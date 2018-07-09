Avrupa'da gezilecek 10 yer!

ROMA

İtalya'nın başkenti olan güzeller güzeli Roma… Roma'da gezilecek yerler arasında tarihi mekanlar ön planda. Kolezyum, Roma Forumu, Aşk Çeşmesi ve Pantheon en önemli yerleri arasında. Ayrıca Roma'ya gelip İtalyan mutfağını tatmadan dönmek olmaz. Makarna ve pizzaları ile ünlü bu yerde mutlaka yemeklerin tadına bakmalısınız

PORTO

Portekiz'in kuzeyinde bulunan Porto, ülkenin ikinci büyük şehri. Porto'da gezilecek yerler arasında Ribeira, gezginlerin en çok uğradığı yerler arasında. Burası eski binaları ile ünlenmiş bir şehir. Ayrıca Porto Katedrali, Liberdade Meydanı, Ponte Dom Luis ve Barok mimarisi ile Clerigos Kilisesi görülmeye değer yerler arasında.

LONDRA

İngiltere'nin başkenti ve turistlerin gözdesi olan şehir Londra. Şehrin ünlü yerleri arasında Big Ben, Buckingham Sarayı, Tower Bridge ve Hyde Parkı bulunuyor. Ayrıca Thames Nehri yanında bulunan London Eye dönme dolabına binerek Londra manzarasını fotoğraflamayı unutmayın.

PARİS

Dünya'nın romantik şehri Paris… Bu şehirde turistlerin ilk uğradığı yerler arasında Eyfel Kulesi ve sıfır noktası olarak geçen Notre Dame Kilisesi bulunuyor. Ayrıca Louvre Müzesi, Ressamlar Tepesi, Zafer Takı, Sen Nehri ve Pantheon şehrin diğer ünlü yerleri arasında. Buraları gezdikten sonra kesinlikle falafel adındaki hamur işi yemeği denemelisiniz.

FLORANSA

İtalya'nın Toskana bölgesinin başkenti olan Floransa leziz yemekleri ile ünlü. Buraya gelip kesinlikle denemeniz gereken yemek Floransa Bifteği. Izgarada az pişmiş şekilde servis edilen bifteğinin dışında farklı bir tat arayanlar risotto veya lazanya deneyebilirler. Ayrıca yemek yedikten sonra Floransa'da mutlaka görmeniz gereken yerler arasında Florsansa Katedrali ve Vecchio Sarayı bulunuyor.

PRAG

Gotik mimarisi ile masaldan çıkma bir yere benzeyen şehir Prag. Orta Çağ'dan kalma binaları ile Prag'da gezilecek yerler çok fazla. Burada özellikle Eski Kent Meydanı görülmesi gereken yerler arasında. Buradaki meydanda bulunan yapılar arasında Astronomik Saat'i saat başı olduğunda ziyaret etmenizi öneriyoruz. Çünkü saat başın olduğunda 1 dakika süren animasyonlar gerçekleştiriliyor.

VENEDİK

Venedik, kanalları ile ünlü İtalya'nın en çok turist çeken şehirlerinden biri. Buraya gelen herkesin şirin mi şirin gondollarda kanlarlı gezinmesi gerekiyor. Bu daracık kanallarda romantik bir yolculuk yapmak gerçekten harika bir his. Kanalları gezdikten sonra şehirde ünlü olan Ca' d'Ora , San Marco Meydanı, San Marco Bazilikası ve Dükler Sarayını gezebilirsiniz.

AMSTERDAM

Hollanda'nın başkenti olan Amsterdam, çok küçük ama bir o kadar da şirin bir şehir. Ne kadar küçük olsa da Venedik'ten daha fazla kanala sahip. Bu kanallarda mutlaka bir tur yapmanız gerekiyor. Ayrıca şehrin diğer ünlü yerleri arasında Dam Meydanı, Red Light District, Van Gogh Müzesi, Vondel Park bulunuyor.

SANTORİNİ

Santorini, Ege'nin masmavi sularında bir ada. Dünyanın her yerinden çok fazla turist çeken adada, harika bir tatil geçirebilirsiniz. Bu adada gezilecek yerlerin başında Fira, Pyrgos ve Oia bulunuyor. Oia'da tepeye çıkarak manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Tepeye çıkmak için katırlar bulunuyor. Dilerseniz onlara binerek rahatça yukarı çıkabilirsiniz.

VİYANA

Avusturya'nın başkenti olan Viyana, Avrupa'nın en gelişmiş şehirleri arasında bulunuyor. Burası kültürel anlamda zengin bir şehir.Aziz Stephen Katedrali, Hofburg İmparatorluk Sarayı ve dünyanın en büyük kültür alanı olan Viyana Müze Bölgesi kesinlikle gezilip görülmesi gereken yerler.