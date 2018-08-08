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'ta gezilecek yerler

Tatil için bir yere gitmek istiyorsanız, bulunmaz bir yer. İklimi tüm yıl boyunca güneşli hatta kışın bile ılıman olan ada sizin için mükemmel bir seçim olacaktır. Kıbrıs'a nasıl gidilir? Kıbrıs'ta yapılacak aktiviteler ve geziler nelerdir? Eğer bu soruları merak ediyorsanız, işte Kıbrıs'ta gezilecek yerler.

Giriş Tarihi: 8.8.2018 17:10 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 17:10
Kıbrıs'ta gezilecek yerler

KIBRIS'A NASIL GİDİLİR?

'a giderken tercih edebileceğiniz ulaşım araçları ise feribot ve uçaktır. İsterseniz yaz aylarında düzenlenen feribot seferleri ile Kıbrıs'a ulaşabilirsiniz. Taşucu ve Alanya'dan Girne'ye ulaşan feribotları tercih edebileceğiniz gibi Gazimağusa'ya gidecekseniz de Mersin'den feribota binebilirsiniz. Yaz aylarında her gün düzenlenen bu seferler ile ortalama 2 buçuk saat gibi bir sürede adaya ulaşabiliyorsunuz. Deniz yolu seçeneklerinden biri ise arabalı feribottur. Böylece özel aracınızı da adaya götürebiliyorsunuz. Bunun tek dezavantajı yolculuk ortalama 6 – 8 saat sürecek olmasıdır. Bunun dışında herhangi bir sıkıntısı yok. Mersin ve Taşucu'ndan bu şekilde arabalı feribotlar ile Kıbrıs'a ulaşım gerçekleştirebilirsiniz

KIBRIS'TA YAPILACAK AKTİVİTELER VE GEZİLECEK YERLER?

GİRNE'DE GEZİLECEK YERLER

Meşhur ve limanı ile kendinden söz ettiren sahil kasabası Girne Kıbrıs'ın en beğendiğimiz yeri oldu. Şehrin rumca ismi Kyrenia'dır. Girne'de gezilecek yerler arasında; Girne Kalesi ve Batık Gemi Müzesi, Girne Yat Limanı, Bellapais Manastırı, St. Hillarion Kalesi, / Karmi Köyü, Maviköşk bulunmaktadır.

LEFKOŞA'DA GEZİLECEK YERLER

şehri Kuzey Kıbrıs Rum kesimindeki Ercan Havalimanından 24 km uzaklıkta bulunuyor. Yani tam sınırda. Lefkoşa'nın en büyük özelliği Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk kesiminin de başkenti olması. Bu ne mi demek? Lefkoşa her iki ülkenin de başkenti demek oluyor. Dünyanın tek bölünmüş başkenti! Adanın en büyük şehri Lefkoşa Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik, siyasi ve kültürel merkezidir.

Lefkoşa'da gezilecek yerler arasında; Arab Ahmet Mahallesi, Lokmacılar Çarsışı, Büyük Han, (St. Sophia Katedrali), Barbarlık Müzesi bulunmaktadır.

LEFKE – GÜZELYURT'TA GEZİLECEK YERLER

Adı gibi güzel bir yerleşim olan Güzelyurt Kıbrıs'ın kuzeybatısında Lefkoşa ve şehirlerinin arasında bulunuyor. Narenciye bahçelerle çevrili yemyeşil ve tarihi yerleriyle Kıbrıs'ın en sevimli yerlerinden bir tanesidir. Güzelyurt a en elverişli arazilerine sahip olduğu için portakal, limon, karpuz, greyfurt, patates ve nar gibi sebze ve meyvelerin en fazla yetiştirildiği tarıma en yatkın bölgedir. Bu şehirde her yıl Haziran ve Temmuz aylarında geleneksel Güzelyurt portakal festivali düzenlenmektedir. Güzelyurt'u özel yapan asıl yerler ise Soli , Vouni Sarayı ve Aziz .

Lefke'de gezilecek yerler arasında; Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi. Aziz (St) Mamas Kilisesi, Soli Antik Kenti bulunmaktadır.

MUTLAKA YAPMANIZ GEREKENLER

Güzelyurt Müzesinde "Soli'nin Altın Yaprakları" eserini görün,

Lefke'de Osmanlı konaklarını, İngiliz mimari eserlerini ve su kemerlerini görün,

Soli Bazilikasında tarihi M.S IV yy'a ait olan kuğu mozağini görün,

Vouni Sarayından Petra Tou Limniti adasını izleyin,

Lefke'de taze portakal suyu için, portakal tarlalarında portakal toplayın,

Yeşilırmak köyünde çilek tarlalarından ellerinizle çilek toplayın,

Yeşilırmak köyünde Guinness rekorlar kitabına girmeyi hak kazanan asma ağacını görün.

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