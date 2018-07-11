Seyahate çıkarken yolluk yapabileceğiniz 10 farklı tarif

1-MİNİ DÜRÜM TARİFİ

MALZEMELER:

6 lavaş

2 su bardağı doğranmış domates

Yarım su bardağı mayonez

2 buçuk su bardağı kıyılmış marul

Tuz

Karabiber

TARİF:

Lavaş dışındaki tüm malzemeleri bir kaba alarak iyice karıştırıyoruz. Karıştırdığımız malzemeyi lavaşların içine sarıp lavaşlarımızı 3'e bölerek streç filme sarıyoruz.

2-DAMLA ÇİKOLATALI MİNİ KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER:

100 gr margarin

100 gr toz şeker

1 yumurta

125 gram un

100 gr iri çekilmiş fındık

25 gr ince çekilmiş fındık

1 tatlıkaşığı kabartma tozu

50 gr çekilmiş ceviz

100 gr damla çikolata

Tuz

Vanilya

TARİF:

Bütün malzemeleri hep beraber yoğuruyoruz. Daha sonra hamurdan küçük parçalar alarak avucumuzun içinde yuvarlayıp yağlı kağıt serili tepsimize aralıklı olarak yerleştiriyoruz. Önceden ısıttığımız 130 derecedeki fırınımızda 25 dk pişiriyoruz.

3-KAŞAR PEYNİRLİ LOKMALIK TARİFİ

MALZEMELER:

Dilediğiniz kadar sandviç ekmeği

Kaşar peyniri

Kıyılmış maydanoz

Tuz

TARİF:

Sandviç ekmeklerimizi muffin kalıplarına sığacak şekilde kesiyoruz. Kestiğimiz ekmekleri kalıbın içine yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra üzerine rendelediğimiz kaşar peynirlerinden ekleyip maydanozları ve tuzumuzu da serptikten sonra 180 derecede kaşar peynirlerin üstü kızarana dek pişiriyoruz.

4-SANDVİÇ MUFFİN TARİFİ

MALZEMELER:

2 yumurta

1 su bardağı şeker

1 buçuk su bardağı un

1 çaybardağı sıvı yağ

2/3 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

DOLGU MALZEMELERİ:

Vanilyalı puding

Çilek reçeli

Üst Malzemeleri:

Çilek

Pudra şekeri

TARİF:

Yumurtayla şekeri çırpıyoruz. İçine sıvı yağı ve sütü ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonra un vanilya ve kabartma tozunu ilave ediyoruz. Tüm malzemeler eklendikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Pişen keklerimiz soğuduktan sonra keklerimizi ortandan ikiye ayırıyoruz. Hazırladığımız vanilyalı pudingi keklerimizin tabanına sürüp üzerine çilek reçeli ekliyoruz. Keklerin diğer yarısını üzerine kapatıp doğradığımız çilekle ve pudra şekeri ile süslüyoruz.

5-ISPANAK CİPSİ TARİFİ

MALZEMELER:

100 gr körpe ıspanak

1 çaykaşığı

zeytinyağı

Tuz

Karabiber

TARİF:

Ispanakları yıkayıp kağıt havlu ile kurutuyoruz. Ispanakları bir kaba alıp 1 çay kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiberle karıştırıyoruz ve pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin üzerine yerleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 120 derecelik fırında 30 dakika ıspanak yaprakları çıtır çıtır olana kadar pişiriyoruz.

6-MİNİ PİZZA TARİFİ

MALZEMELER:

8 lavaş

1 su bardağı domates sosu

3/4 su bardağı kıyılmış mozzarella peyniri

Çeyrek su bardağı rendelenmiş parmesan

Dilimlenmiş sosis

Kıyılmış maydanoz

TARİF:

Lavaşlarımızı muffin kalıplarına sığacak şekilde yuvarlak biçimde kesiyoruz. Kestiğimiz lavaşları yapışmaz sprey sıktığımız muffin kalıplarına yerleştiriyoruz. Her birinin üzerine birer yemek kaşığı kadar domates sosu ekleyip yayıyoruz. Peynirlerimizi, sosislerimizi ve kıyılmış maydanozlarımızı da yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişiriyoruz.

7-KAKAOLU ŞEKERLEME TARİFİ

MALZEMELER:

3 yemek kaşığı tereyağı

Çeyrek su bardağı kakao

Yarım çaykaşığı vanilya

1/8 bardak süt

1+3/4 su bardağı pudra şeker

1 çay bardağı kıyılmış ceviz

TARİF:

Ceviz hariç tüm malzemeyi bir kaba alıp karıştırıyoruz. Tereyağı eriyip homojen bir karışım elde ettiğimizde cevizi de ilave ediyoruz ve daha önceden yağladığımız kalıba karışımı döküyoruz. Şekerleme, yeteri kadar sertleştiğinde kalıptan çıkartıp dilimliyoruz.

8-BAHARATLI NOHUT TARİFİ

MALZEMELER:

1 buçuk su bardağı haşlanmış nohut

Karabiber

Pulbiber

Kekik

1 yemek kaşığı galeta unu

1 buçuk yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

TARİF:

Haşlanmış nohutu derin bir kaba alıyoruz. Zeytinyağı ve tuzu baharatlarla birlikte ekleyip iyice harmanlıyoruz. Galeta ununu da üstüne serpip iyice karıştırıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yayıyoruz. 180 derecelik fırında 15-20 dakika kadar pişiriyoruz.

9-FINDIKLI GRANOLA TARİFİ

MALZEMELER:

100 gr fındık

100 gr tereyağı

200 gr esmer şeker

1 yumurta

1 çaykaşığı vanilya esansı

1 yemek kaşığı bal

125 gr un

125 gr yulaf

Tuz

100 gr kuru üzüm

TARİF:

Fındıkları bir fırın tepsisine alıp 5 dakika kadar 190 derecede fırınlıyoruz. Bir havlu yardımıyla fındıklarımızı ovalayarak kabuklarını ayıklıyoruz. Fındıkları kıyıp ayrı bir kasede tereyağı ve şekeri mikser yardımıyla iyice çırpıyoruz. Başka bir karıştırma kasesinde de un,yumurta, yulaf, bal, kuru üzüm, vanilya esansı ve tuzu karıştırıp diğer karışımla karıştırıyoruz. Fındıkları da ekleyip karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine toplar haline getirerek diziyoruz fırına verip pişiriyoruz.

10-TUZLU KRAKER TARİFİ

MALZEMELER:

1 buçuk su bardağı un

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1 tatlıkaşığı kaşığı ince kıyılmış biberiye

3 buçuk yemek kaşığı tereyağı

Çeyrek su bardağı krema

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

TARİF:

Derin bir kapta un, parmesan peyniri, biberiye, tuz ve karabiberi karıştırıyoruz. Ardından parçalara böldüğümüz tereyağını ekliyoruz. Hamur topaklanmaya başlayınca kremayı da ilave ediyoruz. Hamuru unlanmış mutfak tezgahının üzerinde 1 cm kalınlıkta merdane yardımıyla açıyoruz. Daha sonra bıçak yardımıyla ufak kareler şeklinde kesiyoruz. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin ve üzerin hafif tuz serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 15 dakika kadar pişiriyoruz.