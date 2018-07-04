İstanbul'da kadınlara özel plajlar

Yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonu açıldı. Özellikle de tesettürlü kadınların denize rahat girebilmeleri için kadınlar plajı nı tercih ettiklerini biliyoruz.Bizde sizlere İstanbul ve çevresindeki kadınlar plajlarını derledik...

POYRAZKÖY BAYANLAR PLAJI

Poyrazköy plajının denizi temiz ve durgun.

Bütün personel, can kurtaran ve sağlık ekibi de dahil olmak üzere bayan.

Plajın arka kısmında piknik alanı mevcut.

0-7 yaş arası çocuklar ücretsizdir.

7 ve 9 yaş arası yarım ücretlidir.

ESENKÖY REİS KADINLAR PLAJI

Yalova Esenköy'de bulunan "Reis Kadınlar Plajı" Esenköy'ün Şelale mevkiinde bulunuyor. Rahat ve keyifli bir deniz keyfi için Reis Kadınlar Plajı tüm isteklerinizi karşılamaya hazır.

SARIYER ALTINKUM KADINLAR PLAJI

İstanbul'un incisi Sarıyer'de bulunan Özel Altınkum Kadınlar Plajı deniz, kumsal ve piknik alanını bir arada! Günübirlik gidilebileceği gibi, çevredeki otel ya da pansiyonlarda kalarak doğanın ortasında, birkaç günlüğüne şehirden uzak ama bir o kadar da şehre yakın bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

Sarıyer Altınkum Kadınlar Plajı Özellikleri:

Plajda oturmak için masa sandalye

Bayan personel ve cankurtaran hizmeti

Plajda giyinme kabinleri, duş, bayan mescid ve sağlık ekibi hizmeti

Yiyecek ve içeceklerinizi kendiniz de getirebilirsiniz

Yiyecek ve içeceklerinizi plaj büfesinden satın alabilirsiniz

0-7 yaş çocuklar ücretsizdir

8 yaş (dahil) ve üstü erkek çocuklar plaja alınmamaktadır.

Plaj girişinde çocukların nüfus cüzdanı ile gelinmesi mecburidir.