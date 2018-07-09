En etkileyici 5 yeraltı şehri

1. EDİNBURGH MAHZENLERİ, İSKOÇYA

İskoçya'nın başkent Edinburgh'ta bulunan yeraltı mahzenleri farklı hikaye ve efsanelere konu olan bir yer. 1700'lü yıllardan kaldığı bilinen bu mahzenler fantastik öykü ve anlatılarda seri katillerle ilişkilendiriliyor.

2. DERİNKUYU, KAPADOKYA,&NBSP;TÜRKİYE

Doğanın insanlığa en güzel armağanlarından biri olan Kapadokya'nın en korunaklı ve görkemli yeraltı şehri Derinkuyu, 1960'lı yıllardan beri ziyarete açık. Yer seviyesinden 55 metre kadar aşağıya inilebilen şehrin 8 farklı katına iniş mümkün. Birbirine bağlanan dar koridor ve tüneller, inanç odaları ve hayvan yaşam alanlarıyla Derinkuyu ziyaretçilerini etkiliyor.

3. WİELİCZKA TUZ MADENİ, KRAKOW, POLONYA

Dünyanın en eski tuz madenlerinden Wieliczka Tuz Madeni, 13. yüzyıldan itibaren 2007 yılına kadar sofralık tuz üretilen bir yerdi. İçerisinde 300 km'den fazla galerinin yer aldığı maden, 3 binden fazla oda, 9 katıyla oldukça ilginç bir deneyim sunuyor. İlk 3 katı ziyaretçiler tarafından ziyaret edilebilen maden Polonya'nın Krakow şehrinde.

4. PİLSEN TÜNELLERİ, ÇEKYA

Çekya'nın Pilsen şehrinde bulunan yeraltı tünelleri 20 km'yi aşkın uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun tünelleri arasında. 14. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen tünellerin ne amaçla yapıldığı hakkında farklı tespitler bulunuyor. Geçmişte bira, yiyecek ve içeceklerin depolanması için kullanıldığı belirlenen tüneller hakkında kaçışı kolaylaştırmak amacıyla da değerlendirildiğini belirtenler var.

5. DİXİA CHENG, PEKİN, ÇİN

Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Dixia Cheng yeraltı şehri, 1970'li yıllarda saldırı, nükleer tehdit ve istilalara önlem amacıyla inşa edildi. Daha çok sığınak görünümünde olan bu şehrin 100'den fazla gizli giriş çıkışı olduğu belirtiliyor. 2000'li yıllarda turistik ziyaretlere açılan şehir, dünyanın en ilginç noktalarından biri.

Yeraltı şehirleri, insanlık tarihinde gizemi çözülmeyen birçok olayın yaşandığı ilginç yerler. Farklı hikaye ve efsaneye konu olan bu yerler günümüzde turistik amaçla ziyaret ediliyor.