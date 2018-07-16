Dünyadaki en ünlü 10 köprü!

1-ERASMUS KÖPRÜSÜ, HOLLANDA



Rotterdam'a inşa edilecek bir köprüye verilecek en doğru isimlerden biri Erasmus olsa gerek. Rotterdamlı olan Erasmus'un adını taşıyan köprü, kentin modern kimliğini yansıtıyor. Nieuwe Maas Nehri üzerinde yer alan köprünün toplam uzunluğu 802 metre. 139 metre yüksekliğindeki köprü 1996'da kullanımı açıldı.

2-ZİNCİR KÖPRÜ, MACARİSTAN



Budapeşte denince akla ilk gelen şeylerden biri kuşkusuz kentin en önemli simgesi olan Zincir Köprü. 1849'da William T. Clark tarafından yapılan köprü Tuna Nehri üzerinde Buda ve Peşte'yi birbirine bağlıyor. Köprü açıldığında mimar Clarke, eserinin kusursuzluğu konusunda o kadar iddialıydı ki herhangi bir hata bulunursa kendisini Tuna'nın soğuk sularına bırakacağına iddiaya girdi. Çok geçmeden köprüde gezen küçük bir çocuk, aslan heykellerinin dilsiz olduğunu fark eder. Bunun üzerine sözünde durmak zorunda kalan Clark, kendisini Tuna'ya bırakır. William Clarck havanın sıcak olması sayesinde donmaktan kurtulur.

3-CHARLES KÖPRÜSÜ, ÇEKYA



Çekya'nın başkenti Prag'ın ve hatta belki de dünyanın en romantik mekanlarından biri Charles Köprüsü'dür. Genç çiftlerin buluştuğu, Vltava Nehri'ni izlediği Charles Köprüsü oldukça eski bir maziye sahip. 14. yüzyılda inşa edilen ve adını dönemin kralından alan Charles Köprüsü, su seviyesinden 4 metre yüksekliktedir. Köprünün uzunluğuysa 516 metredi

4-BROOKLYN KÖPRÜSÜ, ABD



New York'un simgelerinden biri olan Brooklyn Köprüsü, Brooklyn ve Manhattan'ı birbirine bağlıyor. 1.825 metre uzunluğundaki köprünün yapımına 1870 yılında başlanmıştı. 13 yıl süren inşaatın ardından da köprü 1873'te kullanıma açıldı.

5-MOSTAR KÖPRÜSÜ, BOSNA-HERSEK



Bosna'nın Mostar kentinde bulunan köprü Osmanlı mimarisinin en özel örneklerinden biridir. Neretva Nehri üzerine inşa edilen köprü, 1990'larda Yugoslavya'daki iç savaş sırasında yıkılmış, sonrasında da Türkler tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Mimar Hayruddin'in eseri olan köprünün yüksekliği 20 metre. 1566 yılında inşa edilen köprüde her yıl Mostarlı gençler atlayış gerçekleştiriyor.

6-VECCHİO KÖPRÜSÜ, İTALYA



Rönesans'ın en önemli kentlerinden biri kuşkusuz Floransa. Floransa'nın da en önemli simgelerinden biri Vecchio Köprüsü. 1345'te Floransalıların kullanımına açılan Vecchio Köprüsü, Arno nehri üzerinde yer alıyor. 95 metre uzunluğundaki köprünün bir özelliği de içinde dükkanların yer alması.

7-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ, TÜRKİYE



İstanbul'un en ünlü simgelerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Ortaköy-Kuzguncuk hattını birbirine bağlıyor. 1973'te Cumhuriyet'in 50. yılında açılan köprünün toplam uzunluğu 1560 metre. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açılana kadar dünyanın iki kıtayı birbirine bağlayan tek köprüsü olma unvanını elinde bulunduran 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, günümüzde de şehir trafiğinin can damarı konumunda. 2016 yılında darbe girişimine halkın gösterdiği direnişin ardından köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adını almıştı.

8-GOLDEN GATE KÖPRÜSÜ, ABD



San Francisco Körfezinde yer alan Golden Gate Köprüsü, Amerika'nın da simgelerinden biridir. Golden Gate Boğazı'na inşa edilen köprü 227 metre yüksekliğe sahip. 2.737 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun köprülerinden biri olan Golden Gate, 1933 yılında kullanıma açılmıştı.

9-NANPU KÖPRÜSÜ, ÇİN



Çin'in en önemli kentlerinden biri olan Şangay'da bulunan Nanpu köprüsü 3 yıllık bir inşaatın ardından 1991'de kullanımı açıldı. 8.346 metre toplan uzunluğa sahip olan köprünün sudan yüksekliğiyse 46 metre.

10-TOWER BRİDGE, İNGİLTERE



İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda yer alan Tower Bridge, kentin en önemli simgelerinden biri. İki kule şeklinde inşa edilen köprü, Thames Nehri üzerinde yer alıyor. Kentin kuzey ve güneyini birbirine bağlayan köprü, 1886 yılında kullanıma açıldı. Kule uzunluğu 65 metre olan köprünün enine uzunluğuysa 244 metre