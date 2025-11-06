Trend Galeri Trend Magazin 'Stranger Things'in yıldızı çileden çıktı! Dünyaca ünlü oyuncu Millie Bobby Brown: "Bırakın artık yakamı!"

'Stranger Things' dizisiyle küçük yaştan beri kamera önünde olan Hollywood oyuncusu Millie Bobby Brown, katıldığı bir etkinlikle gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü yıldız, "Bırakın artık yakamı" diyerek hakkında çıkan haberlere isyan etti.

Dünyaca ünlü oyuncu Millie Bobby Brown, bir dergiye konuşarak hakkında yapılan haberlere açıklama yaptı.

"The Electric State" filminin tanıtımı sırasında yaşadığı süreç hakkında konuşan genç oyuncu Millie Bobby Brown, o dönemde bazı gazetelerin kendisiyle ilgili "yüzünü ve bedenini parçalayan" başlıklar attığını hatırlattı. Brown, medyanın özellikle genç kadınlara yönelik eleştirilerine tepki göstererek şunları söyledi: "Gazeteciler daha iyisini yapmalı. Sadece tıklanmak uğruna genç kadınları yıkmayın."

O dönem yapılan haberlerin kendisini derinden etkilediğini anlatan Brown, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle dile getirdi: "O dönem bu haberler yüzünden her gün ağladım. 'Ne yapmış yüzüne? Neden sarışın oldu? 60 yaşında gibi görünüyor!' diyorlardı. Bu eleştiriler sadece beni değil, tüm genç kadınları etkiliyor."

Genç oyuncu, yeniden güç bulmasında şarkıcı Sabrina Carpenter'ın rol oynadığını da açıkladı. Carpenter'ın "Boş ver, takma kafana" tavrından ilham aldığını belirten Brown, sonunda çok konuşulan o Instagram videosunu paylaşma cesaretini bulduğunu söyledi: "Bırakın artık yakamı! Ben 21 yaşındayım, eğlenmek ve kendim olmak istiyorum."

Artık hedefinin genç kızlara özgüven aşılamak olduğunu vurgulayan Brown, sözlerini şöyle tamamladı: "500 milyon insanın arkasında ne yazdığını susturamam. Ama gençleri kendilerine inanmaya teşvik edebilirim. Bunu yapacağım."