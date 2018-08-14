Eğer Antalya'ya gitmek istiyorsanız...

Alanya Kalesi

Manavgat Şelalesi

Deniz Feneri

Sillion Harabeleri

Altınkaya

Antalya ong>ANTALYA'YA ZİYARET ETMEK İÇİN EN ÖNEMLİ 5 SEBEP

ANTALYA'YA NASIL GİDİLİR?

Antalya'ya uçak yolculuğu ile kolay ve hızlı bir şekilde gitmeniz mümkündür. Ayrıca şehirlerarası otobüs firmaları neredeyse her saat bilet bulmanız mümkündür.

ANTALYA'DA GEZİLECEK YERLER

Antalya'da gezebileceğiniz onlarla mekan, tarihi bölge aklınıza ne geliyorsa bulabileceğiniz bir şehirdir.

KALE İÇİ

Antalya'nın en sık ziyaret edilen tarihi evlerinde bulunduğu yerdir. Sürekli olarak yerli ve yabancı turist ziyarete gelmektedir ve Antalya'nın ilk gezilmesi gereken yeridir.

OLİMPOS ANTİK KENT

Tanrılar kenti olarak tarihte ve günümüzde bilinmektedir. Olimpos kelimesi eski Yunancadan gelmektedir ve anlamı Ulu Dağ 'dır.

ASPENDOS

Türkiye'de antik tiyatro olarak söylendiğinde ilk olarak akıllara gelen Aspendos'tur. M.S 2.yy'da Romalı'lar tarafından yapılmıştır.

SİDE ANTİK KENTİ

Side kelimesi eski dilde bereketin sembolü olan Nar anlamına gelmektedir. M.Ö VII. YY'da yerleşim merkezi lan side, önce Lidyalı'ların ardından ise Pers'lerin hakimiyetine girmiştir.

ANTALYA'DA NE YENİR? HANGİ YEMEK MEŞHURDUR?

Antalya'nın Yemek kültürü oldukça zengindir. Ağız tadınıza göre yöresel bir çok yemek bulabilirsiniz. Bunlardan bazıları ise ; Börülce Salatası, Patlıcan Reçeli, Nohutlu Hibeş, Kabak Çintmesi, Palize, Taratorlu Piyaz, Toros Salatası (Al Köz-Al Göz), Kabak Çiçeği Dolması