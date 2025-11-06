Trend Galeri Trend Magazin Tam 101 kilo verdi! Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan'ı bir de şimdi görün...

Tam 101 kilo verdi! Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan'ı bir de şimdi görün...

Dolunay Soysert, Şafak Sezer, Çiçek Dilligil, Şoray Uzun'un başrollerini paylaştığı 1997 yılında yayınlanan Baskül Ailesi dizisinde oynayan Gamze Gözalan tam 101 kilo verdi.

Giriş Tarihi: 06.11.2025 12:53 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:58
İNCECİK KALDI

Bir dönemin sevilen dizilerinden Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile görenleri adeta şoke etti. Baskül Ailesi dizisinde evin kilolu üyelerinden olan ve oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu.

"O ÇİRKİN KIZLAR ÜSTÜME BASA BASA, BENİ EZİP GEÇİP GİTTİ"

Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" demişti.

"KİLOLARIM HAYATIMDAN 15 YILI ALDI"

Yıllar sonra ortaya çıkan Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Gözalan, "Kilolarım hayatımdan 15 yılı aldı götürdü. Oyunculuğu tamamen bıraktım çünkü sektöre küstüm" demişti.

Baskül Ailesi'ndeki Fidan rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Gamze Gözalan, yıllar sonraki değişimiyle sosyal medyaya damga vurdu.

101 KİLO VERDİ

Mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu, 160 kilodan 59'a düştü.

Kilolarından kurtulan Gamze Gözalan şu sıralar nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor.

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimler!

ESİN GÜNDOĞDU

'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi dizilerde yer alan oyuncu Esin Gündoğdu, son zamanlarda sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor.

Bir dönem aldığı kilolar ile çok konuşulan Esin Gündoğdu, son olarak verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

72 KİLO VERDİ!

Mide küçültme ameliyatı ve diyet sayesinde tam 72 kilo veren başarılı oyuncu bambaşka birine dönüştü.

Esin Gündoğdu'nun son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

ARDA KURAL

Bir döneme damga vuran Lise Defteri ve Emret Komutanım dizileriyle yıldızı parlayan Arda Kural, psikolojik sorunlar yaşaması üzerine ekranlara veda etmişti.

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu son olarak verdiği kilolarla dikkat çekti.

20 KİLO VERDİ!

Sıkı bir diyetle 20 kilo veren Arda Kural, takipçilerinden 'eski haline dönüyorsun' yorumları aldı.

KAYRA ŞENOCAK

Kayra Şenocak, 'İsimsizler', 'Pulsar', ve 'Yarım Elma' gibi birçok başarılı dizide rol alan oyuncu başarılarıyla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncun işinde yakaladığı başarı kadar, verdiği kilolarla ve fit görünümüyle ses getiriyor.

40 KİLO VERDİ!

1,5 yılda 40 kilo veren Şenocak, her gün düzenli spor yaparak ve beslenme düzenini tamamen değiştirerek zayıfladığını söyledi.

Kayra Şenocak'ın kilo verdikten sonra kendi hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerinin beğenesini kazandı.

Yakışıklı oyuncunun fit görünümü, iltifat dolu yağmurlar aldırdı.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

Yeşim Ceren Bozoğlu, son günlerde zayıflığı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. 50 yaşındaki oyuncunun verdiği kilolar merak konusu oldu.

'Doktorlar'ın 'Fikreti'i olarak hafızalara kazınan güzel oyuncun yeni görünmü oldukça beğeniliyor.

60 KİLO VERDİ!

Sosyal medyada yankı uyandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, 60 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu.

Güzel oyuncunun yeni halini görenler tanımakta zorluk çekti.

DAMLA ERSUBAŞI

'Sihirli Annem'in 'Tuğçe'si olarak hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, çalkantılı özel hayatı ile bir dönem gündemden düşmüyordu.

Kocasıyla yaşadığı sorunlarla magazine bomba gibi düşen Ersubaşı, eski haliyle de çok konuşuluyordu.

41 KİLO VERDİ!

Kiloları yüzünden bir dönem eleştiri yağmuruna tutulan Damla Ersubaşı, mide küçültme ameliyatı olarak tamı tamına 41 kilo verdi.

6,5 ayda kilo veren Ersubaşı, yeni haliyle oldukça beğeniliyor.