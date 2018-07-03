Fransa vizesi nasıl alınır?

Fransa seyahati gündemi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seyahatleri öncesi Fransa vizesi almaları gerekmektedir. Umuma mahsus pasaport sahiplerinin Fransa vizesi almaları zorunlu olurken resmi pasaport (Yeşil, Gri, Siyah) sahibi kişiler ise 180 gün içerisinde 90 günü aşmama koşuluyla Fransa vize işlemlerinden muaftır. Ayrıca Fransa vize başvuru işlemleri için parmak izi uygulaması, özel fotoğraf çekimi ve mülakat gibi vize işlemleri için bir takım prosedürler bulunmaktadır.

Fransa vizesi, başvuru sahibinin seyahat amacına uygun vize kategorsine ait evrakları eksiksiz bir şekilde bir araya getirerek ve vize uyum koşullarını tamamlayarak alınabilmektedir.

Fransa vizesi başvuru sahibi, Fransa vize uyum koşullarının tamamlanmasının ardından kısa süreli seyahatler için (maksimum 90 gün konaklama yapma hakkı) Fransa Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş vize başvuru merkezlerine ve yine yetkili seyahat ve turizm acentelerine Fransa vize müracaatlarını gerçekleştirmelidirler.

Fransa Konsolosluğu, Konsolosluğa direk olarak yapılan kısa süreli Schengen vize başvurularını kabul etmemektedir. Kısa süreli Fransa vizesi (schengen vize) başvuruları Fransa Konsolosluğu tarafından yetkili kılınmış kurumlara ve seyahat acentelerine gerçekleştirilmelidir. Fransa vizesi başvuruları, işlem sonuçlanma süresi ve verilen vize süresi hakkında karar ise Fransa Konsolosluğu'na ait olacaktır.

FRANSA VİZESİ BAŞVURU

Fransa vizesi başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak, vize başvuru evrakları ve yenilenmiş bir pasaportla Fransa Konsolosluğu veya konsolosluk tarafından yetkilendirilmiş vize merkezlerine başvurularınızı yapabilirsiniz. Fransa Konsolosluğu 10 yıldan daha eski olan ve seyahat bitim tarihi itibariyle en az 3 ay geçerli olmayan pasaportlarla yapılan vize başvurularını ise kabul etmemektedir.

Schengen Bölgesi'ne üye ülkelere seyahat etmek isteyen kişiler, seyahatlerini vize başvurusunda bulundukları Schengen ülkesinden başlatmak kaydıyla diğer Schengen ülkelerine aynı vize ile seyahat edebilmektedir. Schengen vizesi 90 güne kadar olan seyahatler için geçerlidir.

Avrupa Ülkeleri arasında imzalanan ve 1995'te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler arasında dolaşım serbestisi tanıyan bir bölge oluşturulmuştur. Bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler, Schengen Bölgesi dışında kalan ülkelere ilişkin sınır geçişleri için ortak kurallar uygulamaya başlamıştır.

Toplamda 26 ülkeyi kapsayan Schengen Bölgesi, Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Liechtenstein, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan'ı kapsamaktadır. İsviçre, İzlanda ve Norveç ise AB'ye üye olmadıkları halde özel bir anlaşma aracılığı ile Schengen Bölgesi'ne dahil olmuşlardır.

FRANSA VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fransa vizesi için gerekli evraklar yapacak olduğunuz seyahatinizin içeriğine göre değişiklik gösterecektir. Fransa turistik vize, Fransa ticari vize, Fransa ziyaretçi vizesi farklı kapsamlarda olan Fransa vize türleridir. Fransa Konsolosluğun yetkilendirmiş olduğu vize merkezlerinden Fransa vizesi için gerekli evrakları öğrenebilir ve vize başvuru işlemlerinde bulunabilirsiniz. Ayrıca Fransa vize işlemleri için gerekli olan evraklar Fransa Konsolosluğu'nun ek evrak isteme talebine göre de şekillenebilecektir. Şöyle ki Fransa Konsolosluğu başvuru sahibi hakkında daha kapsamlı bilgi edinebilmek için ek evrak talebinde bulunma hakkı daima vardır.

FRANSA VİZE ÜCRETİ 2018

Konsolosluk harç bedeli pek çok Schengen vizesinde olduğu gibi 60 Euro olarak belirlenmiştir. Vize başvuru merkezi ücretleri başvuru sahibinin aldığı hizmetlere göre farklılık gösterebilir.