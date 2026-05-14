Google’dan ’sessiz’ işgal! 4GB’lık yapay zeka dosyası gizlice cihazlara yerleştirdi

YASAL VE ÇEVRESEL RİSKLER KAPIDA

Skandalın sadece teknik bir sorun değil, aynı zamanda ciddi bir hukuk krizi olduğu vurgulanıyor. Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Türkiye'deki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kullanıcı rızası olmadan veri işlenmesi yasaklanmış durumda. Olası bir ihlal tespitinde Google'ın çatı şirketi Alphabet'in, küresel cirosunun yüzde 4'üne kadar (yaklaşık 12 milyar dolar) ceza alabileceği öngörülüyor. Ayrıca milyonlarca cihazda eş zamanlı gerçekleşen bu indirmelerin, binlerce kilovat saatlik enerji israfına ve kullanıcılar için ek internet trafiği maliyetine yol açtığı belirtiliyor.