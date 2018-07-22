Türkbükü’nün yıldızları

Türkbükü
, Bodrum
şehir merkezine 20 dakika mesafede yer alıyor. Bodrum yarımadasının kuzeyinde kalan sahilden devam ettiğinizde Küçükbük, Gündoğan, Yalıkavak ve Gümüşlük turizm
merkezlerine ulaşabilirsiniz. Yarımadanın bu tarafı son yıllarda büyük bir gelişim gösterdi. Turizm ve konut yatırımları büyük bir gelişimle devam ediyor.
Bir turizm gönüllüsü ve emekçisi olarak sadece üç otel varken başladığım Bodrum serüvenine hiç eksilmeden, daha büyük bir aşkla devam ediyorum. Türkbükü'nü anlatmaya başlarken aklıma gelen ilk kişi İrfan Kuriş oldu. Şimdi oğlu Can ile birlikte efsane Havana Club'ın olduğu mekanı Flamm ismiyle işletiyor. Nefis bir beach club. Mutfağı ve menüleri harika.
Yıllarını Türkbükü'ne hizmet için harcayan İrfan'la şöyle yıllar evveline gidiyoruz. Maki, Maçakızı, Palmira ve Havana, 90'ı yılların sonunda Türkbükü'ne hayat veren mekanlar. Palmira daha sonraları Divan oluyor. Efsane Club Shipahoy unvanını gençlerin gözdesi Sess'e devretmiş. Fidel, Orfoz, Mey de misyonunu tamamlayan mekanlar.
En ilginç tesis Hoca'nın Yeri. Türkbükü'nün imamı olan Hoca, Türkbükü sahilde bir çi börek ve mantı restoranı açıyor. Yıllar geçmesine rağmen hizmet hep aynı güzellikte olunca akşamları yer bulmakta bayağı zorlanıyorsunuz. Doğal dondurmacıda da her akşam kuyruklar oluşuyor. Sahilde irili ufaklı dükkanlarda çok özel incik boncuk ve tekstil ürünleri pazarlanıyor. KALİTELİ HİZMET ÖNE ÇIKIYOR
İrfan, Türkbükü'nün irili ufaklı butik otellerini, ev yemekleri ile ünlü minik restoranlarını anlatırken büyük keyif alıyor. Köyün gelişmesine tanıklık etmekten son derece gururlu.
Türkbükü'nün yıldızı, hatta Bodrum'un da diyebilirim, Miam. 10 yıldır yazlarını Türkbükü'nde geçiren biri olarak Miam menüsüyle, seçkin konuklarıyla benim de favorim. Haluk Bingöl, İstanbul'dan sıkılıp Türkbükü'ne yerleşen bir hizmet aşığı kardeşim. Miam gündüzleri de beach club olarak hizmet veriyor.
Flamm'ı anlatmata gerek yok. Huzur, kalite, nefis müzikler.
Bu sene büyük hamleler yapan Tayfun Topal'ın People'ı Kuum Beach'te, Gümüşlük'te yer alan Melengeç de bu yıl Türkbükü'nde yerini almış. Atılay Balık, Maçakızı, Divan, Galen, Küçükbük'te Metin Şen'in Serafina'sı. Martinez ise Bella Sombra'nın içinde yer alıyor. Hepsi ilgi çekici mekanlar. Mavi Otel
hem konumu hem de mutfağı ile ön planda... Bilhassa pazar günleri saray mantısı yemek için Mavi Otel'in restoranını tercih ediyorum. Mavi Otel'i işleten Cemal Yarar'ın yıllardır Türkbükü'ne büyük hizmetleri olmuş.
Gölköy uygun fiyatlı butik otelleri ile Türkbükü ise harcamalarının karşılığını tam olarak almak isteyenlerin huzur içinde tatillerini geçirebilecekleri, benim bir numara dediğim tatil yöresi.