Araba yolculuğu sevenlere özel 4 harika yol

TİANANMEN DAĞ YOLU / ÇİN

Çin'de bulunan Tiananmen Dağ Yolu'nun sadece 11 kilometresinde 99 viraj var. Çinliler bu yola "Cennete Giden Yol" adını vermiş. Ziyaretçiler cam köprü üzerinde de yürüyebilir.

OVERSEAS KARAYOLU / FLORİDA

Denizin üzerinde olan Overseas Karayolu, Miami ve Key'leri köprüler ile bağlıyor. Denizin üzerine inşa edilen bu yolu güneş batışı sırasında görmek öneriliyor.

TROLLSTİGEN / NORVEÇ

Adı "Trol Merdiveni" demek olan yol 1936 yılında inşa edilmiş. Sadece yaz aylarında açık 11 keskin viraj var ve geniş araçlar kullanamıyor. Trollstigen Yolu, UNESCO dünya mirası listesinde yerini korumaya devam ediyor.

ATEŞ VADİSİ YOLU, NEVADA / ABD

ABD'de Nevada Çölü'nün içinden geçen Ateş Vadisi Yolu'nda, kırmızının her tonu var. Güneş altında parlayan bu yol, kırmızı renk tutkunlarına öneriliyor.