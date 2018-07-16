Ortadoğu'da görülmesi görülmesi gereken yerler

MISIR, KAHİRE

Mısır'ın başkenti Kahire dünyada en çok ziyaretçi ağırlayan başkentler arasında. Kimilerine göre Orta Doğu'nun Paris'i olarak anlatılan şehir piramitler başta olmak üzere, müze ve kültürel değerleriyle görülmeli.

ÜRDÜN, PETRA

Ürdün'ün muhteşem güzellikteki antik kenti Petra, heyecan verici bir keşfin habercisi. Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir taşın yontularak oluşturulduğu antik kent görülecek güzellikte.

İSTANBUL,TÜRKİYE

Dünyada iki kıta üzerine kurulan tek şehir unvanını taşıyan İstanbul, Türkiye'nin en büyük kenti. 16 yüzyıl boyunca farklı imparatorluklara başkentlik yapan kenttir.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, DUBAİ

Son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla Orta Doğu'nun parlayan yıldızına dönüşen Dubai, yüksek katlı binaları, lüks alışveriş merkezleri ve jet sosyetenin tercih ettiği tatil merkezleri ile denemeye değer.

KATAR, DOHA

Katar'ın başkenti Doha, görkemli otelleri, çarpıcı mimarisi, kültürel merkezleri ve yüksek refah seviyesi ile bölgede yükselen kentlerden biri.

ÜRDÜN, DEAD SEA

İsrail ile Ürdün sınırında bulunan Ölüdeniz, yeryüzünün en alçak noktası. Suyun üzerinde hareketsiz kalındığında bile rahatlıkla batmadan keyif yapılabilen deniz, dünyanın en ilginç noktaları arasında.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, ABU DABİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi, bölgenin en önemli kültürel merkezleri arasında gösteriliyor. Mimari, kültür, sanat ve zenginliğin yansımalarını kentin sokaklarında görmek mümkün.

MISIR, LUXOR

Mısır'ın tapınaklarıyla tanınan şehri Luxor, Krallar Vadisi, Karnak Tapınağı, firavun ve mumyaların izlerini taşıyan mabetleriyle baş döndürücü bri yer. Zaman yolculuğu hissi yaşatan şehir keyifli bir rota.