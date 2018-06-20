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Olmazsa olmaz

; dünyanın dört bir yanından gelen eserlerle süslenmiş kozmopolit bir şehir. ı, çeşmeleri, su kemerleri, sarnıçları, hipodromları ve dinamizmiyle bir cazibe merkezi olan Roma, 2800 yıllık tarihi boyunca önemini hiç yitirmedi. Roma İmparatorluğu’ndan papalık yönetimine, Krallığı’ndan İtalya Cumhuriyeti’ne, başkent unvanına her dönem sahip oldu.

Giriş Tarihi: 20.6.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 13:33
Olmazsa olmaz Roma

VATİKAN VE SISTINE ŞAPELI

Dünyanın en küçük ülkesi ve Katolik Hıristiyanlığın yönetim merkezi olan , Roma'da bulunuyor. Papa'nın ikamet ettiği şapelde Yüksek Rönesans Dönemi'nin belki de en önemli eseri olan Michelangelo'nun Son Yargı adlı freskini de görebilirsiniz.

İSPANYOL MERDİVENLERİ

1726'da yapılan 'nin 137 adet olan basamakları ve İspanya Meydanı, bu adı ülkenin burada bulunan elçiliği sayesinde almış. Şehrin popüler buluşma noktalarından biri olan bu merdivenler, günün her saati her yaştan misafiri ağırlıyor.

MODA VE ALIŞVERİŞ

ve tasarımın kalbi 'da atar. Rengârenk ışıltılı vitrinler, tasarım mağazalar ve şıklık yarışındaki insanlar, Roma'nın özellikleri arasında. için, İspanyol Merdivenleri'nin açıldığı Piazza di Spagna Meydanı'ndan başlayarak Via del Corso'ya doğru uzanabilirsiniz.

MEYDANLAR VE ÇEŞMELER

Roma'nın ara sokaklarında kaybolursanız kısa bir süre sonra kendinizi cıvıl cıvıl bir meydanda ya da serin bir çeşmenin yakınında bulabilirsiniz. Piazza Navona, Piazza Spagna, Aşıklar Çeşmesi (Fontana di Trevi), Trastevere ve daha birçok meydan, Roma'nın dört bir yanında görülecekler arasında.

ESPRESSO & TİRAMİSU

En iyi kahveyi yetiştirmemiş olabilirler ama nlar, en iyi kahve yapma tekniğini bulmuşlar. , cappuccino ve caffe latte, buradan dünyaya yayılan lezzetler. Gününüzü bir dilim tiramisu ve bir bardak espresso ile tatlandırın.

KOLEZYUM

Dünyanın en büyük amfi tiyatrosu olan Kolezyum, gladyatör dövüşlerinin gerçekleştiği, halkın en önemli eğlence alanı. Roma'nın simgelerinden biri olan ve milattan sonra 80 yılında inşa edilen bu yapıyı görmek gerçekten eşsiz bir deneyim.

https://www.skylife.com/tr/destinasyon/olmazsa-olmaz/roma

Fırsatlar Türk Hava Yolları, Güney Avrupa'ya özel düzenlediği kampanya ile gidiş-dönüş 119 USD'den başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. 01 Ekim 2018-31 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen seferlerin biletlemeleri 19 Haziran 2018-04 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

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Olmazsa olmaz Roma
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