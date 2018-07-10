Ailecek tatil yapabileceğiniz yerler

Ailesiyle beraber tatil yapmayı kim istemez ki. Şehir hayatından biraz uzaklaşmayı, doğanın kalbine yolculuk yapmayı ya da çocuklarınıza yeni kültürler aşılamayı isteyenler birbirinden sıcak 4 ülkeye yolculuk sizi bekliyor.

YURT İÇİNDE TATİL YAPABİLECEĞİNİZ YERLER

Ülke sınırlarından çıkmadan çocuklarınızı alıp keyifli bir tatile çıkmak istiyorsanız tabii ki ilk alternatif Antalya oluyor. Fakat çocuklarla birlikte gideceğiniz tatilin adresi Antalya'ysa Kaş ve Kalkan bölgesinden uzak durmanız gerekiyor. Onların da rahatlıkla denize girebileceği kumsallara doğru yelken açmanız gerekiyor. Belek, Lara, Side ve Manavgat hem sunduğu doğal güzellikleri hem de birbirinden konforlu otel seçenekleriyle ailenizle birlikte huzurlu bir tatil geçirebileceğiniz adreslerden. Sadece deniz, kum ve güneş üçlüsüyle de karşılamıyor Antalya sizi. Tarihi zenginlikleriyle kültürümüzü yakından tanırken doğal güzellikleriyle de eşsiz bir tatil deneyimi vadediyor.

DİDİM

Ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri olan Didim, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mekânlarıyla seçilebilecek tarih rotalarından birisidir. Sığ ve berrak deniziyle, kumsalıyla çocuklu aileler için bulunmaz olan Didim'de Apollon Tapınağı, Bafa Gölü ve Saplı Ada görülebilecek yerlerdendir. Ailenizle gideceğiniz Aydın'ın Didim ilçesinde güzel anılar biriktirebilir, doya doya bir tatil keyfi yaşayabilirsiniz.

ERİKLİ

Edirne'nin Keşan ilçesinin bir köyü olan Erikli, şehrin gürültüsünden kaçmak, doğayla baş başa tatil yapmak isteyenlerin gittiği bir yer. Saros Körfezi'nde uzun kıyıları, temiz deniziyle Erikli'ye aileler tatillerde sıkça gidiyor. Danişment, Koruklu, Beyköy ve Çeltik köylerinde ailece gezebilir, İbrice Limanı'nda manzaranın tadını çıkarabilir, limanın batısındaki İncekum Plajı'nda denize girebilirsiniz. Akvaryum gibi olan denizinde vakit geçirdikten sonra balık lokantalarında balık yiyebilirsiniz.

YURT DIŞINDA TATİL YAPABİLECEĞİNİZ YERLER

BALKANLAR

Balkanların sımsıcak hikayeleriyle büyüdük biz. Şimdi o coğrafyada ailenizle birlikte derin bağlarımızın olduğu sıcakkanlı insanlar arasında dolaşmaya ne dersiniz? Sanki hayatınızı bu şehirlerin sokaklarında geçirmişsiniz gibi… Her şey bilindik… Yakın tarihinde yaşadığı hüzünleri de sevinçleri de paylaştığımız renkli insanlar diyarı, hem size hem de ailenize unutulmaz bir tatil sunuyor. Balkanların dillere destan o mutfağının da bizde kurulan zengin sofralardan çok farkı yok. Börekler, dolmalar, çorbalar ve şerbetli tatlılar… Yıllarca komşu evlerde yediğiniz kıymalı Boşnak böreğini bir de hünerli mutfaklardan çıkan anavatanında denemeyi unutmayın!

DUBAİ

Orta Doğu'nun en gösterişli çocuğu Dubai, ailenizle birlikte tatil yapabileceğiniz en iyi alternatiflerden. Deniz, kum ve güneş üçlüsünü birleştiren kıyılarda, hep birlikte eğlenceli bir tatil geçirebilirsiniz. Dünyanın en görkemli alışveriş merkezlerini buluşturan caddelerde ise ucuza alışveriş yapabilirsiniz. Şehrin ihtişamlı yüzünün aksine geleneksel tarafıyla da tanışmak isterseniz eski bir balıkçı kasabasında nefis bir akşam yemeğinin tadını çıkarmak düşüyor payınıza. Küçük bir kültür turuna çıktığınızda ise Sheikh Zayed Camii tüm heybetiyle çıkıyor karşınıza!