İstanbul'da nerede denize girilir? İstanbul'un en temiz plajları

Yaz ayının gelmesiyle beraber hafta sonu serinlemek, ailecek tatil yapmak isteyenlere İstanbul'da girilebilecek plajların listesi;
İSTANBUL'DA DENİZE GİRİLECEK YERLER VE TEMİZ PLAJLAR
- Florya Güneş Plajı
- Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı
- Rumeli Kavağı Plajı
- Büyükçekmece Halk Plajı
- Caddebostan Plajı Irmak Okulları Arkası
- Caddebostan Plajı Büyük Klüp Arkası
- Büyükçekmece Çocuk Sahili
- Tarabya Plajı
- Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü
- Rumeli Feneri Koyu
- Yeniköy Sahili Otel Önü
- Anadolu Yakası
- Ayazma Plajı
- Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii
- Dodo Beach Clup Önü
- Suadiye Plajı
- Tuzla Belediyesi Halk Plajı
- Marmarados Sitesi Önü