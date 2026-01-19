Trend
SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca’dan ek ifade: İBB’nin paralarını Sarı Oda’da kumarda yediler
Son dakika haberi: İş adamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı. A takımının jetteki bu partileri, Beykoz'daki 3 katlı lüks villada da sürdürdüğü saptandı. Bu partilere katılan ve Gülibrahimoğlu'yla o dönem sevgili olan fenomen Rabia Karaca'nın verdiği ek ifadeye SABAH ulaştı.
Giriş Tarihi: 19.01.2026 15:01
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:24