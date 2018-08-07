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yeni gözdesi Ladik!

Binlerce yıllık tarihin izlerini taşıyan 'un bir ilçesi olan Ladik, muhteşem doğasıyla ziyaretçilerine aynı gün içinde göl sefası, kayak macerası ve hamam keyfi sunuyor. Bir tarafta tarihi, doğası ve sakinliği ile , diğer tarafta yeşilin binbir tonunu barındıran Yaylalar... Bu özellikleriyle Ladik ve fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi oldu.

Giriş Tarihi: 7.8.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 17:27
Turistlerin yeni gözdesi Ladik!

LADİK İLÇE MERKEZİ

Kahvehane ve dükkanların çevrelediği meydanda belediye ve kaymakamlık binası yer alıyor. 1943 depremi, tarihi eserlerin büyük bölümünün yıkılmasına neden olmuştur. Bununla birlikte bugün hala ayakta kalan eserler son derece etkileyicidir.

LADİK YAYLA ŞENLİKLERİ

Lâdik yaz aylarında yayla şenlikleri için yurdun dört bir yanından gelenlerle dolup taşıyor. Şenliklerin temel amacı, Lâdik'in turizm potansiyelini komşu ilçelerle paylaşmaktır. Yayla şenlikleri her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında yapılıyor. Çim ve kar kayağının yapılacağı alan olarak tespit edilen Lâdik'e 7 km mesafede Lâdik Yaylası'nda, çeşitli oyun, buzağı yarışması, koç yarışması, bal yarışması, uçurtma yarışması, yamaç paraşütü gösterileri, çim kayağı yarışmaları, planör uçuş gösterileri gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.


AKDAĞ YAZ VE KIŞ SPORLARI MERKEZİ

Ladik'e sadece altı kilometre uzaklıktaki kayak inde kış sporlarının yanı sıra, çim kayağı da yapılabiliyor. Pist uzunluğu 3 bin 600 metreyi bulan merkezde saatte bin kişi taşıma kapasiteli bir telesiyej ve 21 yataklı bir butik otel var.

LADİK GÖLÜ

İlçenin yedi kilometre doğusundaki her mevsim bir başka güzel. Gölden çıkan turna balığı nefis. Gölün berrak suları üzerinde gezinen adacıkların benzerine ise dünyada bile rastlamak zor.

YAYLALAR

Ladik çevresindeki yaylalar, gelenekleri, renkli panayırları ve el değmemiş doğasıyla geleceğin eko-turizm . Suyunun soğukluğu ve havasının temizliğiyle ünlü Ladik Yaylası, özgün evlere sahip. Ladik - Taşova yolu üzerindeki Aktaş Yaylası, göl manzaralı. 1600 metre rakımlı Küpecik Yaylası'nın ilçeye uzaklığı 23 kilometre. Büyükkızoğlu Yaylası ise şelalesiyle meşhur. Yörede Gürcü ve Çakırgümüş adında iki güzel yayla daha var.


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Turistlerin yeni gözdesi Ladik!
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