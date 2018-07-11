İşte Ankara'ya yakın hafta sonu gezilecek yerler

1 – BEYPAZARI

Ankara'ya bağlı bir ilçe olan Beypazarı il merkezine yaklaşık 100 km uzaklıkta yer alıyor. Tarihi bir havanın hakim olduğu ilçe Osmanlı ve Selçuklu mimarisini yansıtan evleri, zengin yemek kültürü ve el sanatları ile ön plana çıkıyor. Unutulmaz bir günübirlik seyahat rotası sunan Beypazarı'nda güne İnözü Vadisi'nin temiz havasına karşı muhteşem bir kahvaltı ve yürüyüş ile başlayabilir, Beypazarı'nın sevimli hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapabilir, tarihe ve sanata tanıklık edeceğiniz Beypazarı Yaşayan Müze'yi ziyaret ederek ruhunuza iyi gelecek bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

2 – AKÇAKOCA

Batı Karadeniz'in sahil kasabalarından biri olan Akçakoca, 35 km uzunluğundaki sahil şeridi ve bölgenin muhteşem doğası ile ziyaretçilerine unutulmaz bir hafta sonu kaçamağı sunuyor. Kış mevsiminin durağanlığını üzerinizden atmak için mükemmel bir destinasyon olan il��enin Ankara'ya uzaklığı ise 275 km. Hem bahar hem de yaz ayları için uygun olan bu durak, tarihi evleri, şelaleleri ve ilçeyi çevrelemiş zengin bitki örtüsü ile bahar rotanızda ilk tercih edeceğiniz yerlerden biri olabilir.

3.KARASU

Akçakoca'ya yaklaşık 40 km uzaklıkta yer alan Sakarya - Karasu da Batı Karadeniz'in sahili ve huzur veren manzarası ile ünlü ilçelerinden biri. Ankara'ya 310 km mesafede konumlanan bölge, yaz aylarında tertemiz Karasu Plajı'nda ziyaretçilerini ağırlarken, özellikle bahar aylarında bir başka güzel olan Maden Deresi'nde doğanın huzur veren sesine kulak vermenize vesile oluyor. Maden Deresi ziyaretiniz sırasında böğürtlen toplayabilir, uzun doğa yürüyüşlerine çıkabilir, burada yer alan tesislerde tereyağlı alabalığın tadına bakabilirsiniz.

4 – GÖYNÜK

Bolu'ya bağlı bir ilçe olan Göynük, tarihi havası ve mimarisi ile dikkat çeken Osmanlı kasabalarından biri. Sahip olduğu tüm bu tarihi yapıların ve evlerinin korunması için kentsel SİT alanı ilan edilmiş olan ilçe, Ankara'ya yaklaşık 220 km uzaklıkta yer alıyor. Sünnet Gölü gibi muhteşem bir doğaya ev sahipliği yapmasının etkisiyle Göynük, göl kenarında uzun doğa yürüyüşleri ve konaklama için sıklıkla tercih ediliyor. Sevdiklerinize huzur dolu bir hafta sonu geçirebileceğiniz kasabada yerli ve organik ürünlerin satıldığı halk pazarı da oldukça ilgi görüyor.

5 – GÖLBAŞI

Ankara'nın önemli turizm duraklarından olan, Eymir Gölü ve Mogan Gölü ile çevrili bir alanda konumlanan Gölbaşı, tam olarak aradığınız günübirlik kaçış rotalarından biri. İl merkezinden yalnızca 20 km gibi kısa bir sürüş mesafesi ile ulaşabileceğiniz bu duraklarda, yürüyüş, bisiklet, su sporları, balık tutma ve sevdiklerinizle birlikte yapacağınız nice aktivitenin yanı sıra, restoran ve kafelerde dinlenebilir, hatta dilerseniz piknik yapabilirsiniz.

6 – KIZILCAHAMAM

Ankara'nın bir başka turistik durağı olan Kızılcahamam, termal suları ve görülmeye değer Soğuksu Milli Parkı ile dört mevsim ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bünyesinde hem dağ manzaralı konaklama alternatifi hem de çok sayıda termal otel bulunan ilçe, tüm sahip oldukları ile muhteşem bir seyahatin kapılarını açıyor. Eğer Ankara'dan kısa bir süre uzaklaşmak istiyor; ancak nereye gideceğinize karar veremiyorsanız gözlemesi, lezzeti köfteleri ve tadına doyum olmaz mutfağı ile Kızılcahamam'ı tercih etmeniz için çok fazla nedeniniz bulunuyor.

7 – SAFRANBOLU

Yalnızca Karadeniz'in değil ülkemizin önde gelen değerlerinden biri olan Safranbolu, köklü tarihi, simgesel evleri ve yöresel lezzetleri ile hafta sonu kaçamaklarının en gözde duraklarından. Restore edilmiş tarihi konaklarda konaklama olanağı bulacağınız bu rota 1975 yılında SİT alanı ilan edilmiş. Üstelik kültürel değerlerin böylesine korunduğu Safranbolu, Ankara'ya da 240 km uzaklıkta yer alıyor.

8 – KUZULUK

Sakarya – Akyazı'ya bağlı bir yerleşim birimi olan Kuzuluk, yemyeşil doğasının yanı sıra termal tesisleri ile hem şifalı hem de stresten uzak bir seyahat için yıl boyunca sıklıkla tercih ediliyor. Mide, bağırsak, sinir sistemi ve deri hastalıkları gibi pek çok rahatsızlığa iyi gelen termal sulara sahip olan Kuzuluk'ta doğa yürüyüşleri, bisiklet ve piknik gibi aktiviteler için ise Keremali Yaylası'nı tercih edebilirsiniz.

9 - HAYMANA

Bölgenin termal yönden zengin olan bir diğer ilçesi Haymana, listemizin son durağı. İl merkezine yaklaşık 75 km uzaklıkta yer alan ilçe, tarih boyunca Hitit, Frigya, Pers, Roma gibi çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış olması nedeniyle bünyesinde Gavur Kalesi ve Külhöyük gibi tarihi kalıntılar yer alıyor. Seyahatiniz sırasında hem termal sularda şifalanabilir hem de bölgenin tarihi duraklarını ziyaret ederek mini bir kültür turu yapabilirsiniz.