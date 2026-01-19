SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca’dan ek ifade: İBB’nin paralarını Sarı Oda’da kumarda yediler

SARI ODADA 300 BİN DOLAR KAYBETTİ



Murat Gülibrahimoğlu'yla gittiğini anlatan Karaca, "Kumar oynamak için bize özel bir oda tahsis edildi. Oda sarı renkte olup ismi de bu şekildeydi. Odaya girişte korumalar kapıda beklerdi. Murat, burada çok yüksek miktarda yaklaşık 300 bin dolar para kaybetti. Hüseyin Köksal ise yüksek miktarda para kazandı. Murat kaybettiği için kıpkırmızı olmuştu. Korkudan ona bakamıyordum. Masada Emel Müftüoğlu, Hüseyin ve Murat birlikte oyun oynadı" dedi.