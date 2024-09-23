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Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI tıkla-sorgula! 23 Eylül 2024 Sayısal Loto MP sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı!

Çılgın Sayısal Loto 23 Eylül çekiliş sonuçları sorgulanıyor. MP resmi sitesi ve MP youtube canlı ekran üzerinden sonuçlar ilan ediliyor. Şans oyunu severler devreden büyük ikramiyenin 245.414.593 TL olduğu çekiliş için kazanan şanslı numaraları mercek altına aldı. İşte, 23 Eylül 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

Giriş Tarihi: 23.09.2024 21:31 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 21:32
Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI tıkla-sorgula! 23 Eylül 2024 Sayısal Loto MP sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı!

Çılgın Sayısal Loto 23 Eylül 2024 çekiliş sonuçları için bilet sorgulamaları başladı. Haftanın 3 günü gerçekleşen çekiliş, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri ilan ediliyor. Haftanın ilk çekilişi ise bugün MP canlı ekranından yansıtılıyor. İşte, 23 Eylül Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI tıkla-sorgula! 23 Eylül 2024 Sayısal Loto MP sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı!

23 EYLÜL 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI!

Sayısal Loto 21 Eylül çekilişi MPİ canlı ekranından gerçekleşiyor.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI tıkla-sorgula! 23 Eylül 2024 Sayısal Loto MP sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI tıkla-sorgula! 23 Eylül 2024 Sayısal Loto MP sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı!

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI tıkla-sorgula! 23 Eylül 2024 Sayısal Loto MP sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

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