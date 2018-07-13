Komşu ülke Gürcistan'da gezilecek yerler

GÜRCİSTAN'A NASIL GİDİLİR?
Gürcistan'a uçakla gitmek: Hızlı, Rahat bir yolculuk yapmak istiyorsanız uçakla seyahat edebilir, önceden uçak bileti alarak uçak biletinizi ucuza getirebilirsiniz. Vize veya pasaport olmadığı için sadece kimlik kartınızla ve 1 lira ödeyerek ülkeye giriş yapabilirsiniz.
Gürcistan'a arabayla gitmek: Eğer kendi üzerinize ruhsatlı bir araçla gitmek istiyorsanız kara yolu üzerinden rahatlıkla geçiş yapabilirsiniz. Fakat aracın ruhsatı sizin üzerinize değilse araç sahibinin verdiği araç kullanma vekâletnamesini ve bu vekâletnamenin Türkiye'deki dış temsilciliklerce onaylanmış Gürcüce ve İngilizce tercümesini bulundurmanız gerekmektedir.
Gürcistan'a Tur ile gitmek: Eğer nereyi gezmeniz gerektiği hakkında bir bilginiz yoksa gittiğiniz yerler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız turları tercih edebilirsiniz.
GÜRCİSTAN'DA YAPILACAK AKTİVİTELER VE GEZİLECEK YERLER:?
TİYATRO VE KONSER ALANLARI
Tiflis'te bulunan Rezo Gabriadze Marionette tiyatrosuna, Paliashvili Opera salonuna, Movement Tiyatrosuna, Batum'da bulunan Batumi State müzikal merkez gibi opera, tiyatro ve konser alanlarına gidip çeşitli sanatsal aktivitelere katılabilirsiniz.
DOĞAL YAŞAM ALANLARI
Batum'da bulunan Dolphinarium adlı yeri ziyaret edip yunusların gösterilerini izleyerek ailenizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Kutaisi'de bulunan astım hastalarına da iyi gelen, içerisinde dinozor maketlerinin ve dinozorlara ait izlerin bulunduğu Sataplia Mağarasına gidebilir, ülke içerisinde bulunan birçok şelaleyi ziyaret edebilirsiniz.MÜZELER
Batum'da Bulunan Borjgalo Etnografya Müzesi'ni gezerek Gürcistan tarihi ve kültürü hakkında bilgi edinebilir, Tiflis'te bulunan Georgian National Museum'a giderek ilk insanlara ait fosilleri görebilir ve Sovyet dönemini anlatan eserleri inceleyebilirsiniz.
TARİHİ YERLER
Tiflis'te bulunan Narikala Kalesi, Kutaisi'de bulunan Bagrati Katedrali, Gori'de bulunan Uplistsiche Mağara Kasabası gibi tarihi mekânları gezebilirsiniz. Bunların yanı sıra ülke içerisinde birçok tarihi mekân, kale, anıt ve heykel bulunmaktadır.
GÜRCİSTAN GEZİSİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR