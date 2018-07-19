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Çöl seyahati için 4 ayrı yer

Dünya doğal güzellikleri ile muhteşem bir gezegen. Bu doğal güzelliklere en güzel örnek çöller olabilir. Dizilerde ya da filmlerde gördüğümüz bu göz kamaştırıcı yerlerde olmak sizin için ilginç ve farklı bir deneyim olacak. Kendinizi masallar diyarında hissedeceksiniz. Çünkü burada deve gezintis veya jeep safarisi ile bir yolculuğa çıkıp akşamları kamp ateşinde leziz yemekler yiyebilirsiniz. Bu yaz farkı bir deneyim yaşamak isteyenler için çöl seyahatinde gidilebilecek 4 yeri listeledik.

Giriş Tarihi: 19.7.2018 10:27
Çöl seyahati için 4 ayrı yer

Çöl seyahati bu yıl en çok tercih edilen rotalardan biri. Eğer böyle bir tatil planı yaptıysanız. geceleri kumlara uzanıp gökyüzünün o müthiş manzarasını izlemeyi unutmayın.

DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – ARABİSTAN ÇÖLÜ

, Arap gecelerinin dillere destan masallarıyla ölümsüzleşen ve en popüler çöl destinasyonlarından biri. Çocukluğunuzu yeniden yaşamak ve masallar diyarına geri dönmek istiyorsanız, Dubai'de heyecanlı bir çöl safarisi yapmak isteyebilirsiniz. Dubai çöl tatilinizde göçebe bedeviler gibi yaşayabilir, altın renkli kumları gün batımında kızıla boyanırken izleyebilirsiniz. Tüm bu güzellikler içinde deve gezintisi veya bir jeep safarisi ile kaybolabilirsiniz. Hava karardıktan sonra kamp ateşi tarafından hazırlanan leziz bir akşam yemeğini, Arap ezgilerinden yükselen kıvrak ritimlerle sonlandırabilirsiniz.

BAHARİYA, MISIR – SAHRA ÇÖLÜ

, dünyanın dört bir yanındaki çöl safarisi için en çok tercih edilen destinasyonlar arasında üst sıralarda yer alıyor. Ülkede, dünyanın en popüler çöllerinden biri olan bulunuyor. Tarihi Firavun dönemine dayanan , altın mumyalar da dahil olmak üzere bir dizi tarihi hazineye de ev sahipliği yapıyor. Altın mumyalar, sıcak ve soğuk su kaynakları, tuzlu su gölü, çölün doğal hazineleri arasında yer alıyor. Geceleri gökyüzünün manzarasını izlemeyi ihmal etmeyin. Milyonlarca yıldızı bir arada gördüğünüzde çok şaşıracaksınız.

JAİSALMER, HİNDİSTAN – TAR ÇÖLÜ

Tar Çölü, altın kumlarıyla dünyanın en güzel çöllerinden biri. 'ın en iyi destinasyonları arasında yer alan bu güzel çölde, bozulmamış güzellikleri ve romantizmi yaşayabilir, safari ve diğer lezzetlerle unutulmaz bir deneyim için her yıl düzenlenen Çöl Festivali'ne katılabilirsiniz. Gün batımını rengarenk giydirilmiş develerin üzerinde gezinerek izleyebilir, kendinizi Hindistan'ın bu farklı yüzünde kaybedebilirsiniz.

MASKAT, WAHİBA ÇÖLÜ

Çölün ruhunu taşıyan önemli destinasyonlardan biri olan Umman'daki , dünyanın en güzel çöl manzaralarından birine sahip. Rengarenk bir paleti andıran dalgalı kum tepeleri, sizi bambaşka bir dünyaya götürecek cinsten. Yüzlerce yıllık yaşam tarzlarını koruyan Bedevi topluluğunun yaşadığı büyüleyici Wahiba Çölü'nde farklı bir dünyaya adım atabilirsiniz. Wahiba Çölü, kumulların geniş bir şekilde yayılmasından ötürü hem cip hem de deve ile keşfedilebilecek bir destinasyon. Turist kamplarında otantik halılarla süslenmiş çadırlarda ve lüks yataklarda dinlenebilirsiniz.

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Çöl seyahati için 4 ayrı yer
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