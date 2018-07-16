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'nin maldivleri:

'nin maldivleri olarak tabir edilen , muhteşem manzarası ile görenleri büyülüyor. Burdur, Denizli ve Antalya şehirlerinin tam ortasında bulunan bu Salda Gölü, Türkiye'nin yeni tatil rotalarından biri, Turistlerinde yeni keşfettiği doğal güzelliğe sahip olan Salda Gölü'ne nasıl gidilir? Ne yapılır? Merak ettikleriniz bu haberde. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 16:13
Türkiye'nin maldivleri: Salda Gölü

Beyaz kumu, turkuvaz rengi denizi ile görmeniz gereken yerlerden biri.

SALDA GÖLÜ NEREDE?

Salda Gölü Burdur ili sınırları içerisinde Yeşilova ilçesine bağlıbir bölgededir. Yeşilova ilçesine 5 km, Burdur'a 56 km, Denizli'ye 96 km Antalyalya'ya 159 km mesafededir. Salda Gölü Burdur, Denizli ve Antalya şehirlerinin tam orasında bulunur. Dolayısıyla her 3 ilden de ulaşım mümkündür.

SALDA GÖLÜ'NE NASIL GİDİLİR? - SALDA GÖLÜ'NE ULAŞIM

Salda Gölü şehirlerarası anayolların üzerinde bulunmadığından şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs işletmelerinin duraklama noktalarından değildir. Salda gölüne gitmek için özel araçları tercih etmek mantıklı olacaktır. Burdur-Hacılar- Yeşilova istikametini takip ederek aracınızla Salda Gölü'ne ulaşabilirsiniz. Otobüs ile Salda Gölü'ne gitmek için ise Burdur Otogarı'ndan Yeşilova minibüslerine binebilisiniz.

Antalya'dan Salda Gölü'ne gitmek için Çavdır - Karamanlı yolu veya Antalya- Acıpayam- Güney yolu tercih edilmelidir.

Denizli yönünden Salda Gölü'ne gitmek için ise Denizli- Serinhisar-Güney istikametinde ilerlenmelidir.

Salda Gölü korunan bir alan olması sebebiyle araç trafiğine kapalı. Dolayısıyla kumsala araç ile inmeniz mümkün değil.

SALDA GÖLÜ'NÜN DERİNLİĞİ, YÜZ ÖLÇÜMÜ VE ÖZELLİKLERİ

Salda Gölü sahiden de Maldivleri andıran bir görüntüye sahip. Beyaz kumu, suyunun temizliği ve turkuvaz sularıyla muhteşem bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Denizden yüksekliği 1193 metre olan Salda Gölü'nü çevreleyen karaçam ormanları ise tertemiz orman havası almak isteyenleri bekliyor. Ormanlarla çevrili bir gölde yüzmek için Salda Gölü biçilmiş kaftan.

Salda Gölü'nün yüzölçümü 44 kilometrekare. Derinliği 184 metreyi buluyor ve dünyanın en temiz 5. gölü. Jeolojik çökmeyle binlerce yıl önce meydana gelmiş olan Salda Gölü'nün jeolojik yapısı ise Mars'a benziyor. Zira yuvarlak yapıya sahip gölde sular çekilince ortaya 7 beyaz ada çıkıyor. Dünya üzerinde Mars'a benzeyen 2 noktadan biri olarak gösteriler Salda Gölü'nda bu kayaç oluşumları ve kumullar da görülmeye değer. Salda Gölü 1989 yılından beri birinci derece sit alanı olarak korunuyor.

Gölün çevresindeki ormanlarda özellikle kışın bol sayıda keklik, tavşan, tilki ve yaban domuzu görülebilirken gölde ise sazan balıkları, pasbaş, patka ve dik kuyruklu ördekler yaşamlarını sürdürüyor.

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Türkiye'nin maldivleri: Salda Gölü
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