'Stranger Things'in yıldızı çileden çıktı! Dünyaca ünlü oyuncu Millie Bobby Brown: "Bırakın artık yakamı!"
'Stranger Things' dizisiyle küçük yaştan beri kamera önünde olan Hollywood oyuncusu Millie Bobby Brown, katıldığı bir etkinlikle gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü yıldız, "Bırakın artık yakamı" diyerek hakkında çıkan haberlere isyan etti.
Giriş Tarihi: 06.11.2025 12:03