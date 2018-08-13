Mutlaka görmeniz gereken 13 tarihi eser

EYÜP SULTAN TÜRBESİ, İSTANBUL

Hz. Muhammed'in ordusunda sancaktar olan Ebu Eyyub el-Ensari'nin mezarı fetihten sonra bulunmuş, cami ve türbe 1455 yılında inşa edilmiştir. Özellikle dini günlerde ziyaretçi akınına uğrayan türbe, İstanbul'un en önemli manevi yapılarından da biridir.

TOPKAPI SARAYI, İSTANBUL

400 yıl kadar imparatorluğun idare merkezi olarak kullanılan saray, 1478'de Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Saray, idare merkezi olmasının yanında Kutsal Emanetler Dairesi ve diğer önemli bölümleriyle İstanbul'a gelen turistlerin ziyaret etmeden dönmediği bir saraydır.

SELİMİYE CAMİSİ, EDİRNE

Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği camii 1569 – 1575 yılları arasında Sultan II. Selim tarafından yaptırılmıştır. Kurulduğu yerin seçiminden, kesme taşın zarafetine, dört minaresinden, süslemesine kadar her şeyiyle bir başyapıt olan camii mutlaka görülmeli.

SEDDÜLBAHİR KALESİ, ÇANAKKALE

Venedikliler'e karşı savunma amaçlı 1659'da Mimar Mustafa Ağa tarafından inşa edilen kale, tahrip olmuş görünümdedir. Her şeye rağmen tarihte oynadığı önemli rolle, askeri mimarinin önemli örneklerinden biridir.

SÜLEYMAN PAŞA MEDRESESİ, BURSA

Özgün nitelikli ilk Osmanlı medreselerinden biri olan yapı, günümüzde Çiniciler Çarşısı olarak kullanılmaktadır. 14. yüzyılın ortalarında Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Şah tarafından yaptırılmıştır. Avlulu medreselerin ilk örneklerinden olan medrese U planlıdır.

İSHAK PAŞA SARAYI, AĞRI

Osmanlı İmparatorluğu'nın Lale Devri'ndeki son büyük anıtı olan sarayın yapımına 1685 yılında başlanmıştır. Saray 1784 yılında tamamlanmıştır. Yapımının uzun sürmesi farklı dönemlerden ve kültürlerden izler taşımasını sağlamıştır.





HACI ÖMER KÜLLİYESİ, KOSOVA

Yüzyıllarca Osmanlı'nın hüküm sürdüğü Kosova'da tarihi geçmişin tapuları niteliğindeki eserlerden biri de Hacı Ömer Külliyesi'dir. 1389 – 1913 yılları arasında Osmanlı hakimiyetinde kalan Kosova'da maddi eserler dışında ecdadımızın gönüllerde bıraktığı silinmez eserler bizim için gurur kaynağıdır.

İSKODRA KÖPRÜSÜ, BOSNA-HERSEK

5. yüzyılda Mehmet Buşati Paşa tarafından yaptırılan eser, Kir Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan tipik Osmanlı mimarisine sahip bir köprüdür.

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA CAMİİ, MISIR

Osmanlı mimarisinin tüm ihtişamıyla yaptığı Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camii, yaklaşık 500 yıl süren Osmanlı hakimiyetinin en güzel yapılarından biri. Halen canlılığını koruyan camii, Selahaddin Kalesi'nin içerisinde yer alıyor.

BEY KULESİ (FEODALİZM KULESİ), MAKEDONYA

Savunma amaçlı yapıldığı tahmin edilen kule 14 metre yüksekliğindedir. 17. yüzyılda yapılan kule üç kattan oluşmaktadır. Üsküp merkezdeki en eski yapılardan biri olan kule, bugün hediyelik eşya dükkanı olarak kullanılmaktadır.

ALACA İMARET, YUNANİSTAN

1484 yılında İshak Paşa tarafından yaptırılan imaret, alaca renkli minaresinden ismini alır. Selanik Belediyesi tarafından kültürel etkinliklerde kullanılmaktadır.

BEKİRİYE CAMİİ, YEMEN

12. yüzyılda, Osmanlı'nın Yemen'i aldığı ilk dönem yapılan Bekiriye Camii, mimarisi ve süslemeleriyle dikkat çeken bir Osmanlı eseri. Klasik Osmanlı mimarisiyle, Arap mimarisinden farklı olarak yapılmıştır. Tek kubbeli, tek minareli caminin adı camiyi yaptıran Yemen Beylerbeyi Hasanpaşa'nın bu noktada ölen kölesinden gelmektedir.

HACI AHMED BEY SARAYI, CEZAYİR

1825 ile 1835 yılları arasında inşa edilen yapı, İslam medeniyeti ve Hacı Ahmed Bey'in kahramanlığından izler taşıyor. Avrupa saray mimarisinden de esinlenen sarayda, büyük bir bahçe ve bir fıskiye bulunuyor.