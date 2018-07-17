Dünyadaki 10 doğal havuz

Hamilton Pool, Teksas, ABD

Hamilton Pool Preserve adı verilen bu doğal havuz bir yeraltı nehrinin kubbesinin binlerce yıl önce büyük bir erozyon sonucu çökmesi sebebi ile meydana geldi.

Hamilton Pool 1960'lardan bu yana Austin'i ziyaret edenler ve Austinliler tarafından doğal bir yüzme havuzu olarak kullanılıyor.

TO SUA, SAMOA

To Sua Ocean Trench, Samoa'nın Upolu Adası'nın güney sahilindeki 1.089 nüfuslu Lotofaga kasabasında bulunur.

DEAN'S BLUE HOLE, BAHAMALAR

202 metre derinliği ile dünyanın en derin deniz noktası olan Dean's Blue Hole 25 ila 35 metre arasında değişen çember bir çukur gibi görünür.

ISLAS MARİETAS NATİONAL PARK, MEKSİKA

Kristal berraklığındaki sular ve beyaz kumlu sahillerle göz dolduran bu doğal havuzun 1900'lü yılların başında Meksika hükümetinin askeri hedefli atış eğitimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülüyor. Doğal havuz Merieta Takımadası'nda bulunuyor.

JELLYFİSH LAKE, PALAU

Palau'ya bağlı Koror Adası'nın balta girmemiş ormanları arasında yer alan ve eskiden okyanus bağlantısına sahip olan Jellyfish Lake, Güney Pasifik Adaları'nda bulunan 70 tuzlu su gölünden birisidir.

Bazı iddialara göre 12.000 yıl önce Buz Devri'nden hemen sonra deniz suyu seviyesinin yükselmesi sebebiyle denizadaları bu çukurda kaldı. Hızlı büyüyen alglerle beslenen ve çukurda doğal bir avcısı olmayan denizanaları bu sayede gölüm tüm alanına yayıldı. Yüzmenin serbest ve güvenliği olduğu Jellyfish Lake'de ekosisteme zarar verebileceği sebebiyle tüple dalış yasaktır.

EL ZACATóN SİNKHOLE, MEKSİKA

Zacaton obruğu Zacaton ekosisteminde su ile dolu bir termal göldür. El Zacatón, Meksika'ya bağlı Tamaulipas'ın kuzeydoğusunda yer alan Sierra de Tamaulipas'ın Aldama kenti sınırları içerisinde bulunur. 339 metrelik derinliği ile El Zacatón dünyanın en derin su dolu obruğudur.

BİG HOLE, KİMBERLY, GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika'nın Kuzey Kap bölgesinde bulunan Kimberler Madeni insan eli ile oluşturulmuş en geniş çukurdur. Bu yeraltı madeninden bugüne kadar 2.720 kilogram elmas çıkarılmıştır.

GİOLA, TAŞOZ, YUNANİSTAN

Yunanistan'a bağlı Taşoz Adası'nda bulunan ve deniz kıyısında yer alan Giola her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan doğal bir havuz görevi görür.

TOQUERVİLLE FALLS, UTAH, ABD

Zion Ulusal Park'ına çok yakın mesafede yer alan Toquerville Falls çölde bir vahayı andırır.

LAGUNA CEJAR, ATAKAMA ÇÖLÜ, ŞİLİ

Şili'nin Atakama Çölü'nde bulunan Laguna Cejar Şili'deki en geniş tuzlu çanaktır. Çanaktaki tuz oranı %5 ile %28 arasında değişir.