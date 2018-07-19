Çöl seyahati için 4 ayrı yer

Çöl seyahati bu yıl en çok tercih edilen rotalardan biri. Eğer böyle bir tatil planı yaptıysanız. geceleri kumlara uzanıp gökyüzünün o müthiş manzarasını izlemeyi unutmayın.

DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – ARABİSTAN ÇÖLÜ

Dubai, Arap gecelerinin dillere destan masallarıyla ölümsüzleşen ve en popüler çöl destinasyonlarından biri. Çocukluğunuzu yeniden yaşamak ve masallar diyarına geri dönmek istiyorsanız, Dubai'de heyecanlı bir çöl safarisi yapmak isteyebilirsiniz. Dubai çöl tatilinizde göçebe bedeviler gibi yaşayabilir, altın renkli kumları gün batımında kızıla boyanırken izleyebilirsiniz. Tüm bu güzellikler içinde deve gezintisi veya bir jeep safarisi ile kaybolabilirsiniz. Hava karardıktan sonra kamp ateşi tarafından hazırlanan leziz bir akşam yemeğini, Arap ezgilerinden yükselen kıvrak ritimlerle sonlandırabilirsiniz.

BAHARİYA, MISIR – SAHRA ÇÖLÜ

Mısır, dünyanın dört bir yanındaki çöl safarisi için en çok tercih edilen destinasyonlar arasında üst sıralarda yer alıyor. Ülkede, dünyanın en popüler çöllerinden biri olan Sahra Çölü bulunuyor. Tarihi Firavun dönemine dayanan Bahariya, altın mumyalar da dahil olmak üzere bir dizi tarihi hazineye de ev sahipliği yapıyor. Altın mumyalar, sıcak ve soğuk su kaynakları, tuzlu su gölü, çölün doğal hazineleri arasında yer alıyor. Geceleri gökyüzünün manzarasını izlemeyi ihmal etmeyin. Milyonlarca yıldızı bir arada gördüğünüzde çok şaşıracaksınız.

JAİSALMER, HİNDİSTAN – TAR ÇÖLÜ

Tar Çölü, altın kumlarıyla dünyanın en güzel çöllerinden biri. Hindistan'ın en iyi destinasyonları arasında yer alan bu güzel çölde, bozulmamış güzellikleri ve romantizmi yaşayabilir, safari ve diğer lezzetlerle unutulmaz bir deneyim için her yıl düzenlenen Çöl Festivali'ne katılabilirsiniz. Gün batımını rengarenk giydirilmiş develerin üzerinde gezinerek izleyebilir, kendinizi Hindistan'ın bu farklı yüzünde kaybedebilirsiniz.

MASKAT, UMMAN – WAHİBA ÇÖLÜ

Çölün ruhunu taşıyan önemli destinasyonlardan biri olan Umman'daki Wahiba Çölü, dünyanın en güzel çöl manzaralarından birine sahip. Rengarenk bir paleti andıran dalgalı kum tepeleri, sizi bambaşka bir dünyaya götürecek cinsten. Yüzlerce yıllık yaşam tarzlarını koruyan Bedevi topluluğunun yaşadığı büyüleyici Wahiba Çölü'nde farklı bir dünyaya adım atabilirsiniz. Wahiba Çölü, kumulların geniş bir şekilde yayılmasından ötürü hem cip hem de deve ile keşfedilebilecek bir destinasyon. Turist kamplarında otantik halılarla süslenmiş çadırlarda ve lüks yataklarda dinlenebilirsiniz.