Şehri kuşbakışı seyredebilceğiniz mekanlar!

1.FETHİYE- ÖLÜDENİZ YAMAÇ PARAŞÜTÜ

Fethiye'nin dünyaca ünlü güzelliği Ölüdeniz'e kuş bakışı bakmak, turkuaz renkli denizi ve eşsiz coğrafyayı heyecan dolu bir etkinlikle deneyimlemek isteyenler yamaç paraşütünü tercih ediyor. Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Fethiye Babadağ'da her yıl 100 binin üzerinde uçuş gerçekleştiriliyor. Uluslararası arenada paragliding olarak bilinen yamaç paraşütü Fethiye'de Ölüdeniz Babadağ'da gerçekleştiriliyor. Babadağ üzerinde 1200, 1700, 1800 ve 1960 metre yükseklikte 4 pist bulunuyor. Bu pistlerin her biri farklı bir rüzgar yönüne bakıyor. Rüzgara karşı kalkış metoduyla havalanmak gerektiğinden havanın ve rüzgarın durumuna göre hangi pistten kalkış yapılacağına hocalar karar veriyor.

FETHİYE YAMAÇ PARAŞÜTÜ ÜCRETİ

Ölüdeniz Belcekız sahilinde bulunan firmalardan satın alacağınız uçuş hizmetinin ardından uçuş yapacağınız zaman dilimine uygun biçimde ilgili firmanın servis aracılığıyla Ölüdeniz'den Babadağ'a hareket ediliyor. Herhangi bir eğitime ihtiyaç duyulmayan tandem (çift kişilik) yamaç paraşütü aktivitesi için 240-280 ? uçuş ücreti, 80-100 ? de fotoğraf ve video kayıt ücreti alınıyor. Bu fiyatlar kış döneminde çeşitli kampanyalarla bir miktar düşebiliyor.

HAVADA FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yaparken telefon, profesyonel fotoğraf makinesi gibi objelerin beraberinde taşınması yasak. Geçmişte bu tip cihazların düşürülmesi nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçmek için yasak getirilmiş. Uçuş gereklilikleri yönergesinde bu kural kesin bir şekilde ifade edilse de zaman zaman uçan kişinin amacına göre bir esneklik gösteriliyor.

2.KAPADOKYA BALON TURU

Kapadokya, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gözbebeği bir bölgedir. Kapadokya balon turu macerasını yaşamak için gelen milyonlar insan, bölgenin büyüleyici Kapadokya peri bacalarını izleyerek özellikle gündoğumu anında hayatlarında unutamayacakları Kapadokya gezisi deneyimi yaşarlar. Kapadokya'nın eşsiz dokusunu gökyüzünden görmek isteyenlere, sabahın erken saatlerine saatlerini kurmaları gerektiğini hatırlatalım önce. Çünkü balonlar sıcak hava balonu ve hava ısındıkça uçuş yapılamıyor.

KAPADOKYA BALON TURU SABAH UÇUŞLARI HANGİ SAATLERDE YAPILIYOR?

Kapadokya balon turu için firmaların uyguladığı iki uçuş var. Birincisi ilk uçuş denilen 1. Sorti gün doğumunun renklerini görebileceğiniz uçuş. İkincisine ise geç uçuş deniliyor ki bu uçuşta güneş doğmuş oluyor ve renk cümbüşünü kaçırmış oluyorsunuz. Bu yüzden Kapadokya'da en çok 1. Uçuş tercih ediliyor. Balon turu için anlaşmış olduğunuz firma size bir gün öncesinden uçuş için kaçta hazır olmanız gerektiğini telefonla ya da mesajla bildiriyor. Kışın yapılan uçuşlar genellikle sabah 5.00 – 5.30sularında gerçekleşiyor, yazın yapılanlar ise 6.30'da başlıyor. Sizin en az bir saat önce transferiniz için hazır olmanız gerekiyor.

KAPADOKYA BALON TURUNA ÇIKARKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Balonun içindeyken yaşayacağınız anlar yerden kestiremeyeceğiniz kadar eşsiz bir deneyim olacak. Bu anları ölümsüzleştirmek için bir fotoğraf makinesi veya bir kamera almayı sakın unutmayın. Hem sepetin içinde kendinizi, hem bulutları hem de yerde boylu boyunca serilmiş Kapadokya'yı görüntülemeye doyamayacaksınız.

Günün erken saatleri Kapadokya'da serin oluyor. Hele bir de mevsim Sonbahar ve Kış olduğunda yerden yükseldikçe soğuk hava dalgalarından daha bir üşüyeceksiniz. Bu yüzden yaz veya kış bir kat daha fazla giyinmenizi öneriyoruz. Balonların oturma yerleri olmadığından en az bir saat ayakta dururken sizi yormayacak ayakkabılar tercih etmeniz gerektiğini de hatırlatalım.

KAPADOKYA BALON TURU FİYATLARI NEDİR?

Yeni düzenlemeye göre Kapadokya'da bir çok firmanın işbirliği içerisinde sundukları minimum fiyat anlaşması var. Sunulan paketlerdeki uçuş süresi ortalama 1 saat olan turların fiyatları yıl içerisindeki sezona göre değişkenlik gösteriyor. 1 saatlik uçuşu kapsayan ve toplam 3 saat kadar süren balon turu fiyatı: 130 Euro'dur. Bulunduğumuz sezona göre fiyatlar değişkenlik gösterir. Kapadokya'ya gitmeyi planladığınız tarihler için fırsat sitelerine de bir göz atmanızı öneriyoruz. Bazen indirimli uçuş imkanları yakalayabiliyor, seyahat bütçenizde ekonomi sağlayabiliyorsunuz. 6 yaşından küçük çocuğunuzla balona binemiyorsunuz. 6-12 yaş arasındaki çocuklar da yetişkinler gibi 100 Euro şeklinde fiyatlandırılıyor.

3.İSTANBUL HELİKOPTER TURU

İstanbulu havadan seyretmeye ne derseniz? Eşsiz bir deneyim. Bir de bu deneyimi sevdiğinize sürpriz yapmak için kurguladığınızı düşünün! Olayı gizemli hale getirmek sizin elinizde... Daha ufak, daha sade ve çok daha sakin. Bunun için bir çok tur şirketi var; biz medair'i tercih ettik, pegasusun bir parçası. Kisi bası yaklaşık 100€ ücreti var. Minyatürk'ün hemen yanından kalkıyorsunuz ve Haliçin hemen üzerinden suzulup boğazın paralelinde Rumeli kavağına kadar süzülüyorsunuz. 25 dakikalik seyehatin varis noktası yine miniaturk'un yanı.

Saat 17:00 deki tura katılırsanız gün batımı ile İstanbul silüeti fotosunu yakalamak müthiş olabilir. Her ne sekilde olursa olsun İstanbul'u uçaktan seyretmenin daha keyifli olduğunu her sekilde söyleyebiliriz. Helikopterin sesi ve havada anlık duraklamalar sizi heyecanlandırmasın.

4.ORDU BOZTEPE TELEFERİK

Şehrin yamaçlarında bulunan Boztepe 450 metre yüksekliğe sahiptir. Buradan Ordu'nun tüm güzelliğini görebilirsiniz. Burada motel, gazino, çam ormanları ve piknik alanları bulunmaktadır. Ayrıca burada yamaç paraşütü yapılmaktadır.

BOZTEPE TELEFERİK ÜCRETİ VE ZİYARET SAATLERİ

Teleferik yaz boyunca her gün 09:00-23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Boztepe Teleferik Ücreti ise Tek yön Tam bilet 6 TL, Öğrenci 5 TL, Gidiş geliş ise Tam: 10 TL, Öğrenci: 8 TL, 0-6 yaş arası çocuklar ise ücretsiz binebilir.