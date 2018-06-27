Yurtdışı tatilinin en ucuz adresleri

En Ucuz Ülkeler sıralamasındaki bir diğer ülke de Tunus. Tunus'un başkenti, aynı adı taşıyan Tunus'tur. Ülkenin güney kısmında Büyük Sahra Çölü bulunmaktadır. Tunus'a gitmişken çöl hayatını da deneyimleyebilirsiniz. Başkent Tunus şehri Akdeniz kıyısında yer alır. Burada cennet güzelliğinde plajlar, koylar bulabilirsiniz. Tunus özellikle son yıllarda fazla sayıda turist çekmektedir.

Tunus'ta gezilecek bir çok yer var. Ülkede önemli ve güzel müze sayısı bir hayli fazladır. Müzelerin yanı sıra doğal güzellikler, parklar, tarihi yapılar, saraylar ve camiler Tunus'ta görülmesi gereken yerler arasındadır. Hayatın ucuz olduğu ülkelerden biri Tunus, yaşamak için de, tatil yapmak için de en ucuz ülkelerden biri. Üstelik Tunus, vizesiz gidilen ülkeler arasında. Vizesiz ucuz ülke arıyorsanız Tunus' da listeye ekleyebilirsiniz.

Fiyatlara bakacak olursak, ülkede milli gelir 1000tl civarında. Ev kiraları ise 600 ila 800tl arasında değişiyor. Yerel restaurantlarda yemek 8 tl iken lüks restaurantlarda 60 tl ye kadar çıkıyor. Barlarda bira fiyatları 5tl, su ise 1tl ye satılıyor. Şehir içi toplu taşıma ücreti ise 80 kuruş. Taksi ücreti km başına 1,60 tl. Benzinin litre fiyatı ise 2,70tl.