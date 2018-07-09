Isparta'nın lavanta bahçelerine yolculuk

ISPARTA'NIN LAVANTA BAHÇELERİ

Lavanta tarlaları denilince akla gelen ilk yer Fransa'nın Provans bölgesi olur. Fakat Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü, Provans'ın tahtına aday görülüyor. Kuyucak köyünde yalnızca 150 hane var. Köyde yaz-kış oturanların sayısı ise 90'ı geçmiyor. Köy halkı geçimini lavanta ile sağlıyor. Kuyucak köyünde yalnızca 150 hane var. Köyde yaz-kış oturanların sayısı ise 90'ı geçmiyor. Köy halkı geçimini lavanta ile sağlıyor.

Turistik şehirleri kıskandıran doğal taş sokakları, kerpiç evleri, sıcakkanlı insanları ve tabii ki büyüleyici lavanta öbekleri… Haziran sonu lavantalar morarmaya başlıyor. Temmuz ayında ise çiçekleri patlayınca mosmor oluyor. Hasat dönemi Ağustos ayı itibariyle başlıyor. Lavanta büyürken suya ihtiyaç duymuyor. Görsel ziyafet sunan lavanta bitkisi, susuz ve kurak tarlalarda yetişebiliyor.

Türkiye lavanta üretiminin %90'ı bu bölgeden sağlanıyor.

Karaciğer yağlanması, burun akıntısı, toz alerjisi, romaztizma gibi hastalıklara da iyi geliyor.