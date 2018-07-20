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'da gezilecek yerler

'nın en güzel ülkelerinden biri . Tarihi, kültürü ve lezzetli yemekleri ile gezilecek ülkerşer arasında. Uzun yıllar savaşın etkisinde kalmış olan bu ülke bağımsızlığını 50 yıl kadar önce kazanmıştır. Bu güzel Asya ülkesine yolculuğa çıkmak isteyenler, 'da gezilecek yerler neresi diye merak edenler. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.7.2018 14:41
Pakistan'da gezilecek yerler

LAHOR KALESİ

Ülkede Eski Babür mimari örneklerini görebileceğiniz , halk tarafından eski kale olarak bilinir. 1981 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesi'ne girmeye hak kazanan kale, 'nin tam karşısında Lahor kentinde yer alır. 1566 yılında yaptırılan kale içerisinde tam tamına 21 anıt ve 2 müze yer alıyor.

ŞALEMAR BAHÇELERİ

Üzerinde Lahor Kalesi gibi tarihi yapıları barındıran Şalemar Bahçeleri, Babür tarzında bir bahçe kompleksi.. 1637 yılında İmparator Şah Cihan tarafından tamamlanan bahçe, UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesi'ne alınmış.

BADSHAHİ CAMİİ

'nın 2. Büyük camisi Badshahi Camii, 17. Yüzyılda altıncı Babür İmparatoru Ebul Muzaffer Muhyidden Muhammed tarafından yaptırılmıştır. Ülkenin en önemli dini yapılarından biri olan cami, halk tarafından bayramlaşma yeri ve Cuma namazlarınınkılındığı bir ibadet merkezidir.

GÖL SAİFUL MULUK

'ın güneyinde Kağan Vadisi'nde yer alan Göl Saiful Muluk, dinginliğiyle mutluluk veren harika bir doğa harikası… Deniz seviyesinden 3 bin 224 metre yükseklikte yer alan göl, ülkenin en yüksek göllerinden biridir.

SHEES MAHAL ANITI

Lahor Kalesi'ni oluşturan 21 anıttan en değerlisi olarak bilinir. ''Kalenin tepesindeki mücevher'' olarak nitelendirilen anıt, imparatorluk ailesi ve yakın yardımcıları tarafından kullanılmaktadır. Lahor Kalesi Kompleksinin bir parçası olan Sheesh Mahal'in UNESCO'nun Dünya Mirasları Listesi'nde yer alıyor.

PAKİSTAN KULESİ

Kulesi, 1960 yılında inşa edilen bir kamu anıtıdır. Ülkenin bağımsızlığı ve Müslümanlığın simgesi olarak yaptırılan kule, Moğol ve İslam mimarisinin muhteşem sentezini gözler önüne seriyor. 62 metre yüksekliğindeki kule ise turistler için önemli bir gezi noktası. Beyaz mermerden yapılma tabanın anma plağında ise Kur'an ayetleri ve Allah'ın 99 ismiyer alıyor. Ülke için önemi ise çok sayıda siyasi olayın ve mitinglerin gerçekleştirildiği meydan olarak kullanılmasıdır.

MOHATTA SARAYI

Karaçi'nin en önemli simgelerinden biri olan , Ağa Ahmed Hüseyin tarafından 1927 yılında tasarlandı. Hint mimarisinin en güzel örneklerinden biri.

WAZİR KHAN CAMİİ

Şehrin 17. yüzyıldan kalma tarihi yapılarından biri de Wazir Han Camii… Lahor kentinde yer alan dini yapı, 1641 yılında inşa edildi. En süslü Babür dönemi camilerinden biri olarak kabul edilen 'nin iç mimarisi görenleri kendine hayran bırakıyor.

PAKİSTAN ANITI

Ülkenin ulusal birliğini sembolize eden Pakistan Anıtı, 2005 yılında yaptırılan Pakistan'ın simge yapılarından biridir. Anıtta yer alan dört ana yaprak; Balochistan, Khyber-Pakhtunkhwa, Pencap ve Sindh olmak üzere 4 bölgeyi sembolize ederken yapıü, İslamabad Şehri'ni kuş bakışı görebileceğiniz bir terasa açılıyor.

BAMBÜR İMPARATORU JAHANGİR'İN ANIT MEZARI

Jahangir Mezarı, 17. yüzyıl dan kalma Babür İmparatoru Jahangir'e ait bir anıt mezar. Oldukça geniş bir alan üzerine konumlandırılan komplekste, mermer süslemeleri ise bir hayli dikkat çekiyor.

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Pakistan'da gezilecek yerler
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