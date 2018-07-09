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'nın bahçelerine yolculuk

denince aklımıza gelen ilk şeylerden biri hiç kuşkusuz gül oluyor. Fakat gülden başka Isparta, bahçeleri ile ünlenmeye başladı. Isparta'nın Kuyucak adlı köyünde yetişen bu lavantalar görülmeye değer. Lavantadan çeşitli sabunlar, parfümler, deterjanlar hatta yağ bile yapılıyor. İşte Isparta'nın lavanta bahçeleri...

Giriş Tarihi: 9.7.2018 17:43 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 17:43
Isparta'nın lavanta bahçelerine yolculuk

ISPARTA'NIN LAVANTA BAHÇELERİ

tarlaları denilince akla gelen ilk yer Fransa'nın Provans bölgesi olur. Fakat 'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü, Provans'ın tahtına aday görülüyor. Kuyucak köyünde yalnızca 150 hane var. Köyde yaz-kış oturanların sayısı ise 90'ı geçmiyor. Köy halkı geçimini lavanta ile sağlıyor. Kuyucak köyünde yalnızca 150 hane var. Köyde yaz-kış oturanların sayısı ise 90'ı geçmiyor. Köy halkı geçimini lavanta ile sağlıyor.

Turistik şehirleri kıskandıran doğal taş sokakları, kerpiç evleri, sıcakkanlı insanları ve tabii ki büyüleyici lavanta öbekleri… Haziran sonu lavantalar morarmaya başlıyor. Temmuz ayında ise çiçekleri patlayınca mosmor oluyor. Hasat dönemi Ağustos ayı itibariyle başlıyor. Lavanta büyürken suya ihtiyaç duymuyor. Görsel ziyafet sunan lavanta bitkisi, susuz ve kurak tarlalarda yetişebiliyor.

lavanta üretiminin %90'ı bu bölgeden sağlanıyor.

Karaciğer yağlanması, burun akıntısı, toz alerjisi, romaztizma gibi hastalıklara da iyi geliyor.

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Isparta'nın lavanta bahçelerine yolculuk
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