Almanya’nın manevi başkenti Münih

Münih, 1.5 milyona yaklaşan nüfusuyla Berlin ve Hamburg'dan sonra Almanya'nın en büyük üçüncü, Avrupa Birliği'nin ise en büyük 12'nci kenti. Bavyera eyaletinin başkenti olan Münih, Almanya'nın manevi başkenti olarak da anılıyor. Yaklaşık 50 kilometrelik Bavyera düzlükleri üzerine kurulan Münih, yüksekliği 600 metreye yaklaşan Alp Dağları ile çevrili. Oldukça yeşil bir şehir. İçinde göller ve havuzlar bulunan çok sayıda parka sahip. Bu yüzden şehir hafta sonları adeta bir sayfiye yerine dönüşüyor. Tüm Almanya'da olduğu gibi şehirde yoğun bir Türk nüfusu ikamet ediyor. Nüfusun neredeyse dörtte biri yabancılardan oluşuyor. Türklerden sonra Hırvatlar, Sırplar, Yunanlar, Avusturyalılar ve İtalyanlar, Münih'teki diğer azınlık gruplarını teşkil ediyor.





TARİHİ DOKU YAŞATILIYOR

II. Dünya Savaşı sırasında müttefikler tarafından yoğun bombardımana maruz kalan şehir büyük tahribat görmüş. Ancak tüm Almanya genelinde olduğu gibi kısa sürede el birliği ile şehrin çehresi değiştirilmiş ve yıkımın izleri silinmiş. Şehir yeniden inşa edilirken 1800'lü yılları anımsatan tarihi dokunun yaşatılmasına özen gösterilmiş. Almanya'nın teknoloji başkenti kabul edilen Münih, ülkenin en güçlü üretim gücüne sahip şehirlerinin başında geliyor. İşsizlik oranının çok düşük olduğu şehir BMW, MAN, Siemens gibi herkesin bildiği dev firmaların ve önemli markaların genel merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Google, Microsoft, IBM, Intel gibi uluslararası firmaların da Almanya ofisleri bu şehirde bulunuyor. Zenginlik ve ihtişamın kendisini sürekli hissettirdiği Münih, yaşam kalitesi ve kişi başına düşen milli gelir açısından Frankfurt'tan sonra en zengin ikinci şehir.





SANAT GALERİLERİ VE SARAYLAR

Isar Nehri kıyıları boyunca uzanan bu metropolün kültürel etkinlikleri de son derece çeşitli. Münih'teki tiyatrolar ünlü oyunlara ev sahipliği yapıyor, müzikal yelpazesi klasik müzikten caza, cazdan pop müziğe kadar uzanıyor. Münih'teki müze ve galerilerin koleksiyonları dünyanın en önemli koleksiyonları arasında sayılıyor. Toplam 42 müze ve 70'i aşkın galeri Avrupa kültürünün geniş yelpazesini gözler önüne seriyor. Sadece Yukarı Bavyera'da değil, Münih'te de pek çok ihtişamlı saraya rastlamak mümkün. Residenz, Schloss Nymphenburg ve Schloss Schleissheim en popülerleri. Kentin en ünlü meydanı Marienplatz. Mimarisiyle cazibe merkezi olan Eski Belediye Sarayı, Yeni Belediye Sarayı, St. Peter Kilisesi, Marienplatz'da yer alıyor. Amsterdam'dan sonra en fazla bisikletin bu şehirde olduğunu söylesek yanlış olmaz. Yerel yönetim bisikletli yaşamın en sağlıklı ulaşım olduğuna inanmış ve kentin tüm caddelerinde özel bisiklet yolları yaptırılmış. Münih tam bir eğitim kenti aynı zamanda. 11 üniversitede toplam 87 bin öğrenci okuyor. 56 tiyatro ve opera binasında yüzlerce sanatçı görev yapıyor. Üç büyük senfonik orkestranın yanısıra onlarca amatör orkestra bulunuyor. Şehirde 76 sinema salonun yanı sıra 139 halk kütüphanesi var. Eğer kültür ve sanatla yoğrulmuş güzel bir gezi planlıyorsanız Münih ideal bir seçim olabilir.



HAVA DURUMUNA DİKKAT

Münih'i ziyaret edecekler için önemli bir hatırlatma; gezi planlarınızı yaparken önceden hava durumunu kontrol etmenizde fayda var. Zira Alplerin etkisi ile hava aniden soğuyabilir veya hiç beklenmedik zamanda yağmur yağabilir. Botanik Bahçesi, Sea Life Munich, Bayern Münih'in maçlarını oynadığı Allianz Arena, BMW World, Alp manzaralı restoranıyla Olympic Tower, Alman pazarlarının en etkileyicisi Viktualienmarkt görülmesi gereken diğer yerler.





ÇORBA KÜLTÜRÜ GELİŞMİŞ

Mutfağı ile göz dolduran Münih'te ağırlıklı et yemekleri tüketiliyor. Yemeklerinde dana etinin yanı sıra geyik ve tavşan eti de oldukça popüler. Ayrıca geleneksel beyaz Münih sosisi de sıkça tüketiliyor. Şehirde diğer Alman şehirlerinde sık göremeyeceğiniz bir çorba kültürü var. Buraya gelmişken Almanya'nın enfes keklerini ve pastalarının da mutlaka tadına bakın.



HALKI FUTBOL TUTKUNU

Futbol, Münih'in dünyaca tanınmasındaki en önemli faktörlerden birisi. Bayern Münih takımı hem ulusal hem de uluslararası arenada kazandığı önemli başarılarla şehrin adından epey söz ettiriyor. Almanların efsane futbolcuları Franz Beckenbauer ve Gerd Müller'in yanı sıra yeni jenerasyon futbolculardan Philipp Lahm'da bu şehirde doğmuş.