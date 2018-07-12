Belçika'da gezilecek yerler

Belçika'ya gittiğinizde görmeniz gereken şehirler arasında ilk akla gelenler Bruges, Gent, Brüksel ve Antwerp'dir. Bu liste uzatılırsa Leuven, Liege ve daha pek çok şehir de sayılabilir. Belçika'da ulaşım neredeyse çok kolaydır. Bu durumun ülkenin küçük olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz.

BRÜKSEL

Brüksel turistlerin en fazla uğradıkları şehirlerden biridir. Manneke Pis heykeli gibi eğlenceli bir sembolü vardır. Brüksel'de iki tane resmi dil vardır: Hollandaca ve Fransızca. Belçika'da hem şehir içinde hem de şehirler arasında ulaşım çok kolaydır. Bunun birinci sebebi Belçika'nın nispeten küçük bir ülke olmasıdır. Brüksel'in merkezinde, Bruges ve Leuven şehirlerinde hemen hemen her yere yaya olarak gidilebilir. Gent ve Antwerp'te tren istasyonundan şehir merkezine tramvayla ve otobüsle gitmek mümkündür. Yürümeyi tramvay veya otobüse tercih edenler için, Gent'te tren istasyonundan şehir merkezine yürümek 25 dakikayı aşmaz.

BRUGES

Bruges şehrinde pek çok kanal bulunur. Bu kanallarda tekne turu yapmak mümkündür. Tekne turunun yanı sıra, kanalların etrafında yürümek de son derece eğlenceli bir etkinlik olacaktır çünkü şehir kanalın etrafına kurulmuştur. Şehir merkezinde hediyelik eşya, çikolata, geleneksel biralar satan pek çok dükkan bulunur. Bruges sanatla ilgilenenler için benzersiz bir duraktır çünkü Dali Müzesi, Picasso Müzesi gibi pek çok sanat müzesine ev sahipliği yapar. Ayrıca Bruges kentini fayton turuyla da gezebilirsiiz.

KISACA GEZİLECEK YERLER:

Belfry Tower

Burg Meydanı

Markt Square

Aşk Gölü

GENT

Gent de Bruges gibi kanallarla dolu bir kenttir. Schelde Nehri'nin ve Lys Irmağı'nın birleşiminde kurulmuştur.

GEZİLECEK YERLER:

Çan Kulesi

Aziz Nikolas Kilisesi

Kontlar Kalesi

Sint Baafskathedraal

BELÇİKA'DA YEMEK

Belçika'yı ziyaret eden biri mutlaka patates kızartması ve waffle yemelidir. Bu iki yemeğe Belçika'daki herhangi bir şehirde ulaşmak çok kolaydır çünkü sokaklar patates kızartması ve wafflecılar ile doludur. Bunun dışında Brüksel'de midye yapan ve denemeye değecek lokantalar vardır.