Efelerin diyarı İzmir'de tatil yapılacak yerler...

Türkiye'nin 3.büyük şehri olan İzmir, 8 bin 500 yıllık köklü tarihi, sıcak kanlı insanları, her mevsim güneşli iklimiyle Avrupai bir kent. İşte Ege'nin incisi İzmir'den gidilecek tatil mekanları.

ÖZDERE

Ege'nin cennet köşesi Özdere, İon uygarlığının Efes'ten başlayan ve Teos'a kadar uzanan Ege sahil çizgisi üzerinde yer alıyor. İzmir'in Menderes ilçesine bağlı olan bu şirin kasabanın batısında Selçuk, doğusunda Gümüldür, kuzeyinde ise Menderes ile sınırı bulunuyor. Yaklaşık 40 kilometrelik sahil şeridi ve mavi bayraklı plajlarıyla her yaz yüz binler üzerinde tatilciyi ağırlıyor. Sakin ve huzurlu atmosferi ve yemyeşil doğasıyla İzmir tatil beldeleri arasında hareketlilikten uzakta dinginlik arayanların adresi.

SEFERİHİSAR

3000 yıllık bir geçmişe sahip Seferihisar, İyonyalılara da ev sahipliği yapmış. Ege Denizine uzanan Urla Yarımadası'nın güney bölümünde yer alan Seferihisar'ın batı kıyısını, yarımadaya güneyden sokulan Sığacık Körfezi'nin doğusu; güney kıyısını ise Kuşadası Körfezi'nin kuzeyi oluşturuyor.

Doğal sit alanlarının çok olmasından dolayı geçmişten günümüze kadar bozulmadan gelen Seferihisar, Teos ve Akkum Plajları'nın bulunduğu alanda kurulan pek çok turistik tesisle ziyaretçilerini ağırlıyor. Teos Ormanı'nda bulunan orman içi dinlenme yeri ise İzmir'in ve Seferihisar'ın başlıca ve en değerli mesire yeri.

BERGAMA

Selçuk gibi Bergama da zengin tarihi ve arkeolojik değere sahip İzmir ilçelerinden biri. Antik çağın en önemli sağlık merkezlerinden olan Bergama, aynı zamanda dönemin ünlü hekimlerinin yetiştiği bir tıp okulu ve dünyanın ilk psikiyatri hastanesinin olduğu yer.

8.500 yıllık tarihi geçmişi olan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Bergama Antik Kenti'nde yer alan Asklepion asırlar önce çamur banyoları, müzik, su ve SPA terapileri, meditasyon, telkin, doğal bitkisel karışımlar, masaj, aromaterapi, özel diyetler gibi günümüzde oldukça popüler olan yöntemlerle hastalara şifa dağıtıyormuş.

URLA

İzmir'e en yakın tatil yerleri arasında yer alan Urla, İzmirlilerin tatil için en çok halk tercih edilen yerlerin de başında geliyor. Urla aynı zamanda Ege Denizi'nin bilinen en eski limanı olan Liman Tepe'ye de ev sahipliği yapıyor. İzmir merkeze yalnızca 35 km uzaklıkta bulunan Urla, şehirden kaçmak için de en iyi rotalardan biri.

Doğusunda Güzelbahçe ve Seferihisar, batısında Çeşme, kuzeybatısında Karaburun olan ilçenin kuzey ve güneyi Ege Denizi ile çevrili. İrili ufaklı koyları, 12 yarımadası ile tabiatın tüm cömertliği ile süslediği Urla, İzmir'in en özel tatil yerleri arasında. Denizin ve tarihin, zeytin ağaçları ile dolup taşan doğayla iç içe olduğu Urla'da sahip olduğu ılıman iklimi sayesinde her mevsim tercih edilen tatil rotalarından biri. Urla hafta sonu kahvaltıları ve leziz katmeri ile damak tadına düşkün olanların tercih ettiği yerlerden. Aynı zamanda sağlıklı Ege mutfağı ve leziz Ege otları Urla'yı değerli yapan özelliklerden.

FOÇA

İzmir'in kuzeyinde yer alan Foça, son derece temiz, berrak denizi ve plajlarıyla bozulmadan kalan en önemli İzmir ilçesi. Bol oksijenli havası, yeşil doğası, irili ufaklı enfes koyları ile Foça, İzmir tatil yerleri arasında ilk sıralarda. Foça Türk Rivierasi olarak bilinen MersiAntalyalya'dan başlayıp İzmir'e kadar uzanan bölge içerisinde yer alıyor.

Mavi turlarla her yaz çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlayan Foça, soyu tükenme tehlikesi altına olan Akdeniz Fokunun yaşam alanlarından biri. Kent Antik Çağda bir İyon yerleşimi olarak kurulduğunda, bu bölgede yaşayan foklardan dolayı Phokaia adını almış ve bu sözcük günümüze Foça olarak gelmiş.

ÇEŞME

İzmir tatil yerleri denince ilk akla gelen destinasyonu elbette Çeşme! Deniz, güneş, kum, termal, sağlık, sörf, kültür ve tarih turizmi açısından Türkiye'nin en popüler tatil beldesi olan Çeşme, Bodrum'la birlikte ünlülerin de bir numaralı tatil mekanı.

Son yıllarda yaz sezonun gözde mekanlarından biri haline gelen çeşme, otelleri, yazlık evleri, pansiyonları ile tatil için çok çeşitli konaklama seçenekleri sunuyor. Yerel mimari bozulmadan restore edilen evlerin yer aldığı küçük bir tatil kasabası olan Çeşme'de otantik atmosferin korunuyor oluşu ile de ayrıca dikkat çekiyor. Deniz, güneş, kumsal sevenler için adeta bir cennet!

GÜMÜLDÜR

İzmir'in güneyinde Menderes ilçesinin sahil kesimini oluşturan Gümüldür, mavi bayraklı plajları, yeşille mavinin buluştuğu birbirinden güzel kıyıları, tarihi ve turistik çekim merkezleriyle ziyaretçilerini etkilemeyi başarıyor.

MÖ 6. yüzyıla uzanan tarihi ile Klaros Antik Kenti, Ahmetbey Plajı, Denizpınarı Ormaniçi Dinlenme Tesisleri, Orman Kampı ve Yunan adası Sisam (Samos) manzaralı el değmemiş sahiller Gümüldür'de uğranabilecek noktalardan. Hareketli gece yaşamı yerine daha sakin ve doğayla baş başa bir tatil isteyenler Gümüldür'ü tercih ediyor.

DİKİLİ

İzmir'in el değmemiş, bakir kalmayı başaran tatil yerlerinden Dikili, şehrin kuzeyinde Ayvalık'la komşu. Birbirinden güzel koyları, kumsalları, tarihi değerleriyle Dikili, son yıllarda ziyaretçi akınına uğrayan ilçeler arasında.

Pitane Antik Kenti'nin kalıntıları, Bademli'nin nefis koyları, Çandarlı Kalesi, Aşıklar Şelalesi olarak da ünlenen Nebiler Şelalesi, Deliklitaş Köyü ve merkezdeki mavi bayraklı plajlar Dikili denildiğinde ilk akla gelen yerler arasında. Sakin, sessiz, huzurlu bir tatil yapmak isteyenler için doğru adres Dikili.