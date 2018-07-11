Köy tatili isteyenler! İşte bir birinden güzel köy yerleri

ŞİRİNCE KÖYÜ

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı olan Şirince Köyü ruhunu koruyabilmiş eski bir Rum köyüdür. Tarih kokan bu köye 4 mevsim ziyaretçiler gelir. El değmemiş çekiciliğini koruyan Şirince; daracık ve tertemiz sokakları, düzenli, beyaz ve estetik mimarisi ile Rum evleri ve dik yokuşları ile nadir rastlanan bir güzelliktedir.

FARALYA KÖYÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı olan Faralya Köyü; bir yeryüzü cennetidir. Turkuaz renkli Ölüdeniz'i arkanıza alıp, Kelebekler vadisinin patika yollarından yürüyerek Faralya Köyüne çıkabilirsiniz. Kelebekler vadisinin şelalesini ve sadece bu bölgede bulunan kanatları kaplan desenli kelebekleri görebilirsiniz. Antik Likya ve Eski Roma kalıntılarının bulunduğu bu tarihi köy, inanılmaz bir manzaraya sahiptir. Ayaklarınızın altına serili denizi ve arkasını yasladığı dağı ile Faralya, Türkiye'nin en güzel manzaraya sahip köylerinden bir tanesidir.

BELKIS KÖYÜ

Türkiye'nin tarihi zenginliklerinden olan Zeugma (Belkıs) antik kentinin de içinde bulunduğu Belkıs Köyü; Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunur. Fırat nehrinin kıyısında bulunan ve büyük kısmı sular altında kalan Zeugma antik kentinin bulunduğu Belkıs köyü muazzam güzelliktedir. Halen kazı çalışmaları yapılan köyde, birbirinden muhteşem mozaik parçaları çıkarılmaktadır.

AKPINAR KÖYÜ

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Akpınar köyü muhteşem panoramik bir göl manzarasına sahiptir. Türkiye'nin 7 renkli ve mavi bayraklı en temiz gölü olan Eğirdir Gölünü kuş bakışı seyredebileceğiniz Akpınar Köyü'nde seyir tepesi bulunmaktadır. Bu tepede görüp görebileceğiniz en güzel manzarayı huzur içinde seyrederken, semaverdeki odun ateşinde pişirilen çayınızı yudumlayabilir, lezzetli Akpınar gözlemelerini yiyebilirsiniz.

KALEKÖY

Antalya lya'nın Kale ilçesine bağlı Kekova'da bulunan Kaleköy; tekne ile gidebileceğiniz, gittiğinizde de 'iyi ki gelmişim' diyeceğiniz, Simena antik kentinin kalıntıları üzerine kurulmuş harika bir köy. İsmini tepesinde bulunan kaleden almaktadır. Tekneler ile köye ulaşıp, dar ve patika şeklindeki yollarından kaleye çıkabiliyorsunuz. Kaleden eşsiz deniz manzarasını seyrederken, tüm huzuru iliklerinizde hissediyorsunuz. Tertemiz denizinde yüzüp, dalış yapabilirsiniz.

UÇHİSAR KÖYÜ

Nevşehir'in Kapadokya bölgesindeki Uçhisar yörenin en yüksek ve en güzel köyüdür. Köyün en tepe noktasında Uçhisar Kalesi bulunur. Güneşin doğuşunu ve batışını seyretmek için harika bir yerdir. Kalenin tepesine merdivenler ile çıkılır, kale içerisinde gizli geçitler ve tüneller vardır. Uçhisar Kalesinde Bizans dönemine ait birçok anıt mezar bulunur. Kalenin zirvesi Kapadokya bölgesinin seyir noktasıdır. Uçhisar Köyü kendine özgü doğal yapısı ve gizemli havası ile ziyaret edenleri büyüleyici güzelliktedir.