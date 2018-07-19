Sapanca'da gezilecek yerler

SAPANCA GEZİLECEK YERLER

BİZANS DEVRİ LAHİT VE MEZAR TAŞLARI

Bizanslılar döneminden kalma lahitler Sapanca Hükümet Konağı önünde sergilenmektedir. Lahitlerden ikisi 1976 yılında İlmiye köyü yakınlarında, diğer ikisi ise 1987 yılında TEM Otoyolu'nun yapım çalışmaları sırasında bulunmuştur. Ayrıca Kurtköy köyiçi mevkiinde Bitinyalılar dönemine ait son kralın saklanmak için yaptırttığı kalelenin kalıntıları mevcuttur.

VECİHİ KAPISI

Elde kesin bir bilgi bulunmamakla beraber Mimar Sinan tarafından yaptırıldığı söylenen Kemer'in bulunduğu yerden İpek Yolu'nun geçtiği rivayet edilir. Sapanca'da eski Ünlüce caddesinin başında, Kemer Mezarlığı girişinde yer almaktadır. Kemerin alt kısmı büyük taşlarla, üst kısmı ise tuğla ile inşa edilmiş olup, üzeri sıvanmıştır. Kemer'in ilk onarımı 1905 yılında orijinal yapısı korunarak Sapanca'da Nahiye Müdürlüğü yapan Yanyalı Vecihi Orhon tarafından yapılmıştır.

RÜSTEMPAŞA CAMİİ

Kanuni Sultan Süleyman zamanında on beş sene sadrazamlık yapan eski Osmanlı vezirlerinden ve damadı Rüstem Paşa'nın adını taşıyan camii, 1550-1560 yılları arasında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Mimar Sinan'ın, Sadrazam Rüstem Paşa için, Sapanca'da inşa ettiği camii, imaret, hamam ve kervansaraydan oluşan külliye, XVI. yüzyılın günümüze gelmeyen önemli eserlerindendir. Camii zamanla değişikliğe uğramış ve Rumi 1146'da ikinci defa inşa edilmiştir. Rüstempaşa Camii'nin üstü ahşap çatı ve kiremit ile örtülüdür. Caminin yan cephesindeki yeni yazılı kitabede "Rüstempaşa Camii Yapım Tarihi 1554" ibaresi bulunmaktadır. Camiinin duvarları alçaktır. Kerpiç-ahşap karışımı bir binadır. Camiinin toplam arsa alanı 750 metrekare olup, iç alanı 250 metrekaredir ve kapasitesi 1.200 kişidir.

HASAN FEHMİ PAŞA CAMİİ

1885 yılında Osmanlı vezirlerinden Hasan Fehmi Paşa tarafından yaptırılan ve aynı adla anılan cami, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun yetki kapsamındaki eserler arasında bulunuyor. Sapanca'nın Mahmudiye Köyü'nde yer alan Hasan Fehmi Paşa Camisi, Osmanlı Devleti'nin batılılaşma çabalarının etkisinin en çok hissedildiği ve

mimaride bu etkinin son aşamasına yükseldiği bir dönem yapısıdır. Caminin yapı şekli taş-tuğla-ahşaptır ve içi işlemelerle süslüdür.

RAHİME SULTAN CAMİİ

1892 yılında Abdülmecit'in dördüncü karısı Peruste Rahime Sultan tarafından yaptırılan Sapanca Uzunkum'da, Uzunkum Köyü İlköğretim Okulu'nun hemen arkasında yer almaktadır. Yığma taş, tuğla mimari usulü yapılan binanın ön cephesinde kemerli pencereleri bulunmaktadır. 17 Ağustos depreminde zarar görmüş minaresi yıkılmış ve daha sonra yeniden yapılmıştır. Rahime Sultan Camii kubbelidir ve içi oymalarla süslü olup, günümüzde özgün yapısını koruyan sayılı camilerdendir. Cami, 1967 depreminden sonra onarım görmüştür. Ön cephede, orta pencerenin üzerinde Sultan Abdülmecit'in tuğrası bulunmaktadır. Camiinin minberi o dönemden kalma, orijinal yapıdadır.