIRSATTA YENİDEN YÜKLENİYOR
Kullanıcıya herhangi bir bildirim sunulmadan arka planda tamamlanan bu işlemin, yazma yardımı, sekme organizasyonu ve dolandırıcılık tespiti gibi özellikleri internet bağlantısı olmadan sunmak amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Ancak araştırmalar, kullanıcılar bu dosyayı manuel olarak silse dahi tarayıcının dosyayı ilk fırsatta tekrar yüklediğini gösteriyor.
GİZLİLİK VAATLERİNDE "SESSİZ" DEĞİŞİKLİK
Olayın patlak vermesinin ardından Google cephesinden gelen hamleler ise endişeleri artırdı. 6 Mayıs'ta üst düzey yöneticiler "yapay zeka stratejisi" vurgusuyla bir savunma yaparken, kullanıcı rızasının neden alınmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı. 8 Mayıs'ta ise Chrome ayarlarında yer alan "verileriniz Google sunucularına gönderilmez" vaadinin sessizce kaldırıldığı tespit edildi.
YASAL VE ÇEVRESEL RİSKLER KAPIDA
Skandalın sadece teknik bir sorun değil, aynı zamanda ciddi bir hukuk krizi olduğu vurgulanıyor. Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Türkiye'deki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kullanıcı rızası olmadan veri işlenmesi yasaklanmış durumda. Olası bir ihlal tespitinde Google'ın çatı şirketi Alphabet'in, küresel cirosunun yüzde 4'üne kadar (yaklaşık 12 milyar dolar) ceza alabileceği öngörülüyor. Ayrıca milyonlarca cihazda eş zamanlı gerçekleşen bu indirmelerin, binlerce kilovat saatlik enerji israfına ve kullanıcılar için ek internet trafiği maliyetine yol açtığı belirtiliyor.
MOZİLLA KARŞI ÇIKTI
Google, eleştirilere rağmen yapay zeka stratejisini genişleteceğini ilan ederek Haziran ayından itibaren aynı sistemi Android telefonlara da taşımayı planlıyor. Sektördeki ilk kurumsal tepki ise 11 Mayıs'ta Firefox tarayıcısının geliştiricisi Mozilla'dan geldi. Mozilla, "önce kur, sonra sor" yaklaşımına resmi olarak karşı çıkarak tarayıcı pazarında "rıza temelli" ve "varsayılan" yapay zeka kullanımı arasında net bir ayrım başlattı.