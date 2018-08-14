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Eğer Antalya'ya gitmek istiyorsanız...

’nin en çok turist ağırlayan illerinden biri olan Antalya'ya gitmeden tatil yaptım demeyin. Kaleleri, şelaleleri ve birbirinden güzel leriyle tatilcilerin gözde yerlerinden Antalya gezip görülmek için sizleri bekliyor...

Giriş Tarihi: 14.8.2018 15:56 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 16:34
Eğer Antalya'ya gitmek istiyorsanız...
Antalyaong>ANTALYA'YA ZİYARET ETMEK İÇİN EN ÖNEMLİ 5 SEBEP
  • Alanya Kalesi
  • Manavgat Şelalesi
  • Deniz Feneri
  • Sillion Harabeleri
  • Altınkaya

ANTALYA'YA NASIL GİDİLİR?

Antalya'ya uçak yolculuğu ile kolay ve hızlı bir şekilde gitmeniz mümkündür. Ayrıca şehirlerarası otobüs firmaları neredeyse her saat bilet bulmanız mümkündür.

ANTALYA'DA GEZİLECEK YERLER

Antalya'da gezebileceğiniz onlarla mekan, tarihi bölge aklınıza ne geliyorsa bulabileceğiniz bir şehirdir.

KALE İÇİ
Antalya'nın en sık ziyaret edilen tarihi evlerinde bulunduğu yerdir. Sürekli olarak yerli ve yabancı turist ziyarete gelmektedir ve Antalya'nın ilk gezilmesi gereken yeridir.

OLİMPOS ANTİK KENT
Tanrılar kenti olarak tarihte ve günümüzde bilinmektedir. kelimesi eski Yunancadan gelmektedir ve anlamı Ulu Dağ 'dır.

ASPENDOS
'de antik tiyatro olarak söylendiğinde ilk olarak akıllara gelen 'tur. M.S 2.yy'da Romalı'lar tarafından yapılmıştır.

SİDE ANTİK KENTİ
kelimesi eski dilde bereketin sembolü olan Nar anlamına gelmektedir. M.Ö VII. YY'da yerleşim merkezi lan side, önce Lidyalı'ların ardından ise Pers'lerin hakimiyetine girmiştir.

ANTALYA'DA NE YENİR? HANGİ YEMEK MEŞHURDUR?

Antalya'nın kültürü oldukça zengindir. Ağız tadınıza göre yöresel bir çok yemek bulabilirsiniz. Bunlardan bazıları ise ; Börülce Salatası, Patlıcan Reçeli, Nohutlu Hibeş, Kabak Çintmesi, Palize, Taratorlu Piyaz, Toros Salatası (Al Köz-Al Göz), Kabak Çiçeği Dolması

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