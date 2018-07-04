Türkiye'de gezilecek en güzel tatil yerleri

1-MARMARA BÖLGESİ: İSTANBUL/AĞVA

Doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyenler için Ağva tatil severlere sonsuz huzur sunuyor. İstanbul'a 97 km uzaklıkta bulunan bu tatil beldesi yeşillikleri ve doğasıyla sizi kendinize çekiyor. Ağva'ya geldiğinizde Göksı ve Yeşilçay nehirleri ise muhteşem güzelliğiyle sizlere harşka bie huzur kaynağı olamayı sağlıyor.

2- EGE BÖLGESİ: İZMİR/ÇEŞME

Esi adıyla 'Kyssus' olarak bilinen Çeşme, en güzel tatil yerlerinden biri. Osmanlılar zamanında deniz üssü olarak kullanılmış. 1770'te Ruslar tarafından yakılan Osmanlı donanması hala Çeşme sularının derinliklerinde kendini saklıyor. Çeşme gittiğinizde Ilıca Plaj'ına uğramayı unutmayın. Burası Çeşme'nin en güzel plajlarından biri...

3- AKDENİZ Antalyaİ: ANTALYA/KAŞ

Turkuvaz'ın her tonunu barındıran harika plajlarıyla kaş, tatil severlerin göz bebeği haline geldi. Gün batımının en ihtişamlı görüntülerine burada tanık olacaksınız.

4-KARADENİZ BÖLGESİ: AMASRA/BARTIN

Tarihi liman şehri Amasra, tatil severlerin mutlaka görmesi gereken yerler arasında. 3 bin yıllık tarihi olan Amasra'nın plajını ve manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Gezinize ilk olarak kaleden başlayabilirsiniz. Daha sonra Çekiciler Çarşısı'na uğrayıp buraya özgü tel kırma hediyelik eşyalara bakabilirsiniz. Amasra'da görülmesi gereken yerlerden biri de etkileyici sarkıt ve odacıklara sahip Gürcüoluk Mağarası'dır.

5- İÇ ANADOLU BÖLGESİ: NEVŞEHİR/KAPADOKYA

Nevşehir denince aklımıza muhteşem peri bacaları ve ve size eşsiz bir deneyim sağlayacak olan balon turları geliyor. Yazın hiç rüzgar almmasından dolayı balonlara gönül rahatlığıyla binebilir ve gökyüzünün tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

6-DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: BİTLİS

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci krater gölü olan Nemrut Gölü, Bitlis sınırları içerisinde bulunuyor. Nemrut Gölü etrafında serin ve eşsiz bir kamp tatili sizler için mükemmel bir deneyim olacaktır.

7-GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: GAZİANTEP

Gaziantep'e gittiğinizde sizleri birbirinden güzel yöresel yemekler ve tatlılar sizi bekliyor olacak. Rumelikalesi'nde harika bir tekne gezisi ya da Dulukbaba Tabiat Parkı'nda harika doğa manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca tarih sevdalarının mutlaka gezip görmesi gereken bir yer olan Zeugma Mozaik Müzesi'nde tarihin en ince ayrıntılarına şahit olacaksınız.