Türkiye'nin en sakin köyleri!

YANIKLAR KÖYÜ

Muğla ili, Fethiye ilçe sınırında bulunan Yanıklar Köyü, eko turizm için pilot bölgelerden biridir. Bu köy, daha sakin ve organik ürünler bulundurur. Doğa ile iç içe bir konumda yer alan bu köy, gezilip görülmeye değer bir yerdir. Bütün gün plajdaki hamakta sallanıp uzanabilirsiniz veya hemen yakınlarındaki Trekking rotalarında dolaşabilirsiniz.

Burada 2 tane otel bulunur. Bu oteller, oldukça şık ve konforlu olup rahat bir konaklama keyfi yaşatmaktadır. Köyün ahalisi yörük kökenlidirler. Buraya yolunuz düşerse arabası çorbası ve keşkeği mutlaka tadına bakın. Ayrıca köyde bulunan Katlıç ve Akgöl olmak üzere 2 adet göl bulunmaktadır. Bu gölleri ziyaret edin.

ÇIRALI KÖYÜ

Antalya lya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı, yeşil ile mavinin kucak kucağa olduğu Akdeniz 'in gizli kalmış bir köşesi gibi. Şahane bir Antalya tatili düşünenler için nefis bir rota. Antalya'dan Fethiye'ye kadar uzanan Tekke Yarımadasında yer alan Çıralı Koyuna nazır kasaba aslında dünyada eşine az rastlanır bir coğrafya.

Çıralı, sahili boyunca sıralanan şirin evleri, bakir doğası, huzur veren atmosferi ve Yanartaş ve Olympos'a yakınlığı ile, Türkiye'nin mutlaka ziyaret edilmesi gereken sevimli tatil cenneti.

GÖLYAZI KÖYÜ

Bursa'nın Nilüfer İlçesi'ne bağlı Ulubat Gölü kıyısında yer alan Gölyazı Köyü, iki yüz yıllık Rum evleri, yedi yüz otuz yıllık anıt ağacı, korunmaya alınmış kuşlarıyla şirin küçük bir balıkçı köyü.





Tenekeden sardunya saksılarının arasında el işi yapan, sokaklarda ağ ören kadınların, günün her saati balıkçılık yapan erkeklerin bulunduğu Gölyazı'da gün batımında Zambak Tepesi'ne çıkıp nefes kesen mehtabı, manzarayı izlerken, çok güzel fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz.

ŞİRİNCE KÖYÜ

Şirince Köyü, günümüzde turistler tarafından son derece fazla tercih edilen İzmir'de bulunan son derece hoş bir tatil beldesi haline gelmiştir. Şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçıp biraz doğal yaşamı deneyimlemek isteyenler için köy son derece ideal bir yer. Köyün gün geçtikçe turistler tarafından daha fazla tercih ediliyor olması artık bölgeyi bir turizm bölgesine çevirdi.

Genelde turlar Şirince ziyaretini, ikisi de Selçuk'ta olduğu için, sabahtan Efes, öğleden sonra da Şirince olarak planlıyor. Yarım gün muhteşem restore edilmiş sokaklarını görmek, teyzelerin taze çiçeklerden elleriyle ördükleri taçları sattıkları tezgahlarını gezmek, fotoğraf çılgınlığına kapılmak için gayet yeterli bir zaman.