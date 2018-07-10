Güneydoğu Anadolu'da gezilecek yerler

Ülkemizin her yeri bir cennet. İster Doğusu ister Batısı olsun görülmeye değer kültürel mirasları, tarihi yapıları ve insanlarıyla sıcacık bir ülke. İşte bu güzel ülkenin eşsiz bölgelerinden Güneydoğu Anadolu'da görülmesi gereken şehirleri sizin için listeledik.

1-BALIKLI GÖL, ŞANLIURFA

Bu göl Urfa ilimizin en önemli ziyaret edilen yerlerden biridir. Urfa ilimize gelen kişilerin ilk uğradıkları mekândır diyebiliriz. Bu göl inanç konusunda önemli bir yer sahiptir. Hz. İbrahim için Ateşin serin ve selamet olduğu mekândır. Hz. İbrahim Nemrut'a karşı baş kaldırmış Nemrut tarafında Hz. İbrahim için ateş hazırlayıp Urfa Kalesinden ateşin içine atmıştır. Fakat ateş yakmamış. Ateş suya içindeki odunlar da balığa çevrilmiştir. Bu gölde bulunan balıkların kutsal olduğu kabul edilir. Burada bulunan balıklar yenilmez. Buraya uğrayıp balıklar yem vermelisiniz. Ayrıca balıklı göl çevresinde bulunan yapıları da ziyaret etmelisiniz.

2-ZEUGMA ANTİK KENTİ VE MÜZESİ, GAZİANTEP

Bu müze Antep ilimizin merkezinde bulunur. Zeugma antik kentinde yapılan kazılardan elde edilen Mozaikleri burada sergilenmektedir. Bu müzede Dünyada en büyük mozaik müzesi sayılıyor. Bu mozaiklerin içinde en önemli yapı da Çingene Kızı Mozağidir. 2011 yıllında hizmete giren müze 13 renk armonisinden oluşmuştur. Müzemiz pazartesi günleri dışında her gün açıktır. Müze kartı ile ücretsiz gezebilirsiniz. Yolunuz düşerse mutlaka uğramanız gereken yerlerden biridir.

3-HASANKEYF KALESİ, BATMAN

Hasankeyf ilçemizde bulunan bu kale Fırat nehri kıyısında inşa edilmiştir. kale nehirden yaklaşık 200 metre yüksekliktedir. Roma dönemine ait olunduğu söylenilir. Romalılar bu kaleyi Sasanilerden korunmak amacı ile yapılmıştır. Bu kale Romalılardan sonra birçok medeniyete hizmet etmiştir. Bu kale birçok başarı kazılmasına vesile olmuştur.

4-DİYARBAKIR SURLARI, DİYARBAKIR

Sur İlçemizin sınırlarında bulunan bu yapı Dünya Kültür miras listesine aday bir yapıdır. Çin Seddi'nden sonra Dünya'nın en uzun suru olarak biliniyor. Üzerinde bulunan kabartma ve süslemeler birçok medeniyetin izini taşıdığını söylemek mümkündür. 5 km uzunluğunda 12 metre yüksekliğinde bulunan surlar ilçemize ve ilimize ayrı bir renk katmayı başarmıştır. İlimize veya ilçemize gelenler ilk uğradıkları yer burası olmaktadır.

5-NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI, ADIYAMAN

İlimize bağlı Kahta ilçesinde bulunur. İl merkezine yaklaşık 100 km uzaklıktadır. Nemrut Dağı Dünyanın 8. Harikası olarak bilinir. Bu dünya harikasını mutlaka görmeye gelmelisiniz. Gelirken rahat kıyafet giyin. Özellikle ayakkabılarınız rahat olsun. Akşamüstü gidecekseniz yanınıza mutlaka kalın bir kıyafet de alınız. İlçeden buraya Nemrut Dağı turlar yapılıyor. Bu turlara Katılabilirsiniz. Nemrut Milli Parkı ücretli olup Ücreti de 13 tl'dir. Öğrenci iseniz ayrı bir indirim vardır. Nemrut Dağına çıkmak her baba yiğidin harcı da değildir. Uzun ve engebeli bir süreç sizi bekliyordur. Eğer yaşlı, kalp probleminiz varsa veya engeli kardeşlerimiz varsa hiç sıkıntı etmeyin burada ücret karşılığında binek hayvanlarla gidilebiliyor. Parka çıktığınızda birçok heykel ve kalıntı ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu heykellerden bir iki tanesinden bahsedelim. Aslan Heykeli: Güç sembolüdür. Kartal Heykeli: Her yerde gözü var anlamındadır. Bunun gibi birçok heykel ve kalıntı görmek mümkündür. Nemrut Dağında güneşin doğuşu ve batışını seyretmek çok ayrı bir duygudur. Nemrut dağında inince orada bir cafe bulunur. Üşüyenler yada yorulanlar olursa gelip burada oturup çay içilebiliyor. Ayrıca burada hediyelik eşyaların satıldığı bir dükkan bulunuyor. Bu dükkanda Çok güzel küçük heykeller bulunur. Gelirken hediyelik olarak bunları getirebilirsiniz. Ayrıca burada konaklama yerleri bulunmaktadır.