İlkbaharda Kıbrıs bir başka

Tarihi çalkantılarla dolu ama her daim kednini yenilemeyi başarmış. Hem gurme lezzetler peşinde koşanlar için doğru bir tatil destinasyonu hem de deniz, kum, güneş sevenler için. Yazın çok sıcak ve nemli oluyor. İlkbaharda ise masmavi Akdeniz önünüzde parıldıyor, güneş kavurmuyor. İlkbaharın ılık rüzgarları adeta Kıbrıs'a davet ediyor. Bir kez baharda adanın keyfine varanlar mutlaka geri geliyor. Rahat insanları, doğası, ılıman iklimi ve tarihiyle burası vazgeçilmez bir yer. Çocukken alıştım ben Kıbrıs'a. Portakal ve greyfurt ağaçlarıyla çevirili bir evimiz vardı adada. Greyfurtları ikiye böler içine şeker atar kaşık kaşık yerdim. Bugün hala greyfurtu bu denli iştahlı yememde o günlerin hatırı vardır. Evi boşalttık ama Kıbrıs'ı hiç bırakmadık ailece. Anneanneme ne zaman "Tatile gidelim mi?" diye sorsam hemen "Kıbrıs'a gidelim" yanıtını alırım. Havası, insanları rahat hissetmesini sağlıyor. Konforlu oteli, pırıl pırıl denizi ve yemekleri de eklenince anneannemin en sevdiği tatil destinasyonu oluyor.