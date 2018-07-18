İtalya'nın gözdesi: Como gezi rehberi

Milano'ya yakınlığı ile bilinen Como Gölü'ne kent merkezinden trenlerle ulaşabilirsiniz. Trenord treni ile 30 dakikada varabileceğiniz bölgeye, Cadorna'dan kalkan Trenitalia ile 1 saatte varabilirsiniz. Como'ya araç kiralayarak veya kendi arabanızla da gidebilirsiniz. Menaggio, Varenna ve Bellagio gibi göl çevresindeki kasabalara ulaşım için vapur kullanılabiliyor. Brunate'e ise füniküler ile çıkılabiliyor. Füniküler, vapur, tren gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak şehir içi ulaşım sağlayabilirsiniz.

CENNET TADINDA COMO KASABALARI

Como şehir merkezini ve göl çevresindeki kasabaları gezebilirsiniz. Bellagio kasabası, turistik yapısı ile dikkat çekiyor. Lüks restoranlar, oteller ve yerleşim yerleri size hitap ediyorsa kasabaya muhakkak uğramalısınız. Arabayla 30 dakikada gidebileceğiniz kasabaya vapur ile de ulaşabilirsiniz.Mükemmel manzaralar vadeden kasabanın yanı sıra, Varenna'yı da gezilecek yerler arasına eklemelisiniz. Bellagio'dan daha sakin ve izole bir kasaba olan Varenna, otantik dokusu ile dikkat çekiyor. Fotoğraf severlerin gözdesi olan sokakları ve renkli caddeleri ile Varenna'da sakin bir gün geçirebilirsiniz.

Cafelerin bol bol bulunduğu kasabada soluklanabilir ve Menanggio'ya doğru yola çıkabilirsiniz. Yerlilerin daha çok görüldüğü Menaggio; hiking, treking, golf ve su sporları için tercih ediliyor.

Como şehir merkezini gezmeden dönmemelisiniz. Ayrıca hava güzelse Como Gölü civarında yer alan lidolar sayesinde göle girilebiliyor. Birkaç saatte gezebileceğiniz şehir merkezinde alışverişin tadını çıkarabilir, restoran ve cafelerde dinlenebilir, gölde ferahlayabilirsiniz.

Kentin meydanlarında pili icat eden Como'lu fizikçi mucit Alessandro Volta'nun anıtını görebilir, Piazza Duomo'da bulunan Como Katedrali'ni ziyaret edebilirsiniz. S. Fedele Bazilikası'nı keşfedebilir, hem tarihi hem doğal hem de turistik güzelliklerin kenti olan Como'ya hayran kalabilirsiniz.

COMO'NUN LEZZETLERİ

İtalyan mutfağının spesiyallerini bulabileceğiniz bölgede pizza ve makarnalarla öğünlerinizi lezzetle buluşturabilirsiniz. Akdeniz diyetlerinin gözdesi pek çok yemeğin kolaylıkla bulunabileceği göl çevresinde, iyi kahve ve tatlı için ziyaret edebileceğiniz kafelerin sayısı da bir hayli fazla