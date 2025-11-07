Trend Galeri Trend Yaşam BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 7 Kasım 2025 tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatı

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 7 Kasım 2025 tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatı

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar için güvenli liman olma özelliğini koruyan gram altın ve çeyrek altın, haftanın son işlem gününde kritik seviyelerde seyrediyor. Özellikle ons altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi, yurt içi piyasalarda da kendini gösterdi. Peki, 7 Kasım 2025 Cuma günü güncel altın fiyatları ne durumda, tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 07.11.2025 08:40
Altın piyasaları, rekor üstüne rekor tazelemelerinin ardından zirve noktadan daha düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde yatırımcılar, hem küresel ons fiyatını hem de iç piyasada Dolar/TL kurunu yakından izliyor. Altının gram fiyatı alış-satış rakamlarıyla yakın takipte. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları rekor tazeleme günlerinin ardından düştüğü noktada seyrediyor. Yatırım ve birikim yapanlar alış ve satış işlemleri için gelecek yorumları da takip ediyor.
Yatırımcılar "gram altın ne kadar oldu?", "çeyrek altın kaç TL?" gibi sorularla canlı piyasalar gözlem altında. İşte, son rakamlar:

CANLI ALTIN FİYATLARI - 7 KASIM 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.991,54 dolar
SATIŞ: 3.991,81 dolar

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 37.118,00 TL
SATIŞ: 37.678,00 TL

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.420,10 TL
SATIŞ: 5.421,65 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.077,53 TL
SATIŞ: 5.313,84 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 37.259,00 TL
SATIŞ: 37.553,00 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.098,00 TL
SATIŞ: 9.185,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 36.282,00 TL
SATIŞ: 36.588,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 18.197,00 TL
SATIŞ: 18.358,00 TL

