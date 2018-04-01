Sanatla güzelleşen Viyana

Avusturya
kültürünün en büyük isimlerinden ressam Gustav Klimt, Egon Schiele, mimar Otto Wagner ve evrensel sanatçı Koloman Moser, tam 100 yıl önce 1918 yılında yaşama veda etti. Viyana
sokaklarında, müzelerinde dolaşırken modernizmin bu dört simge isminin izlerini görmek hâlâ mümkün. Bu yıl Güzellik ve Uçurum adı altında şehirde düzenlenen sergileri gezmek ve turlara katılmak ise sanatçıları ve eserlerini yakından tanımak için iyi bir fırsat. Sergilerin bazılarından bahsetmek gerekirse, Belvedere'de haziran ayında açılacak sergide Egon Schiele'nin yağlıboya tablolarından oluşan geniş bir koleksiyon görülebilecek. Viyana Müzesi'nde eylüle kadar sürecek sergide ise Otto Wagner'in çok değerli eskizleri görülebiliyor. Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nde de 21 Mayıs'ta sona erecek Klimt sergisi yer alıyor. Şehirde düzenlenen turların en önemli duraklarından biri de Klimt Villa yani Gustav Klimt'in stüdyosu. Ressam, 1911-1918 yılları arasında çalışmalarını sürdürdüğü stüdyoda 50'den fazla yağlıboya esere imza atmış. Aslına uygun olarak restore edilen ev, ziyarete açık. MÜZELER VE KOLEKSİYONLAR
Dünyanın en etkileyici sanat koleksiyonlarından birine evsahipliği yapan Albertina Müzesi de Viyana'da bulunuyor. Her yıl önemli sergilere ev sahipliği yapan müzenin kalıcı koleksiyonunda ise Matisse, Renoir ve Miro'nun eserleri bulunuyor. Viyana Sanat Tarihi Müzesi ise en büyük Bruegel koleksiyonuna sahip olmasıyla ünlü. Müzede Rönesans ve Barok döneme ait başyapıtlar, Rubens, Tizian, Rembrandt ve Raffael'in eserleri de bulunuyor. Klimt'in dünyaca ünlü Öpücük eseri ise Belvedere Sarayı'nda görülebilir. En büyük Klimt tablo koleksiyonu da yine burada yer alıyor. 20. yüzyılın önemli isimlerinin eserlerini ise her daim MuseumQuartier'de görmek mümkün. Eskiden imparatorun ahırı olan alan bugün dünyanın en önemli kültür adreslerinden biri olarak kabul ediliyor. Leopold Müzesi, Modern Sanatlar Müzesi burada bulunuyor. Restoranlar ve kafelerin de yer aldığı bölge her zaman hareketli. KAPSAMLI HARİNG SERGİSİ
Albertina Müzesi'nde 24 Haziran'a kadar devam edecek bir başka sergide ise Amerikalı sıra dışı sanatçı Keith Haring'in çalışmaları görülebiliyor. 1990 yılında yaşama veda eden sanatçı sosyal adaleti ve değişimi savunan eserleriyle ünlü.