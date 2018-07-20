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Araba yolculuğu sevenlere özel 4 harika yol

Seyahate arabayla çıkmayı sevenler, birbirinden farklı, engebeli yollarda araba kullanmak size değişik bir deneyim sunacak. Hem doğanın eşsiz manzarasına konuk olacaksınız hem de araba sürmenin keyfini yaşayacaksınız. İşte araba yolculuğu sevenler özel 4 harika yol...

Giriş Tarihi: 20.7.2018 15:08
Araba yolculuğu sevenlere özel 4 harika yol

TİANANMEN DAĞ YOLU / ÇİN

'de bulunan 'nun sadece 11 kilometresinde 99 viraj var. Çinliler bu yola "Cennete Giden Yol" adını vermiş. Ziyaretçiler cam köprü üzerinde de yürüyebilir.

OVERSEAS KARAYOLU / FLORİDA

Denizin üzerinde olan , Miami ve Key'leri köprüler ile bağlıyor. Denizin üzerine inşa edilen bu yolu güneş batışı sırasında görmek öneriliyor.

TROLLSTİGEN / NORVEÇ

Adı "Trol Merdiveni" demek olan yol 1936 yılında inşa edilmiş. Sadece yaz aylarında açık 11 keskin viraj var ve geniş araçlar kullanamıyor. Trollstigen Yolu, UNESCO dünya mirası listesinde yerini korumaya devam ediyor.

ATEŞ VADİSİ YOLU, NEVADA / ABD

'de Nevada Çölü'nün içinden geçen Ateş Vadisi Yolu'nda, kırmızının her tonu var. Güneş altında parlayan bu yol, kırmızı renk tutkunlarına öneriliyor.

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