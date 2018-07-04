Almanya vizesi nasıl alınır?

Avrupa ülkesi olan Almanya'ya seyahat etmek istiyorsanız Schengen vizesine ihtiyacınız olacak. Bu vize ile birlikte Euro bölgesinde ki ülkelerde rahatlıkla seyahat edebilirsiniz.

ALMANYA VİZESİ NASIL ALINIR ?

Almanya vize çeşitleri şu şekildedir;

Almanya Kısa Süreli (C Tipi) Vize

Almanya'ya, resmi, turistik, ticari, gelir getiren faaliyet, eğitim, tedavi, ziyaret, gönüllü faaliyet, araştırma, konferansa katılma, spor veya kültürel etkinliğe katılmak amacıyla seyahat etmek isteyen kişileri kapsayan Schengen vizesi "C Tipi" vize kategorisine girmektedir.

Almanya Ulusal (D Tipi) Vize

Almanya'da kesintisiz olarak 90 günden fazla konaklamak isteyen kişilere (öğrenci, aile birleşimi, çalışma amaçlı) ikamet için verilen vize tipidir. Almanya Ulusal Vizesi (D Tipi vize) başvuruları yalnızca Almanya Konsolosluğu'na ve Almanya Büyükelçiliği'ne birebir başvuru yapılarak alınabilir.

ALMANYA VİZE BAŞVURUSU

Almanya'ya uzun süreli (aile birleşimi, oturum vb. ) sebeplerle seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize başvurularını direkt olarak, Almanya Konsolosluğu ya da Almanya Büyükelçiliği'ne yapabilmektedirler.

Ancak Almanya Konsolosluğu kısa süreli (Almanya Transit Vize/ Almanya Schengen Vizesi) Almanya'ya seyahat etmek isteyen kişiler vize başvurularını Almanya Konsolosluğu yetkilendirilmiş kurumlar Vize Merkezleri ile Turizm/Seyahat Acenteleri aracılığı ile yapmalıdır.

ALMANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Almanya vizesi başvurularında öncelikle vize başvuru formu doldurulmalı ve ibraz edilmelidir. Diğer evraklar yapılacak seyahatin amacına göre değişiklik göstermektedir. Almanya vizesi başvurusunda kullanılacak vize başvuru formu, Türkçe ve Almanca olmak üzere iki dilde, eksiksiz olarak ve büyük harflerle doldurularak ibraz edilmelidir. Almanya Konsolosluğu, Almanya vizesi başvurusunda bulunan kişilerden gerçekleştirecekleri seyahatin amacını, seyahat masraflarının karşılanma biçimini ve başvuru sahibinin Türkiye'ye geri döneceğini gösterir belgeler talep etmektedir. Almanya Vizesi için gerekli evraklar diğer Schengen ülkeleri tarafından talep edilen vize başvurusu belgeleri ile benzerdir. Almanya vizesi için başvuru yapan kişiler vize işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi ve olumlu sonuçlanması için evraklarını doğru ve eksiksiz olarak ibraz etmelidir.

ALMANYA VİZE ÜCRETİ

Almanya Vize ücreti ve Almanya vize harç bedelleri Almanya Konsolosluğu tarafından belirlenmekte olup, seyahat amacı ve seyahatin süresine göre değişebilmektedir. Kısa süreli vize başvuruları ve uzun süreli (D vize - Ulusal Vize)) taleplerinde ücretler farklılık gösterebilmektedir. Almanya vize ücreti başvurudan önce Almanya Konsolosluğu ile iletişim kurulması tavsiye edilir çünkü Almanya vize ücretleri Konsolosluk yetkisi dahilinde güncellenebilmektedir. Bununla birlikte Almanya Konsolosluğunun, vize işlemleri için akredite ettiği kurumlar harç bedellerinin yanında vize koordinasyon ücretleri de almaktadırlar. Almanya vize ücreti Euro karşılığı TL olarak nakit olarak ödenmektedir.