Olimpos'a nasıl gidilir?

Olimpos'u değerli kılan şeylerden birisi de her ihtiyaca cevap veriyor oluşu. İster havlunuzu serip palajda güneşlenin, isterseniz de atv ile safari yapıp antik kent gezisi gibi bir çok aktiviteye katılabilirsiniz.

OLİMPOS'A NASIL GİDİLİR?

Olimpos'a ulaşım için farklı alternatifler mevcuAntalyalya-Kumluca Karayolu üzerindeki Çıralı ya da Olimpos sapağından deniz yönündeki 2 farklı yolu kullanarak ulaşılabilen Olimpos'ta bu iki yoldan hangisini kullanacağınıza konaklayacağınız ya da görmek istediğiniz yerlere göre karar vermeniz gerekiyor. Bu yüzden Olimpos denildiğinde Çıralı mı yoksa Olimpos yolunu mu kullanacağınızı en başta belirleyin.

OLİMPOS'A ULAŞIM

Kendi aracıyla seyahat etmeyenlerin Olimpos'a ulaşmak için ilk durağı Antalya. Antalya'ya Türkiye'nin birçok merkezinden uçak ve otobüs bağlantısı bulunuyor. Antalya Havalimanı'na gelenlerin tramvayla Otogar'a ulaşmaları, otobüsle gelenlerin ise Antalya Otogarı'ndan aktarma yapmaları şart.

1. ANTALYA'DAN OLİMPOS'A OTOBÜSLE ULAŞIM

Antalya Otogarı'ndan Kumluca-Fethiye yönüne giden tüm otobüs ve minibüsler Olimpos'a ulaşım için kullanılabiliyor. Yaz aylarında her yarım saatte bir hareket eden yerel firma Batı Antalya ya da ulusal otobüs firmaları ile (Pamukkale, Kamil Koç, Metro) Olimpos ya da Çıralı kavşağında inip kavşaktaki minibüslerle sahile kadar inilebiliyor. Minibüsler yaz döneminde 10 dakika aralıkla sefer yapıyor. Olimpos sapağından sahile doğru son nokta 11 km, Çıralı kavşağından sahile doğru son nokta 10 km mesafede.

2. ÖZEL ARAÇLA OLİMPOS'A ULAŞIM

Antalya-Kumluca Karayolu'nu kullanarak ulaşılan Olimpos'a Antalya'dan özel araçla ulaşmak için Kemer istikametinde ilerleniyor. Kemer ve Tekirova'yı geçtikten sonra önce Çıralı sonra da Olimpos tabelaları görünüyor. Gitmek istediğiniz yere göre bu iki alternatiften birini seçebilirsiniz. Olimpos Ören Yeri ve Plajı'na ulaşmak için Olimpos sapağı, Çıralı Plajı ve Yanartaş için ise Çıralı yolunu kullanmak gerekiyor. Antalya merkez ile Olimpos Plajı arasındaki mesafe 85 km. 74 km'si ana yol 11 km'si ara yoldan oluşan bu mesafe özel araçla 1,5 saatte gidilirken; otobüs ve minibüs aktarması ile 2 saati buluyor.

Kaş ve Fethiye yönünden gelenlerin Kumluca üzerinden Antalya'ya doğru sahil yolunu, İzmir'den gelenlerin ise Acıpayam, Elmalı, Finike güzergahını takip etmesi gerekiyor.

3. TRANSFER ARACIYLA OLİMPOS'A ULAŞIM

Antalya merkezden çok sayıda firmanın Olimpos'a transfer hizmeti bulunuyor. Kişi sayısına göre araç organizasyonunun yapıldığı süreçte 4 kişiye kadar olan gruplara binek araç, 4 kişiden fazla olan gruplarda ise minibüs ayarlanıyor. Antalya-Olimpos ulaşımı 4 kişilik binek araçla 100 ? karşılığında sağlanıyor. Ayrıca Olimpos'ta bulunan pansiyon ve işletmelerin de anlaşmalı transfer hizmeti var. Havalimanı ve şehir merkezindeki istenilen noktadan transfer aracına binebilirsiniz.

OLİMPOS NEREYE NE KADAR UZAKLIKTA

Antalya'nın gözde tatil ve doğa merkezi Olimpos Antalya'ya 85, Marmaris'e 330, Kemer'e 40, Datça'ya 399, Demre'ye 74, Bodrum'a 437, Kalkan'a 145, Alanya'ya 220, Fethiye'ye 207, Kaş'a 120, Ölüdeniz'e 211, İzmir'e 518, İstanbul'a 778, Ankara'ya ise 608 km uzaklıkta.