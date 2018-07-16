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'de dalış yapılacak yerler

'de eşsiz güzellikleri muhteşem doğası ile tatil yapılacak bölgelerden birisi. Yurt dışından gelen birçok turiste ev sahipliği yapan Türkiye, su altında da muhteşem güzellikleriyle görenlerin ilgisini çekiyor. Dalış yapmak isyenler için birçok alternatif bulunduran Türkiye, yüzlerce yıllık batıkları ve çeşitli canlıları ile dalış yapılacak gözde yerlerden. Eğer dalış yapmaya meraklıysanız işte size Türkiye'de dalış yapılacak 5 yer...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 17:01
Türkiye'de dalış yapılacak yerler

Antalya data-scayt-word="SAROS" data-wsc-lang="TR_TR">SAROS KÖRFEZİ

Deniz yıldızı, deniz salyangozu ve 40 metrelere varan derinliğiyle Saros Körfezi dalgıçların uğrak rotalarından biri. Özellikle İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle de sıkça tercih edilen Saros, canlı çeşitliliği açısından da oldukça zengin.

BODRUM, MUĞLA

Orfoz, akya mürenler ve daha birçok farklı çeşit balığa ev sahipliği yapan açıkları Ege'nin en iyi dalış noktalarından biri. Özellikle sabahın erken saatlerinde berrak denize dalış yapmak için dalgıçlar akın ediyor. Kızıldeniz'den gelen balık türlerinin yuva yaptığı bölge, farklı çeşitleri bir arada bulundurmasıyla ünlü.

AYVALIK, DELİMEHMET

'de bulunan dalış bölgesi, Deli Mehmet ve Ezher Bey gibi ünlü dalış noktalarına ev sahipliği yapmakta. Bölgede bulunan resifler çok sayıda deniz canlısının yaşadığı bir alan. Bölgede ahtapotlara da rastlamak mümkün.

FETHİYE, AFKULE

'de bulunan , dalış meraklılarının çok sevdiği yerlerden bir diğeri. Duvar şeklinde 70 metrelik bir yarığın bulunduğu Afkule, bu haliyle dalışı kolaylaştıran bir yöne sahip. Suyun altından yukarı baktığınızda mağara ağzı ve içine düşen güneş ışıklarını seyredebilirsiniz.

KAŞ, ANTALYA

ve Meis adası arasında bulunan "Uçan Balık" bölgenin en ünlü dalış noktası. Öte yandan Kaş, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma İtalyanlara ait savaş uçağı kalıntısına da ev sahipliği yapmakta. Bu özelliği nedeniyle Kaş açıkları, tarihe meraklı dalgıçların da yoğun olarak dalmaya geldiği bir yer.

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Türkiye'de dalış yapılacak yerler
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