Pakistan'da gezilecek yerler

LAHOR KALESİ

Ülkede Eski Babür mimari örneklerini görebileceğiniz Lahor Kalesi, halk tarafından eski kale olarak bilinir. 1981 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesi'ne girmeye hak kazanan kale, Badshahi Camii'nin tam karşısında Lahor kentinde yer alır. 1566 yılında yaptırılan kale içerisinde tam tamına 21 anıt ve 2 müze yer alıyor.

ŞALEMAR BAHÇELERİ

Üzerinde Lahor Kalesi gibi tarihi yapıları barındıran Şalemar Bahçeleri, Babür tarzında bir bahçe kompleksi.. 1637 yılında İmparator Şah Cihan tarafından tamamlanan bahçe, UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesi'ne alınmış.

BADSHAHİ CAMİİ

Güney Asya'nın 2. Büyük camisi Badshahi Camii, 17. Yüzyılda altıncı Babür İmparatoru Ebul Muzaffer Muhyidden Muhammed tarafından yaptırılmıştır. Ülkenin en önemli dini yapılarından biri olan cami, halk tarafından bayramlaşma yeri ve Cuma namazlarınınkılındığı bir ibadet merkezidir.

GÖL SAİFUL MULUK

Pakistan'ın güneyinde Kağan Vadisi'nde yer alan Göl Saiful Muluk, dinginliğiyle mutluluk veren harika bir doğa harikası… Deniz seviyesinden 3 bin 224 metre yükseklikte yer alan göl, ülkenin en yüksek göllerinden biridir.

SHEES MAHAL ANITI

Lahor Kalesi'ni oluşturan 21 anıttan en değerlisi Sheesh Mahal olarak bilinir. ''Kalenin tepesindeki mücevher'' olarak nitelendirilen anıt, imparatorluk ailesi ve yakın yardımcıları tarafından kullanılmaktadır. Lahor Kalesi Kompleksinin bir parçası olan Sheesh Mahal'in UNESCO'nun Dünya Mirasları Listesi'nde yer alıyor.

PAKİSTAN KULESİ

Pakistan Kulesi, 1960 yılında inşa edilen bir kamu anıtıdır. Ülkenin bağımsızlığı ve Müslümanlığın simgesi olarak yaptırılan kule, Moğol ve İslam mimarisinin muhteşem sentezini gözler önüne seriyor. 62 metre yüksekliğindeki kule ise turistler için önemli bir gezi noktası. Beyaz mermerden yapılma tabanın anma plağında ise Kur'an ayetleri ve Allah'ın 99 ismiyer alıyor. Ülke için önemi ise çok sayıda siyasi olayın ve mitinglerin gerçekleştirildiği meydan olarak kullanılmasıdır.

MOHATTA SARAYI

Karaçi'nin en önemli simgelerinden biri olan Mohatta Sarayı, Ağa Ahmed Hüseyin tarafından 1927 yılında tasarlandı. Hint mimarisinin en güzel örneklerinden biri.

WAZİR KHAN CAMİİ

Şehrin 17. yüzyıldan kalma tarihi yapılarından biri de Wazir Han Camii… Lahor kentinde yer alan dini yapı, 1641 yılında inşa edildi. En süslü Babür dönemi camilerinden biri olarak kabul edilen Wazir Khan Camii'nin iç mimarisi görenleri kendine hayran bırakıyor.

PAKİSTAN ANITI

Ülkenin ulusal birliğini sembolize eden Pakistan Anıtı, 2005 yılında yaptırılan Pakistan'ın simge yapılarından biridir. Anıtta yer alan dört ana yaprak; Balochistan, Khyber-Pakhtunkhwa, Pencap ve Sindh olmak üzere 4 bölgeyi sembolize ederken yapıü, İslamabad Şehri'ni kuş bakışı görebileceğiniz bir terasa açılıyor.

BAMBÜR İMPARATORU JAHANGİR'İN ANIT MEZARI

Jahangir Mezarı, 17. yüzyıl dan kalma Babür İmparatoru Jahangir'e ait bir anıt mezar. Oldukça geniş bir alan üzerine konumlandırılan komplekste, mermer süslemeleri ise bir hayli dikkat çekiyor.