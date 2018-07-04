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'da nerede denize girilir? İstanbul'un en temiz ları

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte serinlemek isteyenler lara akın etmeye başladı. Peki 'da nerede denize girilir? İstanbul'da en çok tercih edilen plajlar hangileri? İstanbul'da denize girilebilecek sizin için hazırladığımız haberimizde...

Giriş Tarihi: 4.7.2018 17:27 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 17:28
İstanbul'da nerede denize girilir? İstanbul'un en temiz plajları

Yaz ayının gelmesiyle beraber hafta sonu serinlemek, ailecek tatil yapmak isteyenlere 'da girilebilecek ların listesi;

İSTANBUL'DA DENİZE GİRİLECEK YERLER VE TEMİZ PLAJLAR

  • Florya Güneş Plajı
  • Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı
  • Rumeli Kavağı Plajı
  • Büyükçekmece Halk Plajı
  • Caddebostan Plajı Irmak Okulları Arkası
  • Caddebostan Plajı Büyük Klüp Arkası
  • Büyükçekmece Çocuk Sahili
  • Tarabya Plajı
  • Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü
  • Rumeli Feneri Koyu
  • Yeniköy Sahili Otel Önü
  • Anadolu Yakası
  • Ayazma Plajı
  • Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii
  • Dodo Beach Clup Önü
  • Suadiye Plajı
  • Tuzla Belediyesi Halk Plajı
  • Marmarados Sitesi Önü
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İstanbul'da nerede denize girilir? İstanbul'un en temiz plajları
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