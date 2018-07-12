Yaz için farklı bir adres - İzlanda!

İZLANDA'DA GEZİLECEK YERLER

REYKJAVİK

İzlanda'nın başkenti 330 bin civarında bir nüfus var. Şehir çok küçük ve İzlanda nüfusunun çok büyük kısmı burada yaşıyor. Reykjavik dışına çıktığınızda göreceğiniz herkes neredeyse turist. Bütün güzellikler Reykjavik dışarısında kalıyor.

GEYSİR

Reykjavik'e 100 km uzaklıkta bir sıcak su bölgesi var. Geysir adı verilen bu bölgede İzlanda'nın altının nasıl kaynadığını neden ateş ülkesi dediklerini anlayabilirsiniz. 100 derece sıcaklıktaki kaynar suların sıkışıp göğe nasıl yükseldiğini burada gözlemleyebilirsiniz. Su bir an da yukarıya doğru yükseliyor ve sıcaklığının etkisiyle gözden kayboluyor, buharlaşıyor. Bu doğa olayı her 10 dakika da bir gerçekleşiyor. Bu su kaynakları İzlanda'da okullara, evlere kadar gidiyormuş.

JÖKÜLSARLON

İzlanda dilinde Jökulsarlon buz gölü anlamına geliyor. İzlanda'da küresel ısınma nedeniyle buzlar çözülüyor ve çözülen buzlar bu gölü oluşturuyor. Başkent Reykajvik'e 400 km uzaklıkta olan Jökülsarlon'da isterseniz tekne ile buzullar arasında tur atabilir ve bir yandan fokları görebilir bir yandan da beyazdan bir gölde keyifli bir tur yapabilirsiniz. Tur yaklaşık 40 dakika sürüyor.

Gljufurarfoss

Başkent Reykjavik'e 140 km uzaklıkta olan şelale İzlanda ufak bir akarsu.

SELJALANDSFOSS

Gljufurarfoss'un hemen yanında bulunan Seljalandsfoss çevresinde gezebileceğiniz şelalenin dibine kadar yürüyebileceğiniz güzellikte bir doğa olayı. Bu şelale çevresi ayrıca kamp için tercih edilen yerlerden birisi.

REYNİSFJARA

İzlanda'da siyah kum var. İzlanda, volkanik bir ada olduğunda toprağı kumuna yansımış.

SÖLHEİMASANDUR BEACH

?Ucu bucağı olmayan siyah bir sahil burası. Skogafoss ve Jökulsarlon arasında bulunan sahilde bir uçak enkazı bulunuyor. Bu uçak 1973 yılında zorunlu olarak iniş yapmış buraya. Kimse ölmemiş ama enkaz da kaldırılmamış.

KUZEY IŞIKLARI

Gündüzleri bir çok güzellik görebilirsiniz İzlanda'da. Gökkuşakları, siyah kumlar, müthiş manzaralar... Fakat, akşamları da Eylül ile Mart ayında İzlanda'da olursanız bir güzellik daha var. Kuzey Işıkları! Reykjavik'de bu konuda özel turlar var. İsterseniz bir tekne ile okyanusa açılabilir ve karanlık bir ortamda bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Bir diğer alternatif ise güzel fotoğraflar çekmek için şehrin ışık görmeyen biraz dışarısına doğru çıkmak. Sizler de gündüzü başka, akşamı başka bir doğada harika bir deneyime sahip olabilirsiniz.