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Ortadoğu'da görülmesi görülmesi gereken yerler

İnsanlık tarihi için en önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Ortadoğu, birbirinden gözde merkezleriyle görülmesi gereken yerler arasında. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu bölge, kesinlikle gidip görülmesi gereken yerler arasında. Tarih, kültür ve medeniyetin beşiği olarak kabul edilen bu yerleri gezerken geçmişe yolculuk ediyormuş gibi hissedeceksiniz. Peki Ortadoğu'da görülecek yerler nelerdir? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 09:44
Ortadoğu'da görülmesi görülmesi gereken yerler

MISIR, KAHİRE

'ın başkenti dünyada en çok ziyaretçi ağırlayan başkentler arasında. Kimilerine göre 'nun Paris'i olarak anlatılan şehir piramitler başta olmak üzere, müze ve kültürel değerleriyle görülmeli.

ÜRDÜN, PETRA

'ün muhteşem güzellikteki antik kenti Petra, heyecan verici bir keşfin habercisi. Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir taşın yontularak oluşturulduğu antik kent görülecek güzellikte.

İSTANBUL,TÜRKİYE

Dünyada iki kıta üzerine kurulan tek şehir unvanını taşıyan , 'nin en büyük kenti. 16 yüzyıl boyunca farklı imparatorluklara başkentlik yapan kenttir.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, DUBAİ

Son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla Orta Doğu'nun parlayan yıldızına dönüşen , yüksek katlı binaları, lüks alışveriş merkezleri ve jet sosyetenin tercih ettiği tatil merkezleri ile denemeye değer.

KATAR, DOHA

'ın başkenti , görkemli otelleri, çarpıcı mimarisi, kültürel merkezleri ve yüksek refah seviyesi ile bölgede yükselen kentlerden biri.

ÜRDÜN, DEAD SEA

İsrail ile Ürdün sınırında bulunan Ölüdeniz, yeryüzünün en alçak noktası. Suyun üzerinde hareketsiz kalındığında bile rahatlıkla batmadan keyif yapılabilen deniz, dünyanın en ilginç noktaları arasında.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, ABU DABİ

'nin başkenti , bölgenin en önemli kültürel merkezleri arasında gösteriliyor. Mimari, kültür, sanat ve zenginliğin yansımalarını kentin sokaklarında görmek mümkün.

MISIR, LUXOR

Mısır'ın tapınaklarıyla tanınan şehri Luxor, Krallar Vadisi, Karnak Tapınağı, firavun ve mumyaların izlerini taşıyan mabetleriyle baş döndürücü bri yer. Zaman yolculuğu hissi yaşatan şehir keyifli bir rota.

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Ortadoğu'da görülmesi görülmesi gereken yerler
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