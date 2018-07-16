Türkiye'de dalış yapılacak yerler

Antalya data-scayt-word="SAROS" data-wsc-lang="TR_TR">SAROS KÖRFEZİ



Deniz yıldızı, deniz salyangozu ve 40 metrelere varan derinliğiyle Saros Körfezi dalgıçların uğrak rotalarından biri. Özellikle İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle de sıkça tercih edilen Saros, canlı çeşitliliği açısından da oldukça zengin.

BODRUM, MUĞLA



Orfoz, akya mürenler ve daha birçok farklı çeşit balığa ev sahipliği yapan Bodrum açıkları Ege'nin en iyi dalış noktalarından biri. Özellikle sabahın erken saatlerinde berrak denize dalış yapmak için dalgıçlar akın ediyor. Kızıldeniz'den gelen balık türlerinin yuva yaptığı bölge, farklı çeşitleri bir arada bulundurmasıyla ünlü.

AYVALIK, DELİMEHMET



Kuzey Ege'de bulunan Delimehmet dalış bölgesi, Deli Mehmet ve Ezher Bey gibi ünlü dalış noktalarına ev sahipliği yapmakta. Bölgede bulunan resifler çok sayıda deniz canlısının yaşadığı bir alan. Bölgede ahtapotlara da rastlamak mümkün.

FETHİYE, AFKULE



Fethiye'de bulunan Afkule, dalış meraklılarının çok sevdiği yerlerden bir diğeri. Duvar şeklinde 70 metrelik bir yarığın bulunduğu Afkule, bu haliyle dalışı kolaylaştıran bir yöne sahip. Suyun altından yukarı baktığınızda mağara ağzı ve içine düşen güneş ışıklarını seyredebilirsiniz.

KAŞ, ANTALYA



Kaş ve Meis adası arasında bulunan "Uçan Balık" bölgenin en ünlü dalış noktası. Öte yandan Kaş, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma İtalyanlara ait savaş uçağı kalıntısına da ev sahipliği yapmakta. Bu özelliği nedeniyle Kaş açıkları, tarihe meraklı dalgıçların da yoğun olarak dalmaya geldiği bir yer.