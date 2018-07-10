Eskişehir'de günübirlik gezilecek 5 yer...

Yazın veya kışın Eskişehir'i gezebilir. Aileniz ve arkadaşalrınızla bu öğrenci şehrinin tadını çıkarabilirsiniz.

1.ODUNPAZARI EVLERİ

Odunpazarı bölgesinin en dikkat çeken bölümü şüphesiz Tarihi Odunpazarı Evleri. Kısa zaman öncesine kadar şehrin en eski evleri arasında gösterilen bu yapılar geleneksel Osmanlı sivil mimarisinin güzel örneklerinden. Yakın zamanda bölgede yapılan restorasyon çalışmalarının ardından evler bambaşka bir yüze kavuştu. Evlerin büyük bölümü halen konaklama amaçlı kullanılsa da evlerin bir kısmı artık butik otel, kafe, restoran, müze ve hediyelik eşya dükkanları olarak hizmet veriyor.

2. PORSUK ÇAYI VE ADALAR BÖLGESİ

Sakarya Irmağı'nın en uzun kolu olan Porsuk Çayı Eskişehir'in içinden geçiyor. Haritada da görebileceğiniz üzere aslında şehrin birçok noktasından Porsuk geçiyor. Bunlar içerisinde en ünlü olanı yerli halk tarafından "Adalar" olarak adlandırılan bölge. Burası harita kuzey kısımda yer alıyor. Paralelinde Doktorlar Caddesi var.

Porsuk Çayı çevresinde günümüzde birçok kafe ve restoran var. Havaların güzel olduğu bahar ve yaz aylarında düzenlenen gondol ve bot turları bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

3.SAZOVA BİLİM SANAT VE KÜLTÜR PARKI

Son yıllarda Eskişehir'de birçok park yapılsa da bunlardan en ünlü olanı kuşkusuz Sazova Parkı. Tam adı ile Bilim, Sanat ve Kültür Parkı, Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde yer alıyor. Özellikle çocuklu ailelerin çok keyifli vakit geçirebilecekleri park gerçekten büyük ve içerisinde ilginizi çekebilecek birçok bölüm var.

Masal Şatosu, Korsan Gemisi, Eskişehir Hayvanat Bahçesi, ETİ Sualtı Dünyası, Japon Bahçesi, Sabancı Uzay Evi, Bilim Kültür Merkezi, Esminyatürk, Türk Dünyası Kültür Merkezi gibi Eskişehir gezilecek yerler listemizdeki birçok önemli nokta bu parkta yer alan önemli bölümlerden. Eğer parkta yer alan ilgi çekici noktaları detaylıca gezmek isterseniz abartısız güm gününüzü parkta geçirebilirsiniz.

4.KURŞUNLU CAMİİ VE KÜLLİYESİ

Odunpazarı bölgesine yer alan Kurşunlu Camii Eskişehir'in tarihi ve öneli dini yapılarından bir tanesi. Çoban Mustafa Paşa tarafından 1525 yılında yaptırılan külliyenin cami kısmı halen şehrin önemli dini yapılarından. Külliyenin diğer bölümleri; Lületaşı Müzesi, El Sanatları Çarşısı, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi ve Sıcak Cam Üfleme Atölyesi olarak hizmet veriyor.

5.ESKİŞEHİR BALMUMU HEYKELLER MÜZESİ

Geçtiğimiz yıllarda kapılarını ziyaretçilere açan müzede Yılmaz Büyükerşen ve öğrencilerinin yaptığı 200'e yakın balmumu heykel sergileniyor. Format olarak Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzeleri'ne benziyor. Burası sahip olduğu farklı formatı ile ziyaret etmeyi düşünebileceğiniz müzelerden bir tanesi. Sevdiğiniz sanatçılar ile birlikte fotoğraf çektirmek eğlenceli olabilir.