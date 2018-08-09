Kalp hastalığı olanlar için güvenli yolculuk önerileri

Kalp hastaları genelde uçak yolculuklarından uzak durmaya çalışırlar. Uzmanlara göre gerekli önlemler alındığı takdirde kalp hastaları uzak mesafe uçuşları bile gerçekleştirebilirler. Ancak bunun için mutlaka uzman bir kardiyologun önerilerini almalıdırlar. Gerekli gördüğü takdirde doktor bazı iğneler yapabilir. Bu yazımızda kalp hastalarının uçak yolculuğu ile ilgili bazı detaylara yer vererek "Kalp Hastaları Nasıl Uçak Yolculuğu Yapmalı?" sorusunu cevaplayacağız.

KALP HASTALARININ UÇAK YOLCULUĞU SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sıkça merak edilen konulardan biri kalp krizi sonrası yapılacak uçak yolculuğudur. Doktorlara göre kalp krizinden sonra doktor onayı ile 2-3 hafta sonrasında hasta uçak yolculuğu yapabilir. Kalp krizi ile birlikte kalp krizi de söz konusu ise 6 hafta bir süre verilir. Uzman doktor uçak yolculuğu öncesinde efor testi yapıp hastanın durumunu değerlendirebilir.

Merak edilen bir başka soru ise by-pass sonrası yapılacak uçak yolculuklarıdır. Doktorlar komplikasyonsuz by-pass durumlarında 2-3 hafta sonra uçak yolculuğu yapılmasına izin verebilirler. Bu gibi hallerde ilk bir hafta önemlidir ve bu sürede uçakta uçmaya izin verilmez.

Kalp krizi, by-pass ameliyatı geçiren veya kalp damarlarında tıkanıklık olan hastaların uçakla seyahat öncesinde bir uzman doktora görünmeleri ve efor testi yaptırmaları gerekebilir. Ancak koroner hastaların çok uzun senelerdir şikâyetlerinin olmadığı durumlarda efor testi gerekli görülmemektedir.

Kalp hastalarının durumlarını havayolu şirketine önceden bildirmeleri gerekir. Özellikle kişilerin kanlarında oksijen doyumu yüzde doksan ikinin altındaysa uçuş sırasında bu hastaların ek olarak oksijen takviyesine ihtiyaçları olacaktır.

UÇAK YOLCULUĞUNUN YASAK OLDUĞU KALP HASTALIKLARI

Son iki hafta içinde kalp krizi (enfarktüs) geçirenler

Son 2 hafta içinde kalp damarına stent takılan veya balon yapılanlar

Yeni başlayan veya son zamanlarda giderek artan tipik koroner göğüs ağrısı olanlar

Son 3 hafta içinde koroner bypass operasyonu geçirenler

Kontrol edilmemiş kalp yetmezliği olanlar

Kontrol edilmemiş ciddi ritim problemi olanlar

UÇAK YOLCULUĞU YAPACAK OLAN KALP HASTALARINA ÖNERİLER

BELGELERİNİZİ UNUTMAYIN: Yanınızda hastalığınızı veya stent, pil/ICD cihazı olduğunu bildiren kart veya belge bulundurun.

REFAKATÇİNİZ OLSUN: Tercihen uçuşta yanınızda eşlik eden bir yakınınız olsun.

LAÇLARINIZI ETİKETLEYİN: Kalp ilaçlarınızı yanınıza üzeri etiketlenmiş bir şekilde alın. Dilaltı ilacınızı da almayı unutmayın.

DİYABET İLAÇLARINIZI YANINIZDA TAŞIYIN: Şeker hastaları; insülinlerini, şeker ölçme gereçlerini ve şeker hastası olduğunu belirten bir torba içinde yanlarında almalıdır.

UÇUŞ EKİBİNDEN YARDIM İSTEYİN: Yakınmalarınız olursa uçuş ekibine bildirin. Terleme, bulantı ve kusma yakınmalarınız varsa lavaboya yalnız gitmeyin.