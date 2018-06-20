VATİKAN VE SISTINE ŞAPELI

Dünyanın en küçük ülkesi ve Katolik Hıristiyanlığın yönetim merkezi olan Vatikan, Roma'da bulunuyor. Papa'nın ikamet ettiği şapelde Yüksek Rönesans Dönemi'nin belki de en önemli eseri olan Michelangelo'nun Son Yargı adlı freskini de görebilirsiniz.

İSPANYOL MERDİVENLERİ

1726'da yapılan İspanyol Merdivenleri'nin 137 adet olan basamakları ve İspanya Meydanı, bu adı ülkenin burada bulunan elçiliği sayesinde almış. Şehrin popüler buluşma noktalarından biri olan bu merdivenler, günün her saati her yaştan misafiri ağırlıyor.

MODA VE ALIŞVERİŞ

Moda ve tasarımın kalbi Roma'da atar. Rengârenk ışıltılı vitrinler, tasarım mağazalar ve şıklık yarışındaki insanlar, Roma'nın özellikleri arasında. Alışveriş için, İspanyol Merdivenleri'nin açıldığı Piazza di Spagna Meydanı'ndan başlayarak Via del Corso'ya doğru uzanabilirsiniz.

MEYDANLAR VE ÇEŞMELER

Roma'nın ara sokaklarında kaybolursanız kısa bir süre sonra kendinizi cıvıl cıvıl bir meydanda ya da serin bir çeşmenin yakınında bulabilirsiniz. Piazza Navona, Piazza Spagna, Aşıklar Çeşmesi (Fontana di Trevi), Trastevere ve daha birçok meydan, Roma'nın dört bir yanında görülecekler arasında.

ESPRESSO & TİRAMİSU

En iyi kahveyi yetiştirmemiş olabilirler ama İtalyanlar, en iyi kahve yapma tekniğini bulmuşlar. Espresso, cappuccino ve caffe latte, buradan dünyaya yayılan lezzetler. Gününüzü bir dilim tiramisu ve bir bardak espresso ile tatlandırın.

KOLEZYUM

Dünyanın en büyük amfi tiyatrosu olan Kolezyum, gladyatör dövüşlerinin gerçekleştiği, halkın en önemli eğlence alanı. Roma'nın simgelerinden biri olan ve milattan sonra 80 yılında inşa edilen bu yapıyı görmek gerçekten eşsiz bir deneyim.

https://www.skylife.com/tr/destinasyon/olmazsa-olmaz/roma

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