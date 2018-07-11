Seyahate çıkarken yolluk yapabileceğiniz 10 farklı tarif

1-MİNİ DÜRÜM TARİFİ
MALZEMELER:
TARİF:
Lavaş dışındaki tüm malzemeleri bir kaba alarak iyice karıştırıyoruz. Karıştırdığımız malzemeyi lavaşların içine sarıp lavaşlarımızı 3'e bölerek streç filme sarıyoruz.
2-DAMLA ÇİKOLATALI MİNİ KURABİYE TARİFİ
MALZEMELER:
TARİF:
Bütün malzemeleri hep beraber yoğuruyoruz. Daha sonra hamurdan küçük parçalar alarak avucumuzun içinde yuvarlayıp yağlı kağıt serili tepsimize aralıklı olarak yerleştiriyoruz. Önceden ısıttığımız 130 derecedeki fırınımızda 25 dk pişiriyoruz.
3-KAŞAR PEYNİRLİ LOKMALIK TARİFİ
MALZEMELER:
TARİF:
Sandviç ekmeklerimizi muffin kalıplarına sığacak şekilde kesiyoruz. Kestiğimiz ekmekleri kalıbın içine yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra üzerine rendelediğimiz kaşar peynirlerinden ekleyip maydanozları ve tuzumuzu da serptikten sonra 180 derecede kaşar peynirlerin üstü kızarana dek pişiriyoruz.
4-SANDVİÇ MUFFİN TARİFİ
MALZEMELER:
DOLGU MALZEMELERİ:
TARİF:
Yumurtayla şekeri çırpıyoruz. İçine sıvı yağı ve sütü ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonra un vanilya ve kabartma tozunu ilave ediyoruz. Tüm malzemeler eklendikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Pişen keklerimiz soğuduktan sonra keklerimizi ortandan ikiye ayırıyoruz. Hazırladığımız vanilyalı pudingi keklerimizin tabanına sürüp üzerine çilek reçeli ekliyoruz. Keklerin diğer yarısını üzerine kapatıp doğradığımız çilekle ve pudra şekeri ile süslüyoruz.
5-ISPANAK CİPSİ TARİFİ
MALZEMELER:
TARİF:
Ispanakları yıkayıp kağıt havlu ile kurutuyoruz. Ispanakları bir kaba alıp 1 çay kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiberle karıştırıyoruz ve pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin üzerine yerleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 120 derecelik fırında 30 dakika ıspanak yaprakları çıtır çıtır olana kadar pişiriyoruz.
6-MİNİ PİZZA TARİFİ
MALZEMELER:
TARİF:
Lavaşlarımızı muffin kalıplarına sığacak şekilde yuvarlak biçimde kesiyoruz. Kestiğimiz lavaşları yapışmaz sprey sıktığımız muffin kalıplarına yerleştiriyoruz. Her birinin üzerine birer yemek kaşığı kadar domates sosu ekleyip yayıyoruz. Peynirlerimizi, sosislerimizi ve kıyılmış maydanozlarımızı da yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişiriyoruz.
7-KAKAOLU ŞEKERLEME TARİFİ
MALZEMELER:
TARİF:
Ceviz hariç tüm malzemeyi bir kaba alıp karıştırıyoruz. Tereyağı eriyip homojen bir karışım elde ettiğimizde cevizi de ilave ediyoruz ve daha önceden yağladığımız kalıba karışımı döküyoruz. Şekerleme, yeteri kadar sertleştiğinde kalıptan çıkartıp dilimliyoruz.
8-BAHARATLI NOHUT TARİFİ
MALZEMELER:
TARİF:
Haşlanmış nohutu derin bir kaba alıyoruz. Zeytinyağı ve tuzu baharatlarla birlikte ekleyip iyice harmanlıyoruz. Galeta ununu da üstüne serpip iyice karıştırıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yayıyoruz. 180 derecelik fırında 15-20 dakika kadar pişiriyoruz.
9-FINDIKLI GRANOLA TARİFİ
MALZEMELER:
TARİF:
Fındıkları bir fırın tepsisine alıp 5 dakika kadar 190 derecede fırınlıyoruz. Bir havlu yardımıyla fındıklarımızı ovalayarak kabuklarını ayıklıyoruz. Fındıkları kıyıp ayrı bir kasede tereyağı ve şekeri mikser yardımıyla iyice çırpıyoruz. Başka bir karıştırma kasesinde de un,yumurta, yulaf, bal, kuru üzüm, vanilya esansı ve tuzu karıştırıp diğer karışımla karıştırıyoruz. Fındıkları da ekleyip karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine toplar haline getirerek diziyoruz fırına verip pişiriyoruz.
10-TUZLU KRAKER TARİFİ
MALZEMELER:
TARİF:
Derin bir kapta un, parmesan peyniri, biberiye, tuz ve karabiberi karıştırıyoruz. Ardından parçalara böldüğümüz tereyağını ekliyoruz. Hamur topaklanmaya başlayınca kremayı da ilave ediyoruz. Hamuru unlanmış mutfak tezgahının üzerinde 1 cm kalınlıkta merdane yardımıyla açıyoruz. Daha sonra bıçak yardımıyla ufak kareler şeklinde kesiyoruz. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin ve üzerin hafif tuz serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 15 dakika kadar pişiriyoruz.