Komşu ülke Gürcistan'da gezilecek yerler

GÜRCİSTAN'A NASIL GİDİLİR?



Gürcistan'a uçakla gitmek: Hızlı, Rahat bir yolculuk yapmak istiyorsanız uçakla seyahat edebilir, önceden uçak bileti alarak uçak biletinizi ucuza getirebilirsiniz. Vize veya pasaport olmadığı için sadece kimlik kartınızla ve 1 lira ödeyerek ülkeye giriş yapabilirsiniz.



Gürcistan'a arabayla gitmek: Eğer kendi üzerinize ruhsatlı bir araçla gitmek istiyorsanız kara yolu üzerinden rahatlıkla geçiş yapabilirsiniz. Fakat aracın ruhsatı sizin üzerinize değilse araç sahibinin verdiği araç kullanma vekâletnamesini ve bu vekâletnamenin Türkiye'deki dış temsilciliklerce onaylanmış Gürcüce ve İngilizce tercümesini bulundurmanız gerekmektedir.

Gürcistan'a Tur ile gitmek: Eğer nereyi gezmeniz gerektiği hakkında bir bilginiz yoksa gittiğiniz yerler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız turları tercih edebilirsiniz.



GÜRCİSTAN'DA YAPILACAK AKTİVİTELER VE GEZİLECEK YERLER:?



TİYATRO VE KONSER ALANLARI



Tiflis'te bulunan Rezo Gabriadze Marionette tiyatrosuna, Paliashvili Opera salonuna, Movement Tiyatrosuna, Batum'da bulunan Batumi State müzikal merkez gibi opera, tiyatro ve konser alanlarına gidip çeşitli sanatsal aktivitelere katılabilirsiniz.



DOĞAL YAŞAM ALANLARI



Batum'da bulunan Dolphinarium adlı yeri ziyaret edip yunusların gösterilerini izleyerek ailenizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Kutaisi'de bulunan astım hastalarına da iyi gelen, içerisinde dinozor maketlerinin ve dinozorlara ait izlerin bulunduğu Sataplia Mağarasına gidebilir, ülke içerisinde bulunan birçok şelaleyi ziyaret edebilirsiniz.MÜZELER



Batum'da Bulunan Borjgalo Etnografya Müzesi'ni gezerek Gürcistan tarihi ve kültürü hakkında bilgi edinebilir, Tiflis'te bulunan Georgian National Museum'a giderek ilk insanlara ait fosilleri görebilir ve Sovyet dönemini anlatan eserleri inceleyebilirsiniz.



TARİHİ YERLER



Tiflis'te bulunan Narikala Kalesi, Kutaisi'de bulunan Bagrati Katedrali, Gori'de bulunan Uplistsiche Mağara Kasabası gibi tarihi mekânları gezebilirsiniz. Bunların yanı sıra ülke içerisinde birçok tarihi mekân, kale, anıt ve heykel bulunmaktadır.



GÜRCİSTAN GEZİSİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Gürcistan'da vizesiz kalma sınırı 1 yıldır, daha fazla kalmak isterseniz ikamet amacınıza bağlı olarak uzun dönemli vize ve ikamet tezkeresi almak zorundasınız.

Nüfus cüzdanıyla Gürcistan'a giriş yapmak istemeniz durumunda Türkiye'den çıkışınız sırasında görevliler "Giriş-Çıkış formu" vermektedir. Bu formu yanınızdan ayırmamanız gerekmektedir. Geri dönüş sırasında bu formu görevlilere göstermek durumundasınız.

Gürcistan üzerinden başka bir ülkeye gitmek isterseniz pasaportsuz geçiş yapamazsınız.

18 yaşını doldurmamış olanlar anne ve babası ile birlikte olmak veya anne ve babasının rızasının bulunduğunu gösteren resmi yazlı belgeyi sunmak şartıyla Gürcistan'a geçiş yapabilir. Kimlik kartını kaybetme olasılığından ötürü yanınızda ehliyet, öğrenci belgesi gibi resimli başka bir belge bulundurmanız gerekmektedir.

Eğer pasaportunuz üzerinde Abhazya'ya veya Güney Osetya'ya deniz yoluyla veya başka ülkeler üzerinden seyahat ettiğinizi gösteren damga veya mühür bulunursa, hapis veya para cezasına çarptırılabilirsiniz. Bu konuya özellikle dikkat etmeniz gerekmektedir.

30000 lari üzerinde döviz bulunduruyorsanız sözlü veya yazılı Gürcistan gümrük memurlarına üzerinizde bulunan parayı beyan etmeniz gerekir, aksi halde paranıza el konur.

Et ve süt ürünlerinin girişi kabul edilmemektedir. Trafik kuralları oldukça sıkıdır. Kurallara uymaya özen gösterin aksi hâlde sürekli olarak ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Kimseden emanet herhangi bir şey almamaya özen gösterin.