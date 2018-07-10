Balıkesir'de bir tatil beldesi Edremit

Tarihinde çok savaş görmüş Edremit sık sık baskınlara uğramış ve harap bir hale gelmiş daha sonra Lidya kralının kardeşi tarafından yenilen yaptırılan şehre yine kardeşi olan Adramys'in ismi verilmiş. İsmini buradan alan Balıkesir'in ili Edremit'te gezilecek yerler...

EDREMİT'TE GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

?ANTANDROS (EDREMİT-ALTINOLUK) ANTİK KENTİ

Antandros Antik Kenti, İda Dağı eteğinde bulunan oldukça eski bir antik şehir. Geçmişten günümüze kadar gelen kalıntıların bulunduğu Antandros Antik Kenti, açıkhava müzesi özelliği de taşıyor. Antandros Antik Kenti Edremit'in Altınoluk Mahallesi'ne 2 km uzaklıkta. Tarihi Troia Savaşı'nın öncesine dayanan bu antik kent görenleri hayrete düşürüyor!

KAZ DAĞI (İDA DAĞI) MİLLİ PARKI

Pek çok efsaneye ev sahipliği yapan Kaz Dağı bir diğer adı ile İda Dağı, Edremit için oldukça önemli doğal güzelliklerden bir tanesi. Üstelik dünyadaki ilk güzellik yarışması da İda Dağı'nda yapılmıştı. Kaz Dağı Milli Parkı'na giriş ücreti ise 5 TL.

KURŞUNLU CAMİ

1231 yılında yapılmış olan Kurşunlu Cami de Edremit için oldukça önemli ve güzel yapılardan. Caminin yanında camiyi yaptıran Selçuklu komutanı Yusuf Sinan'ın türbesi de bulunuyor. Aynı zamanda bu türbede Balıkesir ve çevresinde bulunan en eski kitabe var.

ALTINOLUK

Özellikle son yıllarda oldukça popüler hale gelen Altınoluk, yaz turizm açısında önemli bir merkez. Hatta beldenin nüfusu yaz aylarında neredeyse 20 katına çıkıyor. Altınoluk, oldukça güzel ve berrak bir denize sahip. Yazın tadını çıkarmak isteyenlerin tatil listesine eklemesi gerekiyor. Altınoluk Edremit'e 112 km uzaklıkta.

AKÇAY

Plajları ile ünlü olan Akçay, yıllardır farklı bir yaz tatili arayanların tercih ettiği yerlerden. Beldeye adıyla uyumlu olacak şekilde su beldesi de deniyor. Sokaklarında çok fazla çeşme görmeniz mümkün. Edremit Akçay arası mesafe ise 32 km.

EDREMİT'TE NE YAPILIR?

Eğer gezilmesi gereken tarihi, doğal ve kültürel tüm turistik noktaları gezdiyseniz geriye yapacağınız çok ama çok önemli bir şey kalıyor. O da elbette Edremit'in birbirinden güzel plajlarında denizin ve kumun keyfini çıkarmak. Bunun yanı sıra Edremit, doğal güzellikleriyle de meşhur bir ilçe. O yüzden keyifli yürüyüşler yapmak için ideal bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Kaz Dağı Milli Parkı, Sarıkız Tepesi ve Şahindere Kanyonu keyifli ve doğayla iç içe yürüyüşler yapmak için harika yerler. Tabii kaplıcalarına gitmeyi de ihmal etmemenizi öneririz.